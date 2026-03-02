2026. március 3. kedd Kornélia
A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Világ

Ez történt az iráni háború harmadik napján: likvidálták a rettegett vezetőt, elszabadult a pokol

Pénzcentrum
2026. március 2. 20:10

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton nagyszabású katonai csapást mért Iránra. A művelet során életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője. Teherán széles körű rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt a Közel-Kelet több országában. A konfliktus azóta tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz, az energiapiacok megrendültek, a térség légiforgalma pedig gyakorlatilag megbénult.

Az "Epic Fury" hadművelet elnevezésű amerikai–izraeli offenzíva Irán rakétainfrastruktúráját, katonai létesítményeit és felső vezetését célozta. Hamenei teheráni rezidenciájának megsemmisítése mellett az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint több tucat iráni vezető is életét vesztette. Az áldozatok között van Ali Samháni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Azíz Naszírzáde védelmi miniszter és Mohammad Pákpur, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnoka. Az iráni Vörös Félhold hétfőn 130 helyszínről összesen 555 halálos áldozatot jelentett. A jelentések szerint találat ért egy dél-iráni iskolát is, ahol hivatalos források szerint több mint 150 ember, köztük számos gyermek vesztette életét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump amerikai elnök az akció elsődleges céljaként Irán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozását jelölte meg, egyúttal felszólította az iráni népet a teokratikus rendszer megdöntésére. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az "iráni terrorista rezsim jelentette egzisztenciális fenyegetés elhárításáról" beszélt. Teherán a támadásokat provokálatlannak és a nemzetközi jogba ütközőnek minősítette.

Válaszcsapásként Irán ballisztikus rakétákat és drónokat indított Izrael, valamint több olyan közel-keleti ország – Kuvait, Bahrein, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar – ellen, amelyek amerikai támaszpontoknak adnak otthont. Izraelben a Bét Semes városát ért találat kilenc civil áldozatot követelt. A Cipruson található brit Akrotíri légitámaszpontot szintén dróntalálat érte, de személyi sérülés nem történt. Hétfőn a Hezbollah is új frontot nyitott: Hamenei halálának megbosszulására hivatkozva rakétatámadást indított Izrael ellen. Válaszul az izraeli légierő Bejrútban és Dél-Libanonban hajtott végre csapásokat.

A konfliktus súlyos gazdasági következményekkel jár. Katar az iráni támadások miatt leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, ami ötvenszázalékos gázár-emelkedést okozott. Iráni drónok megrongálták a szaúd-arábiai Rász Tanúra finomítót, aminek hatására az olaj világpiaci ára tíz százalékkal ugrott meg. Irán emellett figyelmeztetést adott ki, hogy a kereskedelmi hajók kerüljék el a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde halad keresztül.

Irán ideiglenes vezetői tanácsot hozott létre Maszúd Peszeskján elnök, Golámhoszein Mohszeni-Edzsei, az igazságszolgáltatás vezetője és Alireza Aráfi ajatollah részvételével. Az új legfőbb vezetőt formálisan a 88 tagú Szakértők Tanácsa választja meg, ám az ülés összehívása a folyamatos támadások közepette logisztikai nehézségekbe ütközhet. A Forradalmi Gárda (IRGC) új főparancsnokává Ahmad Vahídit nevezték ki.

A térség légiforgalma a koronavírus-járvány óta nem látott mértékben bénult meg. Az Emirates, a flydubai, a Wizz Air, a British Airways, a Lufthansa és számos más légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait. Katar légterét teljesen lezárták, Dubaj repülőterei pedig hétfő estétől csak korlátozott üzemben fogadnak gépeket. Donald Trump a The New York Timesnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael négy-öt hétig képes fenntartani a hadműveletek jelenlegi intenzitását - áll a BBC összefoglalójában.
Címlapkép: Getty Images
