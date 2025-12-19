Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Brutál katonai létesítmény épült Németországban: úgy tűnik nem viccelnek, készen állnak a háborúra?
Németország új nemzeti drónvédelmi központot nyitott a növekvő ellenséges drónészlelések miatt, amelyek mögött a német vezetés szerint gyakran Oroszország áll - tudósított az euractiv.
Szerdán megnyílt Berlinben az új Közös Drónvédelmi Központ, amely a szövetségi és tartományi kormányok közötti jobb koordinációt teszi lehetővé a gyanús drónészlelések kezelésében.
Alexander Dobrindt belügyminiszter a megnyitón hangsúlyozta, hogy bár Németország nincs háborúban, "szinte minden nap hibrid háborús taktikák célpontjai vagyunk", és az elmúlt hónapokban megnövekedett a drónészlelések száma. "Feltételezzük, hogy ezeket a drónokat sok esetben ellenséges hatalmak irányítják" – tette hozzá.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit, hogy létrehozzanak "egy olyan adatbázist, amely lehetővé teszi számunkra előrejelző modellek kidolgozását az agresszorok, köztük külföldi hatalmak stratégiáinak meghatározására".
Németország a hónap elején egy új, drónvédelemre összpontosító rendőri egységet is létrehozott, amely várhatóan több mint 130 tisztet fog foglalkoztatni. A német törvényhozók idén szélesebb körű felhatalmazást adtak a rendőrségnek a drónok lelövésére, ha szükséges.
Friedrich Merz kancellár a parlamentben tartott szerdai beszédében is kitért a drónok jelentette fenyegetésre, ezeket Moszkva kampánya részének nevezve, amelynek célja, hogy "befolyási területét jóval saját határain túl, Európába terjessze ki". "Oroszország minden nap hibrid támadásokkal, drón-átrepülésekkel, gyilkosságokkal, szabotázzsal, kémkedéssel, kibertámadásokkal és célzott dezinformációval lép fel" – mondta Merz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
