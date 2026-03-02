2026. március 4. szerda Kázmér
11 °C Budapest
Egy harmincas éveiben járó olajmezői munkás egy hideg, napos, téli reggelen egy olaj- és gázfúrótelepen szivattyúzza le a vezetékeket.
Világ

Nagyon durva benzináremelkedést hozhat az iráni háború: pontosan ez az oka, ez fájdalmas lesz

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:30

Jelentős drágulással reagált az olajpiac a közel-keleti konfliktus kiéleződésére. Az iráni háború miatt ugyanis gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők pedig súlyos ellátási zavaroktól tartanak a kialakult helyzet következtében - számolt be a Portfolio.

Hétfő reggelre látványosan megugrott a kőolaj jegyzése, a piaci szereplők ugyanis egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak be a két ország közötti háborús fenyegetettség miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri átjárója: a világ tengeri úton szállított kőolajexportjának mintegy harmada ezen az útvonalon halad át, de a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításában is kulcsszerepet játszik.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elemzői várakozások szerint a konfliktus további áremelkedést hozhat. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a Brent típusú olaj ára elérheti a 100 dollárt, sőt, egy szélsőségesebb forgatókönyv megvalósulása esetén a hordónkénti 120 dolláros szintet sem tartják kizártnak.

Arról, hogy a magyar piacot is felforgathatja az iráni háború, tegnap már írtunk a Pénzcentrumon, ide kattintva olvashatod el újra:

Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
EZ IS ÉRDEKELHET
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
Címlapkép: Getty Images
#benzin #benzinár #világ #olaj #irán #olajár #üzemanyagár #háború #kőolaj #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

08:50
08:45
08:30
07:45
07:27
1
4 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
2 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
17 órája
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
4
4 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
5
4 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
