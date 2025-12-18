2025. december 18. csütörtök Auguszta
Budapest
Az orosz hadsereg és fegyverek koncepciója
Világ

Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére

Pénzcentrum
2025. december 18. 12:18

Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón. Az észt határőrség tíz óra körül észlelte, hogy egy légpárnás hajó halad a folyón, majd megáll a Peipus tó bejáratánál lévő kőmólónál, amely részben észt, részben orosz területhez tartozik.

A hajóról három fegyveres határőr szállt ki, végigsétált a mólón, közben átlépte az észt határt, majd rövid idő után visszatért az orosz oldalra. Az eseményt az észt rendőrség és határőrség kamerái rögzítették.

Eerik Purgel, az észt hatóság keleti körzetének vezetője közölte, hogy több járőregység is reagált. A hatóságok helyszíni szemlét tartottak, és felvették a kapcsolatot az orosz határképviselettel. Igor Taro belügyminiszter szerint az incidens okai egyelőre nem tisztázottak. Kiemelte, hogy közvetlen biztonsági kockázat nem merült fel, ugyanakkor az észt fél megerősítette a határőri jelenlétet a térségben.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az érintett szakaszon érvényes megállapodás írja elő, hogy az orosz hajóknak előzetes engedélyt kell kérniük, ha észt területen keresztül haladnak a Peipus tó irányába. Ez az engedélykérés most elmaradt. Taro szerint az orosz határőrségnél az utóbbi években romlott az állomány felkészültségének egységessége, mivel más régiókból vezényelnek át személyzetet.

Az észt hatóságok azért nem tudták feltartóztatni a határőröket, mert azok mintegy húsz perc után visszatértek orosz területre. Csütörtökre határképviselői egyeztetést hívtak össze, és az észt külügyminisztérium berendeli az orosz nagykövetség ügyvivőjét.
Címlapkép: Getty Images
