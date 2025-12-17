2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Bedőlt Trump nagy ígérete: zuhan a gyártóipar, eltűnnek ezek a munkahelyek
Világ

Bedőlt Trump nagy ígérete: zuhan a gyártóipar, eltűnnek ezek a munkahelyek

Pénzcentrum
2025. december 17. 18:46

Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók, amit szakértők részben az elnök vitatott vámpolitikájával hoznak összefüggésbe.

Miközben Trump a 2024-es választási kampányban "gyártási fellendülést" és "millió és millió kékgalléros munkahely" létrehozását ígérte, az első hivatali évének végéhez közeledve ennek épp az ellenkezője történik.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) legfrissebb jelentése szerint a hagyományosan kékgallérosnak tekintett ágazatok többségében csökken a foglalkoztatottak száma. A szállítási és raktározási szektor az elmúlt három hónapban folyamatosan leépített, átlagosan havi 17 200 munkahely szűnt meg. A bányászat és fakitermelés területén átlagosan havi 2000 állás veszett el - írta meg a CNN.

Különösen aggasztó, hogy a gyártási szektor – amelyet az elnök vámpolitikája elvileg támogatna – novemberben 5000 munkahelyet veszített, így a foglalkoztatottság a Covid-19 utáni 2022. márciusi szint alá süllyedt. A gyártóiparban már hét egymást követő hónapja tart a munkahelyek számának csökkenése, pontosan azóta, hogy Trump bevezette a "Felszabadítás Napja" vámjait.

Az egyetlen pozitív kivétel az építőipar, amely novemberben 28 000 új munkahelyet teremtett, és az elmúlt három hónapban átlagosan 17 333 fővel bővült.

A szakértők szerint a kékgalléros munkahelyek problémáinak hátterében több tényező áll. Michael Reid, az RBC vezető közgazdásza rámutat: "A visszatelepítés nem történik meg egyik napról a másikra. Még csak nem is hat-hét hónap alatt. Több évig tart."

Trump vámpolitikája paradox módon épp azokat az alapanyagokat (acél, alumínium, réz) sújtja magas vámokkal, amelyekre az amerikai gyártóknak szükségük van. A kereskedelempolitikai bizonytalanság és az importárak emelkedése csökkenti a munkaerő iránti keresletet.

Amikor az alapanyagköltségek emelkednek, az egyik legkönnyebb megoldás a munkaerő csökkentése

 – magyarázza Reid. Hardika Singh, a Fundstrat Global Advisors gazdasági stratégája szerint a kékgalléros munkavállalók gyakran kisvállalkozásoknál dolgoznak, amelyeket különösen súlyosan érint az infláció és a magas kamatlábak. Emellett az automatizálás és a mesterséges intelligencia is átalakítja a munkavégzést.

Stephanie Roth, a Wolfe Research vezető közgazdásza szerint a kékgalléros munkahelyek csökkenése a vámpolitika által kiváltott gazdasági lassulást tükrözi: "Ezek azok az ágazatok, amelyek a vámokhoz kötődnek."

Ezzel szemben az egészségügyi szektor, amely kevésbé kitett a vámoknak és a gazdasági ciklusoknak, továbbra is bővül. Novemberben 64 000, októberben 64 600 új munkahely jött létre ebben az ágazatban, és az elmúlt évben közel 800 000 állással bővült a szektor az öregedő népesség által generált erős keresletnek köszönhetően.

A szakértők szerint a kékgalléros ágazatokban javulás várható, amint a kezdeti vámsokkhatás enyhül. "A 'fellendülés' talán optimista kifejezés lenne" – mondja Roth – "de ezek az ágazatok jobban teljesíthetnek, nem azért, mert a gyártás visszatér az USA-ba, hanem mert a vámok sokkhatása idővel elhalványul."
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #leépítés #munkaerőpiac #amerika #fizikai munka #vám #világ #foglalkoztatottság #automatizáció #donald trump #munkahelyek #amerikai egyesült államok #amerikai választások

