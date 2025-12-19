2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Ukrajna fő szimbólumai - ukrán zászló és az ukrán ortodox egyház temploma - Kijevi Szent Szofia a háttérben Ukrajna Zászló Ország Háttér Nemzet Kijev, Ukrajna 03/10/2024
Világ

Óriási tehertől szabadult meg Ukrajna: komoly versenyelőny lehet számukra a krízisben

Pénzcentrum
2025. december 19. 14:28

Ukrajna a kötvénytulajdonosok 99 százalékának támogatásával 2,6 milliárd dollárnyi, gazdasági növekedéshez kötött állampapírt cserélt le 3,5 milliárd dollár értékű hagyományos kötvényre. A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg, amely egy békekötést követő gazdasági fellendülés idején jelentős terhet rótt volna a költségvetésre.

A megállapodást csütörtök este jelentették be. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Bloombergnek nyilatkozva közölte, hogy a csere több milliárd dollárnyi jövőbeli megtakarítást jelent Ukrajna számára.

Ezek az állampapírok azért maradtak ki a tavaly végrehajtott, mintegy 20 milliárd dolláros adósságátalakításból, mert összetett szerkezetük miatt nehéz volt róluk megállapodni, miközben komoly hozamlehetőséget kínáltak a befektetőknek a háború utáni újjáépítés időszakában.

A kötvények 2025 és 2041 között a gazdasági növekedés alakulásától függően összesen 6 és 20 milliárd dollár közötti többletkifizetést biztosítottak volna. A kifizetések akkor indultak volna el, ha a GDP növekedése meghaladja a 3 százalékot, amire egy tartós béke után reális esély mutatkozott.

A pénzügyminiszter szerint Ukrajna ezzel egy olyan pénzügyi eszköztől vált meg, amely hosszú távon veszélyeztethette volna az újjáépítés finanszírozhatóságát.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #megtakarítás #állampapír #kötvény #ukrajna #világ #gdp #befektetők #pénzügyminiszter #gazdasági növekedés #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

