Nagyot szakított, aki jól taktikázott a pénzével: mindent felülmúltak ezek a sztár-részvények

A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak. A Freedom24 adatai alapján jól kirajzolódnak azok a részvény és ETF preferenciák, amelyek mentén a hazai ügyfelek építették portfólióikat.
A Freedom24 platformon 2025-ben leggyakrabban kereskedett részvények élmezőnyét a technológiai papírok uralták. Az AMD és az NVIDIA a mesterséges intelligenciához és adatfeldolgozáshoz kapcsolódó félvezető fejlesztések miatt számított kiemelten keresettnek. A Tesla továbbra is stabil helyet foglalt el a listán, elsősorban az elektromos járművekhez és energiatároláshoz kapcsolódó innovációi miatt.
Az egészségügyi szektorban a UnitedHealth Group és az Eli Lilly iránt mutatkozott erős érdeklődés. A befektetők ebben az ágazatban elsősorban a kiszámítható bevételeket és a hosszabb távú növekedési kilátásokat keresték.
A digitális eszközök iránti érdeklődés is markánsan megjelent. A Pagaya Technologies és a Marathon Digital Holdings részvényei a kriptovaluta és blokklánc piac felfutásából profitáltak, miközben egyre több magyar befektető vállalt magasabb kockázatot ezen a területen.
A kiskereskedelmi szektorban a Walmart és a PayPal számított meghatározónak. A Walmart globális piaci súlya, valamint a PayPal online fizetésekben betöltött szerepe miatt ezek a részvények sokaknál hosszú távú befektetésként jelentek meg.
„A gazdasági bizonytalanság ellenére a magyar befektetők tudatosan diverzifikálnak és egyre inkább a nemzetközi piacokra támaszkodnak. Célunk, hogy a globális pénzügyi eszközökhöz való hozzáféréssel segítsük a befektetőket a lehetőségek kihasználásában” – mondta Radu Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési menedzsere.
ETF-ek: fejlett piacok és kötvények előtérben
Az ETF választásoknál a magyar befektetők elsősorban a fejlett piacokra koncentráltak. A NASDAQ 100 nem pénzügyi vállalatait követő CNDX, valamint az európai nagy és közepes cégeket lefedő VGEU voltak a legnépszerűbb részvény ETF-ek.
Erős volt az érdeklődés a kötvény ETF-ek iránt is. Az IEAA euróban denominált, befektetési minőségű vállalati kötvényeket kínált alacsonyabb kockázat mellett. Az XHYA magasabb hozamú, de nagyobb kockázatú kötvényekre épített, míg a CBUO és az IBTA az amerikai állampapírok révén a biztonságot kereső befektetőket vonzotta. Az SDIA dollár alapú vállalati kötvényekkel kínált stabilitást.
A rövid lejáratú megoldások is keresettek voltak. A XEON euróövezeti rövid kamatokhoz adott kitettséget, a MINT rövid lejáratú hitelpapírokon keresztül kínált versenyképes hozamot. A félvezetőiparra fókuszáló SOXS szintén felkerült a kedvencek közé, tükrözve a technológiai szektor iránti erős bizalmat.
