Ukrajna fő szimbólumai - ukrán zászló és az ukrán ortodox egyház temploma - Kijevi Szent Szofia a háttérben Ukrajna Zászló Ország Háttér Nemzet Kijev, Ukrajna 03/10/2024
Világ

Keményen üzent Zelenszkij: közel lehet a békemegállapodás, de ebből Ukrajna nem enged

Pénzcentrum
2025. december 17. 08:44

Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került, és az amerikai delegáció hamarosan bemutathatja a javaslatot Moszkvának. Az ukrán elnök úgy véli, ha az orosz fél elutasítja az ajánlatot, Washington további fegyverszállításokkal és szigorúbb szankciókkal válaszolhat - írja a Guardian.

A berlini egyeztetések után az amerikai diplomaták derűlátóan nyilatkoztak, és azt közölték, hogy az Ukrajnát és Oroszországot érintő vitás kérdések mintegy kilencven százalékát sikerült rendezni. Ennek ellenére továbbra sem egyértelmű, hogy a konfliktus lezárása valóban belátható közelségbe került-e.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán államfő a sajtó képviselőinek WhatsAppon küldött üzenetben számolt be arról, hogy az amerikai törvényhozás várhatóan dönteni fog az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. Ezek jogilag kötelező erejű megállapodás formáját ölthetik. Zelenszkij szerint Washington konzultációkat indít majd Moszkvával a békejavaslatról, és akár már a hétvégén sor kerülhet magas szintű egyeztetésekre.

Kapcsolódó cikkeink:

A tárgyalásokon a legnagyobb nézeteltérés a területi rendezés kérdésében mutatkozott. A Trump-adminisztráció álláspontja szerint Ukrajnának le kellene mondania a teljes Donbaszról, beleértve azokat a részeket is, amelyek jelenleg még kijevi ellenőrzés alatt állnak. Az ukrán fél ezzel szemben a jelenlegi frontvonalak mentén történő befagyasztást támogatja.

Az amerikai delegáció – amelyet Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner képvisel – egy köztes megoldást vázolt fel. Eszerint Ukrajna bizonyos területekről visszavonulna, Oroszország viszont nem nyomulna tovább előre, a Donbasz pedig demilitarizált státuszt kapna, és egyfajta szabad gazdasági térségként működhetne tovább.

Zelenszkij úgy fogalmazott: "Öt dokumentumra számítunk. Néhány közülük a biztonsági garanciákra vonatkozik: jogilag kötelező érvényűek, vagyis az amerikai kongresszus szavazta meg és hagyta jóvá őket." Hozzátette, hogy ezek a garanciák a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthatnak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Donbasz jövője kulcsfontosságú kérdés. Véleménye szerint Moszkva álláspontja nem változott: továbbra is a teljes térséget el akarják szakítani Ukrajnától.

Zelenszkij így foglalta össze az ukrán álláspontot: "Ők a mi Donbaszunkat akarják, de mi ezt nem adjuk át nekik. Az amerikaiak kompromisszumot akarnak találni, és egy szabad gazdasági zónát alakítanának ki. De még egyszer hangsúlyozni szeretném: a szabad gazdasági övezet nem jelenti azt, hogy a régió teljesen Oroszország irányítása alatt állna. Sem de jure, sem de facto nem fogjuk elismerni a Donbaszt – annak ideiglenesen megszállt részét – orosz területnek. Ez teljesen biztos."

Zelenszkij berlini útjáról Hollandiába tartva azt mondta: "Ha Putyin mindent elutasít, akkor pontosan azzal fogunk szembesülni, amit most a repülőgépen tapasztalunk – turbulenciával." Szerinte ilyen esetben Washington szankciós nyomással reagálna, és növelné az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. "Úgy gondolom, hogy ez méltányos kérés lenne" – tette hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az amerikai diplomaták egyelőre nem árultak el részleteket a tervezett biztonsági garanciák pontos tartalmáról. Arról sem nyilatkoztak, milyen lépések következnének, ha Moszkva egy esetleges megállapodás után is újabb területek megszerzésére törekedne. Ugyanakkor egyértelművé tették: Washington nem készül közvetlen katonai szerepvállalásra Ukrajnában.

Ezzel párhuzamosan Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és további nyolc európai állam vezetői közös nyilatkozatban jelezték: a szövetséges országok fegyveres erői részt vállalhatnak az ukrán hadsereg újjászervezésében, az ukrán légtér védelmében és a tengeri biztonság garantálásában, akár Ukrajna területén végrehajtott műveletek révén is.

A Kreml kedden közölte, hogy egyelőre nem ismeri a biztonsági garanciákról szóló amerikai elképzelések részleteit, és nem kíván sajtóhírekre reagálni. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője leszögezte: elutasítanak minden külföldi katonai kontingens jelenlétét Ukrajnában, és Moszkva katonai célkitűzései változatlanok.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kategorikusan kizárta, hogy Moszkva hozzájárulna NATO-tagállamok katonáinak ukrajnai állomásoztatásához. A NATO-kereteken kívüli európai katonai jelenlét lehetőségére vonatkozó kérdésre így felelt: "Nem, nem és még egyszer nem."

Friedrich Merz német kancellár hétfői értékelése szerint jelenleg nagyon csekély, de létező esély van ukrajnai tűzszünet megkötésére. A karácsonyi fegyvernyugvás lehetőségével kapcsolatban úgy fogalmazott: megvalósulása teljes mértékben Oroszország döntésétől függ.
