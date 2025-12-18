2025. december 18. csütörtök Auguszta
3 °C Budapest
usa, zászló
Világ

Trump újabb döbbenetrs lépése: újabb országok állampolgárinak tiltotta meg a beutazást

Pénzcentrum
2025. december 18. 07:34

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat, amely 2026. január 1-jén lép hatályba.

A Fehér Ház keddi bejelentése szerint a beutazási korlátozás ezentúl Burkina Faso, Mali, Laosz, Niger, Dél-Szudán és Szíria állampolgáraira, valamint a Palesztin Hatóság által kiállított dokumentumokkal rendelkezőkre is vonatkozik, bár a rendelet lehetőséget biztosít eseti kivételek alkalmazására.

A Trump-adminisztráció indoklása szerint a listára került országok nem teljesítik megfelelően az útlevél-kibocsátáshoz kapcsolódó biztonsági ellenőrzési követelményeket, így állampolgáraik potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára. A kormányzat hangsúlyozta továbbá, hogy ezekben az országokban jelentős mértékű a korrupció és gyakoriak a személyazonosító okmányokkal kapcsolatos visszaélések - jelentette az ATV.

Szíria esetében külön kiemelték, hogy az országban jelenleg nem működik olyan központi hatóság, amely megbízhatóan állítana ki útleveleket vagy egyéb személyazonosító dokumentumokat. A Fehér Ház arra is figyelmeztetett, hogy a szíriai állampolgárok gyakran túllépik az engedélyezett tartózkodási időt az Egyesült Államokban.

Az amerikai elnök korábban, júniusban már 12 ország – köztük Haiti, Líbia, Szomália, Jemen, Eritrea és Szudán – állampolgáraira vonatkozóan vezetett be beutazási tilalmat, további hét országra pedig korlátozásokat jelentett be.

Trump már első elnöki ciklusa alatt is jelentősen szigorította az Egyesült Államok migrációs szabályozását és szűkítette az amerikai vízumra jogosultak körét.

Címlapkép: Getty Images
#migráció #vízum #tilalom #világ #korlátozás #donald trump #beutazás #amerikai egyesült államok #nemzetbiztonság #palesztina #szíria

