Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után

Pénzcentrum
2025. december 19. 11:45

Berlinben december 14–15-én az egyik fő téma az volt, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna egy esetleges orosz–ukrán megállapodás után. A zárt ajtók mögött zajló egyeztetéseken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vett - írta emlékeztetett a Deutsche Welle.

A közös sajtótájékoztatón Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij bizakodóan nyilatkozott. Elmondták, hogy a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztettek. Az európai vezetők nyilatkozatukban egy "többnemzeti erő" felállítását helyezték kilátásba, amely segítene az ukrán haderő újjászervezésében, a légtér védelmében és a tengeri biztonság megerősítésében.

A Reuters értesülései szerint Zelenszkij a tárgyalásokon jelezte: kész lemondani Ukrajna NATO-tagságra vonatkozó igényéről, ha cserébe hiteles nyugati biztonsági garanciákat kap az ország.

Susan Stewart, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének munkatársa a DW-nek elmondta, hogy az európai nyilatkozat és a benne felsorolt konkrét intézkedések Ukrajna szempontjából kiemelt jelentőségűek. Hozzátette: a NATO 5. cikke sem ír elő automatikus katonai választ, minden tagállam maga dönti el, milyen eszközeket tart szükségesnek.

Claudia Major, a German Marshall Fund biztonságpolitikai szakértője szerint azonban a tervezett garanciák nem hasonlíthatók a NATO-tagoknak nyújtott védelemhez. "Ez támogatás, de nem jelent jogilag kötelező érvényű védelmi kötelezettséget egy újabb támadás esetén" – mondta az ARD-nek.

Markus Reisner osztrák katonai szakértő szkeptikus. Szerinte Oroszország nem fog érdemi engedményeket tenni, mert úgy látja, hogy jelenleg is győzelemre áll.

Arra figyelmeztetett, hogy fennáll a veszély: az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz – azokhoz hasonló dokumentum, amelyek korábban nem akadályozták meg Oroszországot a Krím 2014-es, majd Ukrajna 2022-es megtámadásában.

Wilfried Jilge, a Német Külkapcsolatok Tanácsának szakértője szintén óvatosságra intett. Különösen aggályosnak tartja a Donbaszban létrehozandó, "ütközőzónának" nevezett terület ötletét, ahová oroszok is beléphetnének. Szerinte amint orosz erők – akár rendőrök – megjelennek egy ilyen zónában, a szabályokat ismét aláássák és saját céljaik szerint manipulálják majd.

Az első orosz reakciók nem kecsegtetnek gyors megállapodással. A Kreml elutasította Merz karácsonyi tűzszünetre vonatkozó javaslatát. "Békét akarunk, nem fegyverszünetet, amely lélegzetvételhez juttatná Ukrajnát" – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A biztonsági garanciákról annyit mondott: "Még nem láttunk szövegeket. Ha látunk, elemezzük őket."
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #németország #oroszország #világ #donald trump #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #Friedrich Merz #béketárgyalás

