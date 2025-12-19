Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Óriási kudarcot vallott az EU az orosz szankciók terén: most aztán dörzsölheti a tenyerét Putyin
Az Európai Unió vezetői megállapodtak egy 90 milliárd eurós kölcsönről Ukrajna számára a következő két évre, miután nem sikerült megegyezniük a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról - számolt be róla a BBC.
Ukrajna jövő tavaszra kifogyott volna a pénzből, és António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a kölcsönt csak akkor kell visszafizetni, amikor Oroszország jóvátételt fizet a teljes körű háborúért. "Elköteleztük magunkat, és teljesítettük" - mondta Costa, míg Julija Sziridenko ukrán miniszterelnök a megállapodást "döntő lépésnek nevezte a gazdasági ellenállóképesség szempontjából".
A befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználására tett kísérlet végül kudarcot vallott, mivel a vezetők nem tudták meggyőzni a belga miniszterelnököt arról, hogy védve lesz az orosz megtorlástól.
Az eszközök nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli, és a befagyasztott vagyonból származó kamatot már most is Ukrajnának fizetik.
Ukrajna a következő két évben becslések szerint 137 milliárd euróra van szüksége katonai kiadásainak és közszolgáltatásainak fedezésére, az EU terve pedig ennek kétharmadát fedezné.
A 90 milliárd eurót, amelyet az EU a tőkepiacokon fog felvenni, "az EU költségvetési mozgástere fogja fedezni".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott az európai vezetőknek a "jelentős támogatásért, amely valóban erősíti ellenállóképességünket".
Két ország, Magyarország és Szlovákia elutasította a kompromisszumos megállapodást, míg Csehország közölte, hogy nem garantálja a kölcsönt.
Orbán Viktor szintén ellenezte, hogy több pénzt adjanak Ukrajnának, azzal érvelve, hogy ez meghosszabbítja a háborút.
Kölcsönnek tűnik, de az ukránok soha nem lesznek képesek visszafizetni
Az EU-csúcstalálkozó idején folytatódtak az USA és Oroszország közötti tárgyalások, amelyeket Donald Trump amerikai elnök vezetett, aki a héten azt mondta, hogy a megoldás közelebb van, mint valaha. Közben egy ukrán küldöttség is Miamiba készül tárgyalni amerikai partnereikkel.
Az európaiak több javaslatot is tettek a háború befejezésére, köztük egy többnemzeti haderőt "erőteljes biztonsági garanciákkal" Ukrajna számára. Putyin bírálta az európai megközelítést, mondván, hogy már több kompromisszumban is megállapodott Trumppal alaszkai találkozójukon.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az EU által elfogadott megállapodás erősíti az ukrán pozíciót:
Van esély arra, hogy ezek a tárgyalások nem orosz feltételek szerinti békéről szólnak, hanem olyan feltételekről, amelyeket valahogyan elfogadhatónak tarthatnak a konfliktus összes résztvevői.
Emmanuel Macron francia elnök eközben úgy vélte, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
"Úgy gondolom, hogy európaiként és ukránként érdekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő keretet e párbeszéd újraindításához" - mondta, hozzátéve, hogy az európaiaknak meg kellene találniuk az ehhez szükséges eszközöket az elkövetkező hetekben.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
