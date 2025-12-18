Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Pánikol a lengyel kormányfő: szerinte ez az orosz-ukrán háború tétje
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
A Guardian tudósítása szerint a vezetők „rendkívül nehéz egyeztetésen" vannak túl. A kritikusabb hangvételű országok – elsősorban Belgium –, amelyek elméletileg a leginkább ki vannak téve az esetleges orosz megtorlásnak vagy pénzügyi lépéseknek, egyértelmű garanciákat és biztosítékokat követelnek.
Tusk szerint áttörés történt abban az értelemben, hogy széles körű egyetértés alakult ki a cselekvés szükségességéről. A vezetők most azon dolgoznak, hogy a javaslatokat minden ország számára elfogadhatóvá tegyék.
A lengyel kormányfő nyomatékosan felhívta a figyelmet a tét nagyságára:
Lengyelország függetlensége kerülhet veszélybe, ha Európa rossz döntései vagy tétlensége miatt Ukrajna kénytelen lenne megadni magát.
„Szeretném, ha ez végre mindenki számára világossá válna – nemcsak az európai kollégáink, hanem minden lengyel számára is –, hogy amikor az orosz források felhasználásával történő ukrajnai támogatásról beszélünk, azért tesszük, mert pontosan tudjuk: az ukrán függetlenség tolja el az agresszió és a háború veszélyét a lengyel határoktól. Ukrajna bukása ezzel szemben közvetlen fenyegetést jelentene Lengyelországra nézve" – fogalmazott Tusk.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
