Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Keményen üzent Zelenszkij: közel lehet a békemegállapodás, de ebből Ukrajna nem enged
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került, és az amerikai delegáció hamarosan bemutathatja a javaslatot Moszkvának. Az ukrán elnök úgy véli, ha az orosz fél elutasítja az ajánlatot, Washington további fegyverszállításokkal és szigorúbb szankciókkal válaszolhat - írja a Guardian.
A berlini egyeztetések után az amerikai diplomaták derűlátóan nyilatkoztak, és azt közölték, hogy az Ukrajnát és Oroszországot érintő vitás kérdések mintegy kilencven százalékát sikerült rendezni. Ennek ellenére továbbra sem egyértelmű, hogy a konfliktus lezárása valóban belátható közelségbe került-e.
Az ukrán államfő a sajtó képviselőinek WhatsAppon küldött üzenetben számolt be arról, hogy az amerikai törvényhozás várhatóan dönteni fog az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. Ezek jogilag kötelező erejű megállapodás formáját ölthetik. Zelenszkij szerint Washington konzultációkat indít majd Moszkvával a békejavaslatról, és akár már a hétvégén sor kerülhet magas szintű egyeztetésekre.
A tárgyalásokon a legnagyobb nézeteltérés a területi rendezés kérdésében mutatkozott. A Trump-adminisztráció álláspontja szerint Ukrajnának le kellene mondania a teljes Donbaszról, beleértve azokat a részeket is, amelyek jelenleg még kijevi ellenőrzés alatt állnak. Az ukrán fél ezzel szemben a jelenlegi frontvonalak mentén történő befagyasztást támogatja.
Az amerikai delegáció – amelyet Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner képvisel – egy köztes megoldást vázolt fel. Eszerint Ukrajna bizonyos területekről visszavonulna, Oroszország viszont nem nyomulna tovább előre, a Donbasz pedig demilitarizált státuszt kapna, és egyfajta szabad gazdasági térségként működhetne tovább.
Zelenszkij úgy fogalmazott: "Öt dokumentumra számítunk. Néhány közülük a biztonsági garanciákra vonatkozik: jogilag kötelező érvényűek, vagyis az amerikai kongresszus szavazta meg és hagyta jóvá őket." Hozzátette, hogy ezek a garanciák a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthatnak.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a Donbasz jövője kulcsfontosságú kérdés. Véleménye szerint Moszkva álláspontja nem változott: továbbra is a teljes térséget el akarják szakítani Ukrajnától.
Zelenszkij így foglalta össze az ukrán álláspontot: "Ők a mi Donbaszunkat akarják, de mi ezt nem adjuk át nekik. Az amerikaiak kompromisszumot akarnak találni, és egy szabad gazdasági zónát alakítanának ki. De még egyszer hangsúlyozni szeretném: a szabad gazdasági övezet nem jelenti azt, hogy a régió teljesen Oroszország irányítása alatt állna. Sem de jure, sem de facto nem fogjuk elismerni a Donbaszt – annak ideiglenesen megszállt részét – orosz területnek. Ez teljesen biztos."
Zelenszkij berlini útjáról Hollandiába tartva azt mondta: "Ha Putyin mindent elutasít, akkor pontosan azzal fogunk szembesülni, amit most a repülőgépen tapasztalunk – turbulenciával." Szerinte ilyen esetben Washington szankciós nyomással reagálna, és növelné az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. "Úgy gondolom, hogy ez méltányos kérés lenne" – tette hozzá.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az amerikai diplomaták egyelőre nem árultak el részleteket a tervezett biztonsági garanciák pontos tartalmáról. Arról sem nyilatkoztak, milyen lépések következnének, ha Moszkva egy esetleges megállapodás után is újabb területek megszerzésére törekedne. Ugyanakkor egyértelművé tették: Washington nem készül közvetlen katonai szerepvállalásra Ukrajnában.
Ezzel párhuzamosan Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és további nyolc európai állam vezetői közös nyilatkozatban jelezték: a szövetséges országok fegyveres erői részt vállalhatnak az ukrán hadsereg újjászervezésében, az ukrán légtér védelmében és a tengeri biztonság garantálásában, akár Ukrajna területén végrehajtott műveletek révén is.
A Kreml kedden közölte, hogy egyelőre nem ismeri a biztonsági garanciákról szóló amerikai elképzelések részleteit, és nem kíván sajtóhírekre reagálni. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője leszögezte: elutasítanak minden külföldi katonai kontingens jelenlétét Ukrajnában, és Moszkva katonai célkitűzései változatlanok.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kategorikusan kizárta, hogy Moszkva hozzájárulna NATO-tagállamok katonáinak ukrajnai állomásoztatásához. A NATO-kereteken kívüli európai katonai jelenlét lehetőségére vonatkozó kérdésre így felelt: "Nem, nem és még egyszer nem."
Friedrich Merz német kancellár hétfői értékelése szerint jelenleg nagyon csekély, de létező esély van ukrajnai tűzszünet megkötésére. A karácsonyi fegyvernyugvás lehetőségével kapcsolatban úgy fogalmazott: megvalósulása teljes mértékben Oroszország döntésétől függ.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.