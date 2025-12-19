2025. december 19. péntek Viola
Budapest
European Union and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Világ

Óriási kudarcot vallott az EU az orosz szankciók terén: most aztán dörzsölheti a tenyerét Putyin

Pénzcentrum
2025. december 19. 15:15

Az Európai Unió vezetői megállapodtak egy 90 milliárd eurós kölcsönről Ukrajna számára a következő két évre, miután nem sikerült megegyezniük a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról - számolt be róla a BBC.

Ukrajna jövő tavaszra kifogyott volna a pénzből, és António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a kölcsönt csak akkor kell visszafizetni, amikor Oroszország jóvátételt fizet a teljes körű háborúért. "Elköteleztük magunkat, és teljesítettük" - mondta Costa, míg Julija Sziridenko ukrán miniszterelnök a megállapodást "döntő lépésnek nevezte a gazdasági ellenállóképesség szempontjából".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználására tett kísérlet végül kudarcot vallott, mivel a vezetők nem tudták meggyőzni a belga miniszterelnököt arról, hogy védve lesz az orosz megtorlástól.

Az eszközök nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli, és a befagyasztott vagyonból származó kamatot már most is Ukrajnának fizetik.

Ukrajna a következő két évben becslések szerint 137 milliárd euróra van szüksége katonai kiadásainak és közszolgáltatásainak fedezésére, az EU terve pedig ennek kétharmadát fedezné.

A 90 milliárd eurót, amelyet az EU a tőkepiacokon fog felvenni, "az EU költségvetési mozgástere fogja fedezni".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott az európai vezetőknek a "jelentős támogatásért, amely valóban erősíti ellenállóképességünket".

Két ország, Magyarország és Szlovákia elutasította a kompromisszumos megállapodást, míg Csehország közölte, hogy nem garantálja a kölcsönt.

Orbán Viktor szintén ellenezte, hogy több pénzt adjanak Ukrajnának, azzal érvelve, hogy ez meghosszabbítja a háborút.

Kölcsönnek tűnik, de az ukránok soha nem lesznek képesek visszafizetni

- mondta.

Az EU-csúcstalálkozó idején folytatódtak az USA és Oroszország közötti tárgyalások, amelyeket Donald Trump amerikai elnök vezetett, aki a héten azt mondta, hogy a megoldás közelebb van, mint valaha. Közben egy ukrán küldöttség is Miamiba készül tárgyalni amerikai partnereikkel.

Az európaiak több javaslatot is tettek a háború befejezésére, köztük egy többnemzeti haderőt "erőteljes biztonsági garanciákkal" Ukrajna számára. Putyin bírálta az európai megközelítést, mondván, hogy már több kompromisszumban is megállapodott Trumppal alaszkai találkozójukon.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az EU által elfogadott megállapodás erősíti az ukrán pozíciót:

Van esély arra, hogy ezek a tárgyalások nem orosz feltételek szerinti békéről szólnak, hanem olyan feltételekről, amelyeket valahogyan elfogadhatónak tarthatnak a konfliktus összes résztvevői.

Emmanuel Macron francia elnök eközben úgy vélte, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.

"Úgy gondolom, hogy európaiként és ukránként érdekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő keretet e párbeszéd újraindításához" - mondta, hozzátéve, hogy az európaiaknak meg kellene találniuk az ehhez szükséges eszközöket az elkövetkező hetekben.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #kölcsön #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #orbán viktor #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

