Éles fordulat a lakáspiacon: megcsappant a befektetői hullám, zuhanhatnak az árak?
A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon, ám az Otthon Start hitel által fűtött lendület gyorsan megtorpant: a bérleti díjak stagnálása, a kínálat bővülése és az árak emelkedése fokozatosan kiszorította a nagyobb befektetőket, és egyre inkább a hitelre vásárlók vették át a piacot.
A tavalyi év augusztusában–szeptemberében az ingatlanpiacon egyszerre voltak jelen nagy számban a hitelre vásárló fiatal párok és a kiadásra vásárló magánszemélyek. A befektetők lendületét azonban egy idő után visszafogta a kialakult új helyzet.
Habár a vevők 90 százaléka az ősz elején az Otthon Start hitel segítségével igyekezett vásárolni, közöttük jelentős számban megtalálhatók voltak a befektetők is - jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője. Ennek oka, hogy ők is tisztában voltak azzal, hogy az árak a későbbiekben sem fognak csökkenni, és ezért igyekeztek kihasználni a kedvező lehetőséget.
Az persze más kérdés, hogy az általuk vásárolt és aztán kiadásra kerülő ingatlanokra mekkora lesz a kereslet a bérlők részéről, hiszen azt már a tavaszi befektetői hullám után is lehetett tapasztalni, hogy több kiadó ingatlan jelent meg a piacon, így számítani lehetett a kínálati piac kialakulására.
Kovácsné Zsichla Katalin, az iroda X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi készpénzes befektetők is az Otthon Startot próbálták kihasználni. Ők voltak azok, akik úgymond a gyermekük számára vettek befektetésként ingatlant, amit aztán néhány évig bérlakásként hasznosítanak.
A klasszikus befektetési terepnek számító budapesti belváros kapcsán Pagács-Tóth Viktória, az ingatlanközvetítő V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, hogy az Otthon Start hitel miatt a XIII. kerület ingatlanpiacán elsősorban fiatal párok jelentek meg vevőként, míg az V. kerületben inkább a befektetők váltak aktívabbá.
Utóbbiak az V. kerületben alapvetően a kisebb, 30–45 négyzetméteres lakásokat keresték, melyeket rövid és hosszú távú kiadásra hasznosítottak. Emellett jelen voltak a XIII. kerületben is, ahol elsősorban Újlipótváros és a Duna-parti lakóparkok vonzották őket, de itt is elsősorban az 1–2 szobás, metróközeli vagy legalábbis jó közlekedési adottságokkal rendelkező lakásokra vadásztak.
Balla Frigyes, az iroda IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor úgy látta, hogy a stagnáló, ereszkedő bérleti díjak láttán csökkent a befektetők vásárlási kedve. Magyarázata szerint a befektetők az így elérhetőnél magasabb profitot szerettek volna realizálni a megvásárolt ingatlanokkal.
Hozzátette, hogy a befektetői kedv lanyhulása abban is tetten érhető volt, hogy a vásárlók között egyre nagyobb lett az aránya a hitelre vásárlóknak a készpénzes vevőkhöz képest. A két oldal arányát a tavalyi év utolsó hónapjaiban 80–20 százalék körül mérték az irodánál.
Hasonlóképpen látta ezt Rácz Gyula László, az ingatlanközvetítő XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint
az őszi hónapokra a túl magasra kúszó árak miatt a nagyobb befektetők fokozatosan kikoptak a piacról, és csak magánszemélyek vásároltak legfeljebb egy-egy lakást bérbeadási céllal.
A befektetői vásárlások nem igazán voltak jellemzőek Érden sem, bár akadt olyan vevő, aki kiadásra vásárolt az Otthon Start segítségével - derült ki Hártó Regina, az érdi iroda vezetőjének szavaiból. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a településen továbbra is érvényes a változtatási tilalom, ami társasházakra, illetve több lakóegységből álló ingatlanokra érvényes. Így csak családi házak építhetők, emiatt pedig a készpénzes befektetői telekvásárlások száma sem túl jelentős a településen.
Krausz Gábor, a siófoki irodája szakértője végül a balatoni ingatlanpiac kapcsán elmondta, hogy itt a helyzet annyiban más, mint egy nagyvárosi ingatlanpiacon, hogy a legtöbb érdeklődő nem saját lakhatásra keres ingatlant. Vagy nyaralónak, vagy kiadási célra veszik hosszú távú befektetésként. Emiatt pedig itt az Otthon Start hatása is másként jelentkezik, így az árak emelkedése is mérsékeltebb volt a szakértő szerint: mindössze néhány százalékot tett ki a tavalyi évben, az is főleg a támogatott hitellel érintett ingatlanoknál következett be.
