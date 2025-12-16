Megszólalt Moszkva a tűzszünetről: csak ilyen feltételekkel mennek bele, főhet az ukránok feje

A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között - közölte a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői javaslatára, miszerint Kijev támogatná a karácsonyi időszakra vonatkozó tűzszünetet, különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését.

"A kérdés most az, hogy - ahogy Trump elnök is mondja - sikerül-e megállapodást kötnünk vagy sem" - jelentette ki Peszkov. Hozzátette, hogy Oroszország valószínűleg nem venne részt ilyen tűzszünetben, ha Ukrajna csak "rövid távú, életképtelen megoldásokra" összpontosít egy tartós rendezés helyett.

"Békét akarunk. Nem akarunk olyan tűzszünetet, amely lélegzetvételnyi szünetet ad Ukrajnának és lehetőséget a háború folytatására való felkészülésre" - hangsúlyozta a szóvivő. "Véget akarunk vetni ennek a háborúnak, el akarjuk érni céljainkat, biztosítani akarjuk érdekeinket, és garantálni akarjuk a békét Európában a jövőre nézve."

Peszkov azt is elmondta, hogy Moszkva még nem látta az Ukrajnának nyújtandó NATO-stílusú biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatok részleteit, amelyekről amerikai és európai tisztviselők szerint Washington ajánlatot tett.