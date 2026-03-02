Nagyon durva benzináremelkedést hozhat az iráni háború: pontosan ez az oka, ez fájdalmas lesz

Jelentős drágulással reagált az olajpiac a közel-keleti konfliktus kiéleződésére. Az iráni háború miatt ugyanis gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők pedig súlyos ellátási zavaroktól tartanak a kialakult helyzet következtében - számolt be a Portfolio.

Hétfő reggelre látványosan megugrott a kőolaj jegyzése, a piaci szereplők ugyanis egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak be a két ország közötti háborús fenyegetettség miatt.

A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri átjárója: a világ tengeri úton szállított kőolajexportjának mintegy harmada ezen az útvonalon halad át, de a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításában is kulcsszerepet játszik.

Az elemzői várakozások szerint a konfliktus további áremelkedést hozhat. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a Brent típusú olaj ára elérheti a 100 dollárt, sőt, egy szélsőségesebb forgatókönyv megvalósulása esetén a hordónkénti 120 dolláros szintet sem tartják kizártnak.

