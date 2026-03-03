Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Iráni konfliktus: már közel 800 ember halt meg az összecsapásokban
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg - közölte kedden az iráni vörösfélhold.
A segélyszervezet a Telegram üzenetküldő alkalmazáson beszámolt arról, hogy az ország 153 városában történtek támadások. Országszerte több mint 3600 mentőalakulatot vetettek be, és a keresési és mentési műveletek számos helyen folytatódnak.
A norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet hétfőn jelentősen magasabb számot adott meg a szombat óta elhunytak számáról, több mint 1500 halálesetet jelentve. A Hengaw szerint az áldozatok közül mintegy 1300-an a fegyveres erők tagjai voltak, míg 200-an civilek. A szervezet szerint az áldozatok számának dokumentálásához az országon belüli kapcsolati hálózatra támaszkodik.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
