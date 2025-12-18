Trump újabb döbbenetrs lépése: újabb országok állampolgárinak tiltotta meg a beutazást

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat, amely 2026. január 1-jén lép hatályba.

A Fehér Ház keddi bejelentése szerint a beutazási korlátozás ezentúl Burkina Faso, Mali, Laosz, Niger, Dél-Szudán és Szíria állampolgáraira, valamint a Palesztin Hatóság által kiállított dokumentumokkal rendelkezőkre is vonatkozik, bár a rendelet lehetőséget biztosít eseti kivételek alkalmazására.

A Trump-adminisztráció indoklása szerint a listára került országok nem teljesítik megfelelően az útlevél-kibocsátáshoz kapcsolódó biztonsági ellenőrzési követelményeket, így állampolgáraik potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára. A kormányzat hangsúlyozta továbbá, hogy ezekben az országokban jelentős mértékű a korrupció és gyakoriak a személyazonosító okmányokkal kapcsolatos visszaélések - jelentette az ATV.

Szíria esetében külön kiemelték, hogy az országban jelenleg nem működik olyan központi hatóság, amely megbízhatóan állítana ki útleveleket vagy egyéb személyazonosító dokumentumokat. A Fehér Ház arra is figyelmeztetett, hogy a szíriai állampolgárok gyakran túllépik az engedélyezett tartózkodási időt az Egyesült Államokban.

Az amerikai elnök korábban, júniusban már 12 ország – köztük Haiti, Líbia, Szomália, Jemen, Eritrea és Szudán – állampolgáraira vonatkozóan vezetett be beutazási tilalmat, további hét országra pedig korlátozásokat jelentett be.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Trump már első elnöki ciklusa alatt is jelentősen szigorította az Egyesült Államok migrációs szabályozását és szűkítette az amerikai vízumra jogosultak körét.