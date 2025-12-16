2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Megszólalt Moszkva a tűzszünetről: csak ilyen feltételekkel mennek bele, főhet az ukránok feje

Pénzcentrum
2025. december 16. 16:23

A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között - közölte a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői javaslatára, miszerint Kijev támogatná a karácsonyi időszakra vonatkozó tűzszünetet, különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését.

"A kérdés most az, hogy - ahogy Trump elnök is mondja - sikerül-e megállapodást kötnünk vagy sem" - jelentette ki Peszkov. Hozzátette, hogy Oroszország valószínűleg nem venne részt ilyen tűzszünetben, ha Ukrajna csak "rövid távú, életképtelen megoldásokra" összpontosít egy tartós rendezés helyett.

Kapcsolódó cikkeink:

"Békét akarunk. Nem akarunk olyan tűzszünetet, amely lélegzetvételnyi szünetet ad Ukrajnának és lehetőséget a háború folytatására való felkészülésre" - hangsúlyozta a szóvivő. "Véget akarunk vetni ennek a háborúnak, el akarjuk érni céljainkat, biztosítani akarjuk érdekeinket, és garantálni akarjuk a békét Európában a jövőre nézve."

Peszkov azt is elmondta, hogy Moszkva még nem látta az Ukrajnának nyújtandó NATO-stílusú biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatok részleteit, amelyekről amerikai és európai tisztviselők szerint Washington ajánlatot tett.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #háború #orosz-ukrán háború #béke #tűzszünet #békefeltételek #béketárgyalás #békemegállapodás

