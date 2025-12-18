Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
Döntött az EKB a betéti kamatról: ez áll a hátterében
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot, amely így továbbra is 2 százalékon áll - jelentette az euronews. A fő refinanszírozási műveletek kamata 2,15 százalék marad, míg a marginális hitelezési kamatláb továbbra is 2,40 százalék.
Az eurózóna növekedési adatai a vártnál kedvezőbben alakultak, ezért a jegybank ismét felfelé módosította előrejelzését: 2025-re 1,4 százalékos gazdasági bővülést vár a korábbi 1,2 százalék helyett. Az amerikai vámok gazdasági hatása enyhébbnek bizonyult az előzetes félelmeknél. Bár az exportot továbbra is fékezik a kereskedelmi korlátozások, az idei harmadik negyedéves növekedési adatot 0,3 százalékra módosították felfelé.
A feldolgozóipar – különösen Németországban – továbbra is a gyenge pont, ugyanakkor a munkaerőpiac és a belföldi fogyasztás erős marad. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások és a kedvező hangulatjelzők szintén a régió ellenálló képességét jelzik. A német kormány tervezett védelmi és infrastrukturális kiadásai 2026-ban további lökést adhatnak a gazdasági növekedésnek.
A csütörtöki döntés előtt egyes elemzők már jövő évi kamatemelés lehetőségéről spekuláltak. Isabel Schnabel igazgatósági tag december elején úgy fogalmazott, hogy az inflációs kockázatok jelenleg nagyobbak a gazdasági lassulás veszélyénél, és a szolgáltatási szektor inflációja, valamint a bérnövekedés a vártnál erősebbnek bizonyult. François Villeroy de Galhau ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a lefelé mutató inflációs kockázatok legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint a felfelé mutatók.
Az infláció novemberben 2,1 százalék volt, és 2025 eleje óta a jegybanki célérték körül ingadozik. Az EKB döntése azt követően született, hogy a Bank of England csütörtökön kamatot csökkentett, az amerikai jegybank pedig múlt héten mérsékelte az irányadó rátát.
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.