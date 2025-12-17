A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Bedőlt Trump nagy ígérete: zuhan a gyártóipar, eltűnnek ezek a munkahelyek
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók, amit szakértők részben az elnök vitatott vámpolitikájával hoznak összefüggésbe.
Miközben Trump a 2024-es választási kampányban "gyártási fellendülést" és "millió és millió kékgalléros munkahely" létrehozását ígérte, az első hivatali évének végéhez közeledve ennek épp az ellenkezője történik.
A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) legfrissebb jelentése szerint a hagyományosan kékgallérosnak tekintett ágazatok többségében csökken a foglalkoztatottak száma. A szállítási és raktározási szektor az elmúlt három hónapban folyamatosan leépített, átlagosan havi 17 200 munkahely szűnt meg. A bányászat és fakitermelés területén átlagosan havi 2000 állás veszett el - írta meg a CNN.
Különösen aggasztó, hogy a gyártási szektor – amelyet az elnök vámpolitikája elvileg támogatna – novemberben 5000 munkahelyet veszített, így a foglalkoztatottság a Covid-19 utáni 2022. márciusi szint alá süllyedt. A gyártóiparban már hét egymást követő hónapja tart a munkahelyek számának csökkenése, pontosan azóta, hogy Trump bevezette a "Felszabadítás Napja" vámjait.
Az egyetlen pozitív kivétel az építőipar, amely novemberben 28 000 új munkahelyet teremtett, és az elmúlt három hónapban átlagosan 17 333 fővel bővült.
A szakértők szerint a kékgalléros munkahelyek problémáinak hátterében több tényező áll. Michael Reid, az RBC vezető közgazdásza rámutat: "A visszatelepítés nem történik meg egyik napról a másikra. Még csak nem is hat-hét hónap alatt. Több évig tart."
Trump vámpolitikája paradox módon épp azokat az alapanyagokat (acél, alumínium, réz) sújtja magas vámokkal, amelyekre az amerikai gyártóknak szükségük van. A kereskedelempolitikai bizonytalanság és az importárak emelkedése csökkenti a munkaerő iránti keresletet.
Amikor az alapanyagköltségek emelkednek, az egyik legkönnyebb megoldás a munkaerő csökkentése
– magyarázza Reid. Hardika Singh, a Fundstrat Global Advisors gazdasági stratégája szerint a kékgalléros munkavállalók gyakran kisvállalkozásoknál dolgoznak, amelyeket különösen súlyosan érint az infláció és a magas kamatlábak. Emellett az automatizálás és a mesterséges intelligencia is átalakítja a munkavégzést.
Stephanie Roth, a Wolfe Research vezető közgazdásza szerint a kékgalléros munkahelyek csökkenése a vámpolitika által kiváltott gazdasági lassulást tükrözi: "Ezek azok az ágazatok, amelyek a vámokhoz kötődnek."
Ezzel szemben az egészségügyi szektor, amely kevésbé kitett a vámoknak és a gazdasági ciklusoknak, továbbra is bővül. Novemberben 64 000, októberben 64 600 új munkahely jött létre ebben az ágazatban, és az elmúlt évben közel 800 000 állással bővült a szektor az öregedő népesség által generált erős keresletnek köszönhetően.
A szakértők szerint a kékgalléros ágazatokban javulás várható, amint a kezdeti vámsokkhatás enyhül. "A 'fellendülés' talán optimista kifejezés lenne" – mondja Roth – "de ezek az ágazatok jobban teljesíthetnek, nem azért, mert a gyártás visszatér az USA-ba, hanem mert a vámok sokkhatása idővel elhalványul."
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről, kizárt - hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
