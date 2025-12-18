2025. december 18. csütörtök Auguszta
Budapest
Lengyelország, Varsó, 2025. augusztus 15. A lengyel hadsereg felvonulása. M142 Himars. közeli felvétel egy fegyvermintáról. khaki színű MLRS rendszer. rakétarendszer. Hatkerekű katonai jármű platformja. Harctéri dominancia. Egy civil é
Világ

Pánikol a lengyel kormányfő: szerinte ez az orosz-ukrán háború tétje

Pénzcentrum
2025. december 18. 16:17

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.

A Guardian tudósítása szerint a vezetők „rendkívül nehéz egyeztetésen" vannak túl. A kritikusabb hangvételű országok – elsősorban Belgium –, amelyek elméletileg a leginkább ki vannak téve az esetleges orosz megtorlásnak vagy pénzügyi lépéseknek, egyértelmű garanciákat és biztosítékokat követelnek.

Tusk szerint áttörés történt abban az értelemben, hogy széles körű egyetértés alakult ki a cselekvés szükségességéről. A vezetők most azon dolgoznak, hogy a javaslatokat minden ország számára elfogadhatóvá tegyék.

A lengyel kormányfő nyomatékosan felhívta a figyelmet a tét nagyságára:

Lengyelország függetlensége kerülhet veszélybe, ha Európa rossz döntései vagy tétlensége miatt Ukrajna kénytelen lenne megadni magát.

„Szeretném, ha ez végre mindenki számára világossá válna – nemcsak az európai kollégáink, hanem minden lengyel számára is –, hogy amikor az orosz források felhasználásával történő ukrajnai támogatásról beszélünk, azért tesszük, mert pontosan tudjuk: az ukrán függetlenség tolja el az agresszió és a háború veszélyét a lengyel határoktól. Ukrajna bukása ezzel szemben közvetlen fenyegetést jelentene Lengyelországra nézve" – fogalmazott Tusk.
Címlapkép: Getty Images
