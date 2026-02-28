Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere

A szombat reggel háborúvá eszkalálódott konfliktus Irán, Izrael és az Egyesült Államok között a légterek azonnali lezárásához vezetett. Irán és Izrael szinte rögtön lezárták a légterüket, majd Irakban is légtérzár lépett érvénybe. Az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is. Doha a tengeri forgalom korlátozásáról is döntött. A Flightradar24 térképén látható, hogy nem is repül ezek felett az országok felett semmilyen civil gép.

Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.

A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett be járattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig "zavarokat" jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Qatar Airways is ideiglenes törlésekről döntött. A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.

Megdöbbentő Izrael-Irán térkép a háború érintette országokkal

A Flightradar24 térképén látszik, hogy nem is repülnek most arra gépek, a légtér üres:

A Hormuzi-szoros lezárásáról döntöttek

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton késő délután közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy "nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson" - mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője. Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) is arról adott hírt, hogy a térségbeli hajókat értesítették a szoros lezárásáról.

Itt látható a térképen a kérdéses terület, a Hormuzi-szoros:

Több tengeri szállítmányozási vállalat jelezte, hogy egyelőre felfüggesztik tevékenységüket a szoroson keresztül. Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél, például az egyesült arab emírségekbeli Fudzseirában, és nem halad további a Hormuzi-szoros felé.

Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az iráni válaszcsapások azt jelzik, hogy Irán elszánta magát a háborút mellett. A helyzet a Közel-Keleten több súlyos következménnyel jár: az egyik a kőolajszállítás megakadályozása a Hormuzi-szoroson keresztül, ahol az Európába irányuló olajszállítás jelentős része bonyolódik - mondta el az M1-nek. Ez kihatással lesz az olaj és az üzemanyagok árára - mutatott rá. Következménye lehet még újabb és újabb államok érintettsége és a térségbeli menekülthelyzet változása, akár a magyar határon is - sorolta.

Címlapkép forrása: Flightradar24