Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét, ezután tudnak csak elutazni az országból.
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
A szombat reggel háborúvá eszkalálódott konfliktus Irán, Izrael és az Egyesült Államok között a légterek azonnali lezárásához vezetett. Irán és Izrael szinte rögtön lezárták a légterüket, majd Irakban is légtérzár lépett érvénybe. Az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is. Doha a tengeri forgalom korlátozásáról is döntött. A Flightradar24 térképén látható, hogy nem is repül ezek felett az országok felett semmilyen civil gép.
Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.
A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett be járattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig "zavarokat" jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Qatar Airways is ideiglenes törlésekről döntött. A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Megdöbbentő Izrael-Irán térkép a háború érintette országokkal
A Flightradar24 térképén látszik, hogy nem is repülnek most arra gépek, a légtér üres:
A Hormuzi-szoros lezárásáról döntöttek
Az iráni Forradalmi Gárda szombaton késő délután közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy "nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson" - mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője. Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) is arról adott hírt, hogy a térségbeli hajókat értesítették a szoros lezárásáról.
Itt látható a térképen a kérdéses terület, a Hormuzi-szoros:
Több tengeri szállítmányozási vállalat jelezte, hogy egyelőre felfüggesztik tevékenységüket a szoroson keresztül. Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél, például az egyesült arab emírségekbeli Fudzseirában, és nem halad további a Hormuzi-szoros felé.
Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az iráni válaszcsapások azt jelzik, hogy Irán elszánta magát a háborút mellett. A helyzet a Közel-Keleten több súlyos következménnyel jár: az egyik a kőolajszállítás megakadályozása a Hormuzi-szoroson keresztül, ahol az Európába irányuló olajszállítás jelentős része bonyolódik - mondta el az M1-nek. Ez kihatással lesz az olaj és az üzemanyagok árára - mutatott rá. Következménye lehet még újabb és újabb államok érintettsége és a térségbeli menekülthelyzet változása, akár a magyar határon is - sorolta.
Címlapkép forrása: Flightradar24
Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
A konfliktusnak már több halálos áldozata is van több ország területén is.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
