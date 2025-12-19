2025. december 19. péntek Viola
Frescoes inside the Duomo of the city of Spoleto, painted by Pinturicchio
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!

2025. december 19. 17:56

Bár hosszas vatikáni procedúra vezet el odáig, időről időre magyarokat is boldoggá, sőt, akár szentté avatnak. Világszerte számos katolikus szentet ismer el az egyház, akik a lehető legfurcsább népcsoportokat, országokat vagy foglalkozásokat patronálják. Ha jól ismered a magyar és az egyetemes védőszenteket, itt az idő, hogy próbára tedd tudásodat a Pénzcentrum legfrissebb műveltségi kvízével: lássuk, hány kérdésre tudod magabiztosan a helyes választ!

1/10 kérdés
Ki a nők védőszentje?
Szent Donát
Szent Barnabás
Szent Angéla
Szent Cecília
2/10 kérdés
Ki Magyarország fővédőszentje?
Szent István király
Szent Erzsébet
Szent Bertalan
Szent Ágota
3/10 kérdés
Melyik védőszent a koldusok patrónusa?
Tours-i Szent Márton
Szent Anasztázia
Szent Apollónia
Szent Erasmus
4/10 kérdés
Milyen mesterséget űznek azok, akiket Római Szent Lőrinc védelmez?
szakács
fodrász
prostituált
lovász
5/10 kérdés
Hogy hívják a fertőző betegek védőszentjét?
Assisi Szent Ferenc
Szent Egyed
Szent Rókus
Szent Fiacrius
6/10 kérdés
Melyik védőszentet nevezzük a Magyarok Nagyasszonyának?
Szűz Mária
Szent Cecília
Szent Ilona
Szent Ágnes
7/10 kérdés
Melyik ország védőszentje Szent Patrik?
USA
Románia
Írország
Hollandia
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik védőszent nem patronálja a bányászokat?
Szent Mátyás
Szent Albert
Szent Anna
Szent Borbála
9/10 kérdés
Melyik magyar királyt avatták szentté?
V. István
I. László
IV. Béla
I. Károly
10/10 kérdés
Ki az állatok és a pásztorok védőszentje?
Szent Jusztinusz
Szent Orsolya
Aquinói Szent Tamás
Szent Vendel
Címlapkép: Getty Images
#kultúra #katolikus #katolikus egyház #vallás #kvíz #vatikán #általános műveltségi kvíz

