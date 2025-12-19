Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár hosszas vatikáni procedúra vezet el odáig, időről időre magyarokat is boldoggá, sőt, akár szentté avatnak. Világszerte számos katolikus szentet ismer el az egyház, akik a lehető legfurcsább népcsoportokat, országokat vagy foglalkozásokat patronálják. Ha jól ismered a magyar és az egyetemes védőszenteket, itt az idő, hogy próbára tedd tudásodat a Pénzcentrum legfrissebb műveltségi kvízével: lássuk, hány kérdésre tudod magabiztosan a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa! 1/10 kérdés Ki a nők védőszentje? Szent Donát Szent Barnabás Szent Angéla Szent Cecília Következő kérdés 2/10 kérdés Ki Magyarország fővédőszentje? Szent István király Szent Erzsébet Szent Bertalan Szent Ágota Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik védőszent a koldusok patrónusa? Tours-i Szent Márton Szent Anasztázia Szent Apollónia Szent Erasmus Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen mesterséget űznek azok, akiket Római Szent Lőrinc védelmez? szakács fodrász prostituált lovász Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívják a fertőző betegek védőszentjét? Assisi Szent Ferenc Szent Egyed Szent Rókus Szent Fiacrius Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik védőszentet nevezzük a Magyarok Nagyasszonyának? Szűz Mária Szent Cecília Szent Ilona Szent Ágnes Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ország védőszentje Szent Patrik? USA Románia Írország Hollandia Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik védőszent nem patronálja a bányászokat? Szent Mátyás Szent Albert Szent Anna Szent Borbála Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar királyt avatták szentté? V. István I. László IV. Béla I. Károly Következő kérdés 10/10 kérdés Ki az állatok és a pásztorok védőszentje? Szent Jusztinusz Szent Orsolya Aquinói Szent Tamás Szent Vendel Eredmények

Címlapkép: Getty Images

