Világ

Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból

Pénzcentrum
2025. december 11. 08:35

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza, ami komoly feszültséget okozhat a transzatlanti kapcsolatokban. Ráadásul az iratban Magyarországot is úgy említik, mint akit "jobb lenne kiléptetni az EU-ból".

Az Egyesült Államok múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Washington érdeke lenne migrációellenes, nacionalista pártok támogatása Európában az "ellenállás kultiválása" érdekében. A nyilvános dokumentum már önmagában is kritikus hangnemet üt meg az európai kormányokkal szemben, amelyeket önbizalomhiánnyal vádol Oroszországgal szemben, valamint a demokratikus alapelvek figyelmen kívül hagyásával és az ellenzék elnyomásával.

A Defense One védelempolitikai szakportál információi szerint azonban létezik egy hosszabb, korlátozott terjesztésű változat is, amely még ellenségesebb álláspontot képvisel az Európai Unióval szemben, sőt, annak felbontását célozza meg - szúrta ki a Telex. A portál szerint a dokumentum Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot olyan országokként azonosítja, amelyekkel "szorosabban együtt kell működni... abból a célból, hogy leválasszuk őket [az Európai Unióról]".

A bizalmas változat azt is hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államoknak "olyan pártokat, mozgalmakat, értelmiségieket és kulturális szereplőket kell támogatnia, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életforma megőrzését, helyreállítását akarják".

Figyelemre méltó az is, hogy az új amerikai stratégia Oroszország tetszését is elnyerte, ami további kérdéseket vet fel Washington európai szövetségeseivel való kapcsolatának jövőjéről.
Címlapkép: Getty Images
