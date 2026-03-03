Súlyos veszteségekről számolt be az Egyesült Államok: az elnök máris határozott lépéseket ígért

Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva – erősítette meg a szaúdi védelmi minisztérium. A támadásra reagálva Donald Trump amerikai elnök válaszcsapást helyezett kilátásba.

A helyszíni beszámolók szerint kedd reggel hangos robbanás rázta meg a környéket, majd lángok csaptak fel, sűrű fekete füstbe borítva a szaúdi főváros diplomáciai negyedét. Mivel a támadás a kora reggeli órákban történt, az épület üresen állt, így a jelentések szerint személyi sérülés nem történt.

Donald Trump nem sokkal később határozott válaszlépéseket ígért a külképviselet elleni attak, valamint az amerikai haderőt ért veszteségek miatt. Az Egyesült Államok hétfő esti tájékoztatása szerint hat katonájuk életét vesztette, tizennyolcan pedig megsebesültek -írja a The Guardian.