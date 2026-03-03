2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
Egy Tsubakuro-dake-hegy melletti hegyi házikóból,A keleti oldalon láthatjuk az alsó határt.Éjszaka Azumino város fényei szikráznak át a felhőtengeren.A Hold ezen a napon az éjszaka közepén kelt fel.A kunyhókban lévő vendégek mi
Világ

Iráni konfliktus: már közel 800 ember halt meg az összecsapásokban

MTI
2026. március 3. 12:25

Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg - közölte kedden az iráni vörösfélhold.

A segélyszervezet a Telegram üzenetküldő alkalmazáson beszámolt arról, hogy az ország 153 városában történtek támadások. Országszerte több mint 3600 mentőalakulatot vetettek be, és a keresési és mentési műveletek számos helyen folytatódnak.

A norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet hétfőn jelentősen magasabb számot adott meg a szombat óta elhunytak számáról, több mint 1500 halálesetet jelentve. A Hengaw szerint az áldozatok közül mintegy 1300-an a fegyveres erők tagjai voltak, míg 200-an civilek. A szervezet szerint az áldozatok számának dokumentálásához az országon belüli kapcsolati hálózatra támaszkodik.

Címlapkép: Getty Images
#haláleset #világ #támadás #izrael #irán #mentés #áldozatok #amerikai egyesült államok #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

