Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére

A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón. Az észt határőrség tíz óra körül észlelte, hogy egy légpárnás hajó halad a folyón, majd megáll a Peipus tó bejáratánál lévő kőmólónál, amely részben észt, részben orosz területhez tartozik.
A hajóról három fegyveres határőr szállt ki, végigsétált a mólón, közben átlépte az észt határt, majd rövid idő után visszatért az orosz oldalra. Az eseményt az észt rendőrség és határőrség kamerái rögzítették.
Eerik Purgel, az észt hatóság keleti körzetének vezetője közölte, hogy több járőregység is reagált. A hatóságok helyszíni szemlét tartottak, és felvették a kapcsolatot az orosz határképviselettel. Igor Taro belügyminiszter szerint az incidens okai egyelőre nem tisztázottak. Kiemelte, hogy közvetlen biztonsági kockázat nem merült fel, ugyanakkor az észt fél megerősítette a határőri jelenlétet a térségben.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy az érintett szakaszon érvényes megállapodás írja elő, hogy az orosz hajóknak előzetes engedélyt kell kérniük, ha észt területen keresztül haladnak a Peipus tó irányába. Ez az engedélykérés most elmaradt. Taro szerint az orosz határőrségnél az utóbbi években romlott az állomány felkészültségének egységessége, mivel más régiókból vezényelnek át személyzetet.
Az észt hatóságok azért nem tudták feltartóztatni a határőröket, mert azok mintegy húsz perc után visszatértek orosz területre. Csütörtökre határképviselői egyeztetést hívtak össze, és az észt külügyminisztérium berendeli az orosz nagykövetség ügyvivőjét.
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
