A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
Az ENSZ atomenergia-ügynöksége szerint a csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben. Bár a teherbíró elemek nem sérültek maradandóan és sugárszivárgást sem észleltek, az IAEA sürgős és átfogó helyreállítást tart szükségesnek. Ukrajna az Oroszország által indított támadást okolja a károkért, Moszkva azonban tagadja a vádakat.
Az ENSZ nukleáris megfigyelő szervezete pénteken közölte, hogy a háború sújtotta Ukrajnában található csernobili atomerőmű védőburkolata – amelyet az 1986-os katasztrófa radioaktív anyagainak elzárására építettek – többé nem képes ellátni fő biztonsági funkcióját drónkárok miatt. A támadást Ukrajna Oroszországnak tulajdonítja - írj a Reuters.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) elmondta, hogy a múlt heti ellenőrzés során – amely a 2019-ben elkészült acél lefedő szerkezetet vizsgálta – megállapították: a februári drónbecsapódás, amely a konfliktus harmadik évében történt, rontotta a szerkezet állapotát.
Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója közleményében azt mondta, hogy a vizsgálati „misszió megerősítette, hogy a (védőszerkezet) elveszítette elsődleges biztonsági funkcióit, beleértve a lezárási képességét is, ugyanakkor nem találtak maradandó károkat a teherbíró elemekben vagy a megfigyelőrendszerekben.” Grossi hozzátette, hogy a javításokat már elvégezték, „de az átfogó helyreállítás elengedhetetlen a további romlás megelőzéséhez és a hosszú távú nukleáris biztonság biztosításához”.
Az ENSZ február 14-én jelentette, hogy az ukrán hatóságok szerint egy nagy robbanóerejű harci fejjel felszerelt drón csapódott be az erőműbe, tüzet okozott, és megrongálta a négyes reaktor – amely az 1986-os katasztrófában semmisült meg – védőburkolatát.
Az ukrán hatóságok szerint a drón orosz volt. Moszkva tagadta, hogy megtámadta volna az erőművet. A sugárzási szintek normálisak és stabilak maradtak, és nem érkezett jelentés sugárszivárgásról – közölte az ENSZ februárban.
Az 1986-os csernobili robbanás egész Európára kiterjedő sugárzást bocsátott ki, és arra késztette a szovjet hatóságokat, hogy hatalmas erőket és eszközöket mozgósítsanak a katasztrófa kezelésére. Az erőmű utolsó működő reaktorát 2000-ben zárták be.
Oroszország több mint egy hónapig megszállva tartotta az erőművet és környékét a 2022 februárjában indított invázió első heteiben, amikor erői megpróbáltak előrenyomulni az ukrán főváros, Kijev felé.
Az IAEA az ellenőrzést egy országos felméréssel egy időben végezte, amely az ukrán–orosz háború közel négy éve alatt az elektromos alállomásokban keletkezett károkat mérte fel.
A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
