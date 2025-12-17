A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Trump bedurrantotta az olajbombát: katonai blokád, az árak máris kilőttek
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak, tovább fokozva a nyomást a Maduro-kormányzatra.
Az amerikai elnök kedden jelentette be a döntést, amellyel Venezuela fő bevételi forrását célozza meg. Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében külföldi terrorista szervezetnek minősítette a venezuelai rezsimet, és a blokádot többek között terrorizmus, drogcsempészet és emberkereskedelem vádjával indokolta - tudósított a Reuters.
Egyelőre nem világos, hogyan hajtja végre Trump a szankcionált hajók elleni intézkedést, és hogy a parti őrséget veszi-e igénybe, ahogy azt a múlt héten tette. Az adminisztráció több ezer katonát és közel egy tucat hadihajót - köztük egy repülőgép-hordozót - vezényelt a térségbe.
Venezuela kormánya közleményben utasította el Trump "groteszk fenyegetését". A bejelentést követően az olajárak több mint 1%-kal emelkedtek az ázsiai kereskedésben szerdán.
A blokád jogi kérdéseket is felvet. Elena Chachko, a UC Berkeley jogi karának nemzetközi jogi szakértője szerint a blokádokat hagyományosan a háború megengedett eszközeinek tekintik, de csak szigorú feltételek mellett. Joaquin Castro texasi demokrata képviselő szerint a blokád "kétségtelenül háborús cselekménynek minősül".
A múlt héten az USA lefoglalt egy szankciók alá eső olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami miatt a venezuelai nyersolaj-export jelentősen visszaesett. A helyzetet tovább súlyosbította egy kibertámadás, amely megbénította az állami PDVSA adminisztratív rendszereit.
Bár sok, Venezuelában olajat felvevő hajó szankciók alatt áll, mások - köztük az amerikai Chevron - engedéllyel szállítanak venezuelai olajat. Kína a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója, amely importjának mintegy 4%-át teszi ki.
David Goldwyn, az amerikai külügyminisztérium korábbi energiaügyi diplomatája szerint, ha a blokád teljes mértékben megvalósul és a kieső venezuelai exportot nem pótolja az OPEC tartalékkapacitása, az olajárak hordónként 5-8 dollárral is emelkedhetnek.
Trump Maduro elleni nyomásgyakorlása fokozott katonai jelenlétet is magában foglal a térségben, és több mint két tucat katonai csapást mértek hajókra a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren Venezuela közelében, amelyek legalább 90 ember halálát okozták.
Maduro azt állítja, hogy az amerikai katonai felvonulás célja az ő megbuktatása és az OPEC-tagállam olajkészleteinek megszerzése, amely a világ legnagyobb nyersolaj-tartaléka.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
