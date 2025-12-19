A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Berlinben december 14–15-én az egyik fő téma az volt, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna egy esetleges orosz–ukrán megállapodás után. A zárt ajtók mögött zajló egyeztetéseken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vett - írta emlékeztetett a Deutsche Welle.
A közös sajtótájékoztatón Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij bizakodóan nyilatkozott. Elmondták, hogy a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztettek. Az európai vezetők nyilatkozatukban egy "többnemzeti erő" felállítását helyezték kilátásba, amely segítene az ukrán haderő újjászervezésében, a légtér védelmében és a tengeri biztonság megerősítésében.
A Reuters értesülései szerint Zelenszkij a tárgyalásokon jelezte: kész lemondani Ukrajna NATO-tagságra vonatkozó igényéről, ha cserébe hiteles nyugati biztonsági garanciákat kap az ország.
Susan Stewart, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének munkatársa a DW-nek elmondta, hogy az európai nyilatkozat és a benne felsorolt konkrét intézkedések Ukrajna szempontjából kiemelt jelentőségűek. Hozzátette: a NATO 5. cikke sem ír elő automatikus katonai választ, minden tagállam maga dönti el, milyen eszközeket tart szükségesnek.
Claudia Major, a German Marshall Fund biztonságpolitikai szakértője szerint azonban a tervezett garanciák nem hasonlíthatók a NATO-tagoknak nyújtott védelemhez. "Ez támogatás, de nem jelent jogilag kötelező érvényű védelmi kötelezettséget egy újabb támadás esetén" – mondta az ARD-nek.
Markus Reisner osztrák katonai szakértő szkeptikus. Szerinte Oroszország nem fog érdemi engedményeket tenni, mert úgy látja, hogy jelenleg is győzelemre áll.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Arra figyelmeztetett, hogy fennáll a veszély: az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz – azokhoz hasonló dokumentum, amelyek korábban nem akadályozták meg Oroszországot a Krím 2014-es, majd Ukrajna 2022-es megtámadásában.
Wilfried Jilge, a Német Külkapcsolatok Tanácsának szakértője szintén óvatosságra intett. Különösen aggályosnak tartja a Donbaszban létrehozandó, "ütközőzónának" nevezett terület ötletét, ahová oroszok is beléphetnének. Szerinte amint orosz erők – akár rendőrök – megjelennek egy ilyen zónában, a szabályokat ismét aláássák és saját céljaik szerint manipulálják majd.
Az első orosz reakciók nem kecsegtetnek gyors megállapodással. A Kreml elutasította Merz karácsonyi tűzszünetre vonatkozó javaslatát. "Békét akarunk, nem fegyverszünetet, amely lélegzetvételhez juttatná Ukrajnát" – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A biztonsági garanciákról annyit mondott: "Még nem láttunk szövegeket. Ha látunk, elemezzük őket."
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.