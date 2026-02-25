Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Kiadta a figyelmeztetést Donald Trump: ez Irán utolsó esélye, máskülönben indul az amerikai támadás
Donald Trump évértékelő beszédében gyakorlatilag megteremtette az Irán elleni esetleges katonai csapás jogi és politikai alapját. Ugyanakkor utolsó esélyt is adott Teheránnak, hogy kimondja a kulcsmondatot: soha nem lesz nukleáris fegyvere - tudósított a Telegraph.
Az amerikai elnök közel kétórás, rekordhosszúságú kongresszusi beszédében kemény üzenetet fogalmazott meg. Kiemelte, hogy a haditengerészet harmada már Irán elérési távolságán belül állomásozik. "Legszívesebben diplomáciai úton oldanám meg ezt a problémát. De egy dolog biztos: soha nem engedem, hogy a világ első számú terrortámogatója atomfegyverhez jusson" – mondta, amit mindkét oldal tapssal fogadott.
Trump azzal vádolta az iráni rezsimet, hogy a kormányellenes tüntetések leverése során legalább 32 ezer tiltakozót öltek meg. Hozzátette, hogy Teherán már olyan rakétákat fejlesztett ki, amelyek Európát és az amerikai támaszpontokat fenyegetik, sőt, hamarosan az Egyesült Államokat is elérhetik. Kitért a júniusban végrehajtott, Irán nukleáris létesítményeit célzó amerikai csapásokra is. Megjegyezte: Teherán "éppen most próbálja újraindítani" urándúsítási programját.
A beszéd hangvétele feltűnően emlékeztetett George W. Bush 2002-es évértékelőjére, amelyben az iraki beavatkozás mellett érvelt. Bush akkor azt mondta: "Az Egyesült Államok nem engedi, hogy a világ legveszélyesebb rezsimjei a legpusztítóbb fegyverekkel fenyegessenek minket."
Az iraki invázió 2003 márciusában indult meg.
Irán gyorsan reagált: a külügyminisztérium az atomprogram, a rakétafejlesztés és a tüntetők elleni fellépés kapcsán elhangzott állításokat egyaránt "nagy hazugságnak" minősítette.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A beszéd politikai tétje rendkívül magas volt Trump számára. A felmérések szerint ugyanis hivatalba visszatérése óta a legalacsonyabb népszerűségi mutatókkal küzd. Az amerikaiak többsége immár a korábban erősségének számító gazdaság- és bevándorláspolitikáját is elutasítja, a közelgő félidős választásokon pedig a republikánusok a képviselőházi többség elvesztését kockáztatják. Trump ennek ellenére győzelmi körre használta a beszédet: gazdasági fordulatot hirdetett, miközben az Irán elleni határozott fellépéssel próbálta egységbe kovácsolni saját táborát.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten. Mindeközben csütörtökön esedékes az amerikai–iráni tárgyalások harmadik fordulója.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-