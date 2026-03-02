A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
Nagyon durva benzináremelkedést hozhat az iráni háború: pontosan ez az oka, ez fájdalmas lesz
Jelentős drágulással reagált az olajpiac a közel-keleti konfliktus kiéleződésére. Az iráni háború miatt ugyanis gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők pedig súlyos ellátási zavaroktól tartanak a kialakult helyzet következtében - számolt be a Portfolio.
Hétfő reggelre látványosan megugrott a kőolaj jegyzése, a piaci szereplők ugyanis egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak be a két ország közötti háborús fenyegetettség miatt.
A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri átjárója: a világ tengeri úton szállított kőolajexportjának mintegy harmada ezen az útvonalon halad át, de a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításában is kulcsszerepet játszik.
Az elemzői várakozások szerint a konfliktus további áremelkedést hozhat. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a Brent típusú olaj ára elérheti a 100 dollárt, sőt, egy szélsőségesebb forgatókönyv megvalósulása esetén a hordónkénti 120 dolláros szintet sem tartják kizártnak.
Arról, hogy a magyar piacot is felforgathatja az iráni háború, tegnap már írtunk a Pénzcentrumon, ide kattintva olvashatod el újra:
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
