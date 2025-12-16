A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Megszólalt Moszkva a tűzszünetről: csak ilyen feltételekkel mennek bele, főhet az ukránok feje
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között - közölte a Reuters.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői javaslatára, miszerint Kijev támogatná a karácsonyi időszakra vonatkozó tűzszünetet, különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését.
"A kérdés most az, hogy - ahogy Trump elnök is mondja - sikerül-e megállapodást kötnünk vagy sem" - jelentette ki Peszkov. Hozzátette, hogy Oroszország valószínűleg nem venne részt ilyen tűzszünetben, ha Ukrajna csak "rövid távú, életképtelen megoldásokra" összpontosít egy tartós rendezés helyett.
"Békét akarunk. Nem akarunk olyan tűzszünetet, amely lélegzetvételnyi szünetet ad Ukrajnának és lehetőséget a háború folytatására való felkészülésre" - hangsúlyozta a szóvivő. "Véget akarunk vetni ennek a háborúnak, el akarjuk érni céljainkat, biztosítani akarjuk érdekeinket, és garantálni akarjuk a békét Európában a jövőre nézve."
Peszkov azt is elmondta, hogy Moszkva még nem látta az Ukrajnának nyújtandó NATO-stílusú biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatok részleteit, amelyekről amerikai és európai tisztviselők szerint Washington ajánlatot tett.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.