Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
A német Bundestag minimális többséggel fogadta el a Merz-kormány nyugdíjreform tervezetét, miközben a kancellár saját pártjának fiatal képviselői komoly ellenállást tanúsítottak, ami elemzők szerint gyengíti a kormányfő amúgy is alacsony támogatottságát.
A Friedrich Merz vezette kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíció által kezdeményezett nyugdíjreform mindössze két szavazatnyi többséggel jutott át a német parlamenten. A 630 fős Bundestagban 318 képviselő szavazott igennel a javaslatra, miközben az abszolút többséghez 316 voks volt szükséges.
A május elején hivatalba lépett kormánykoalíció által előterjesztett reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák, ami irányadó lehet a későbbi nyugdíjmegállapításoknál is.
A tervezet elfogadását jelentősen megnehezítette, hogy a CDU-n belül 18 fiatal képviselő ellenezte a javaslatot. Álláspontjuk szerint a reform 2040-ig mintegy 120 milliárd eurós többletköltséget róna a fiatal generációkra. A szavazás előtt a párt legfelsőbb szintjein próbálták meggyőzni az ellenállókat, ami részben sikerrel járt.
A reformot 224 képviselő nem támogatta, 53-an pedig tartózkodtak, köztük az ellenzéki Baloldal Pártjának (Die Linke) képviselői. Heidi Reichinnek, a párt frakcióvezetője hangsúlyozta: "A tartózkodás semmiképp nem a kancellár, hanem a stabil nyugdíjak biztosítása melletti kiállást jelentette."
A koalíciós partner SPD társelnöke, Bärbel Bas korábbi Bundestag-elnök üdvözölte a szavazás eredményét. "Úgy gondolom, hogy csak a két nagy néppárt képes végül valódi reformot kezdeményezni a CSU-val együtt. A koalíciónak most bizonyítania kell ezt a bátorságot. Valóban foglalkoznunk kell a jövővel a 2030 utáni években" – fogalmazott.
Szakértők szerint a szavazás valójában Merz kancellár vereségét jelenti, ami tovább rontja amúgy is példátlanul alacsony támogatottságát. Karl-Rudolf Korte neves német politológus a történtekkel kapcsolatban "az anarchia csendes bájáról" beszélt, hozzátéve: "Látjuk, hogyan omlik a kancellár demokráciája."
A CDU-n belüli generációs vita elemzők szerint tovább mélyítheti a szociáldemokraták bizalmatlanságát a konzervatívokkal szemben. A jóváhagyott nyugdíjreformról a nyár folyamán egy reformbizottság országos vitát kezdeményez.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
