Trump bedurrantotta az olajbombát: katonai blokád, az árak máris kilőttek

Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak, tovább fokozva a nyomást a Maduro-kormányzatra.

Az amerikai elnök kedden jelentette be a döntést, amellyel Venezuela fő bevételi forrását célozza meg. Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében külföldi terrorista szervezetnek minősítette a venezuelai rezsimet, és a blokádot többek között terrorizmus, drogcsempészet és emberkereskedelem vádjával indokolta - tudósított a Reuters.

Egyelőre nem világos, hogyan hajtja végre Trump a szankcionált hajók elleni intézkedést, és hogy a parti őrséget veszi-e igénybe, ahogy azt a múlt héten tette. Az adminisztráció több ezer katonát és közel egy tucat hadihajót - köztük egy repülőgép-hordozót - vezényelt a térségbe.

Venezuela kormánya közleményben utasította el Trump "groteszk fenyegetését". A bejelentést követően az olajárak több mint 1%-kal emelkedtek az ázsiai kereskedésben szerdán.

A blokád jogi kérdéseket is felvet. Elena Chachko, a UC Berkeley jogi karának nemzetközi jogi szakértője szerint a blokádokat hagyományosan a háború megengedett eszközeinek tekintik, de csak szigorú feltételek mellett. Joaquin Castro texasi demokrata képviselő szerint a blokád "kétségtelenül háborús cselekménynek minősül".

A múlt héten az USA lefoglalt egy szankciók alá eső olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami miatt a venezuelai nyersolaj-export jelentősen visszaesett. A helyzetet tovább súlyosbította egy kibertámadás, amely megbénította az állami PDVSA adminisztratív rendszereit.

Bár sok, Venezuelában olajat felvevő hajó szankciók alatt áll, mások - köztük az amerikai Chevron - engedéllyel szállítanak venezuelai olajat. Kína a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója, amely importjának mintegy 4%-át teszi ki.

David Goldwyn, az amerikai külügyminisztérium korábbi energiaügyi diplomatája szerint, ha a blokád teljes mértékben megvalósul és a kieső venezuelai exportot nem pótolja az OPEC tartalékkapacitása, az olajárak hordónként 5-8 dollárral is emelkedhetnek.

Trump Maduro elleni nyomásgyakorlása fokozott katonai jelenlétet is magában foglal a térségben, és több mint két tucat katonai csapást mértek hajókra a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren Venezuela közelében, amelyek legalább 90 ember halálát okozták.

Maduro azt állítja, hogy az amerikai katonai felvonulás célja az ő megbuktatása és az OPEC-tagállam olajkészleteinek megszerzése, amely a világ legnagyobb nyersolaj-tartaléka.