German national flag on the Reichstag building (German Parliament) in Berlin (Germany)
Világ

Brutál katonai létesítmény épült Németországban: úgy tűnik nem viccelnek, készen állnak a háborúra?

Pénzcentrum
2025. december 19. 12:15

Németország új nemzeti drónvédelmi központot nyitott a növekvő ellenséges drónészlelések miatt, amelyek mögött a német vezetés szerint gyakran Oroszország áll - tudósított az euractiv.

Szerdán megnyílt Berlinben az új Közös Drónvédelmi Központ, amely a szövetségi és tartományi kormányok közötti jobb koordinációt teszi lehetővé a gyanús drónészlelések kezelésében.

Alexander Dobrindt belügyminiszter a megnyitón hangsúlyozta, hogy bár Németország nincs háborúban, "szinte minden nap hibrid háborús taktikák célpontjai vagyunk", és az elmúlt hónapokban megnövekedett a drónészlelések száma. "Feltételezzük, hogy ezeket a drónokat sok esetben ellenséges hatalmak irányítják" – tette hozzá.

Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit, hogy létrehozzanak "egy olyan adatbázist, amely lehetővé teszi számunkra előrejelző modellek kidolgozását az agresszorok, köztük külföldi hatalmak stratégiáinak meghatározására".

Németország a hónap elején egy új, drónvédelemre összpontosító rendőri egységet is létrehozott, amely várhatóan több mint 130 tisztet fog foglalkoztatni. A német törvényhozók idén szélesebb körű felhatalmazást adtak a rendőrségnek a drónok lelövésére, ha szükséges.

Friedrich Merz kancellár a parlamentben tartott szerdai beszédében is kitért a drónok jelentette fenyegetésre, ezeket Moszkva kampánya részének nevezve, amelynek célja, hogy "befolyási területét jóval saját határain túl, Európába terjessze ki". "Oroszország minden nap hibrid támadásokkal, drón-átrepülésekkel, gyilkosságokkal, szabotázzsal, kémkedéssel, kibertámadásokkal és célzott dezinformációval lép fel" – mondta Merz.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #európa #berlin #németország #oroszország #védekezés #világ #drón #Friedrich Merz #hibrid háború

