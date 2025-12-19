Brutál katonai létesítmény épült Németországban: úgy tűnik nem viccelnek, készen állnak a háborúra?

Németország új nemzeti drónvédelmi központot nyitott a növekvő ellenséges drónészlelések miatt, amelyek mögött a német vezetés szerint gyakran Oroszország áll - tudósított az euractiv.

Szerdán megnyílt Berlinben az új Közös Drónvédelmi Központ, amely a szövetségi és tartományi kormányok közötti jobb koordinációt teszi lehetővé a gyanús drónészlelések kezelésében.

Alexander Dobrindt belügyminiszter a megnyitón hangsúlyozta, hogy bár Németország nincs háborúban, "szinte minden nap hibrid háborús taktikák célpontjai vagyunk", és az elmúlt hónapokban megnövekedett a drónészlelések száma. "Feltételezzük, hogy ezeket a drónokat sok esetben ellenséges hatalmak irányítják" – tette hozzá.

Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit, hogy létrehozzanak "egy olyan adatbázist, amely lehetővé teszi számunkra előrejelző modellek kidolgozását az agresszorok, köztük külföldi hatalmak stratégiáinak meghatározására".

Németország a hónap elején egy új, drónvédelemre összpontosító rendőri egységet is létrehozott, amely várhatóan több mint 130 tisztet fog foglalkoztatni. A német törvényhozók idén szélesebb körű felhatalmazást adtak a rendőrségnek a drónok lelövésére, ha szükséges.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Friedrich Merz kancellár a parlamentben tartott szerdai beszédében is kitért a drónok jelentette fenyegetésre, ezeket Moszkva kampánya részének nevezve, amelynek célja, hogy "befolyási területét jóval saját határain túl, Európába terjessze ki". "Oroszország minden nap hibrid támadásokkal, drón-átrepülésekkel, gyilkosságokkal, szabotázzsal, kémkedéssel, kibertámadásokkal és célzott dezinformációval lép fel" – mondta Merz.