Pánikol a lengyel kormányfő: szerinte ez az orosz-ukrán háború tétje

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.

A Guardian tudósítása szerint a vezetők „rendkívül nehéz egyeztetésen" vannak túl. A kritikusabb hangvételű országok – elsősorban Belgium –, amelyek elméletileg a leginkább ki vannak téve az esetleges orosz megtorlásnak vagy pénzügyi lépéseknek, egyértelmű garanciákat és biztosítékokat követelnek.

Tusk szerint áttörés történt abban az értelemben, hogy széles körű egyetértés alakult ki a cselekvés szükségességéről. A vezetők most azon dolgoznak, hogy a javaslatokat minden ország számára elfogadhatóvá tegyék.

A lengyel kormányfő nyomatékosan felhívta a figyelmet a tét nagyságára:

Lengyelország függetlensége kerülhet veszélybe, ha Európa rossz döntései vagy tétlensége miatt Ukrajna kénytelen lenne megadni magát.

„Szeretném, ha ez végre mindenki számára világossá válna – nemcsak az európai kollégáink, hanem minden lengyel számára is –, hogy amikor az orosz források felhasználásával történő ukrajnai támogatásról beszélünk, azért tesszük, mert pontosan tudjuk: az ukrán függetlenség tolja el az agresszió és a háború veszélyét a lengyel határoktól. Ukrajna bukása ezzel szemben közvetlen fenyegetést jelentene Lengyelországra nézve" – fogalmazott Tusk.