Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza, ami komoly feszültséget okozhat a transzatlanti kapcsolatokban. Ráadásul az iratban Magyarországot is úgy említik, mint akit "jobb lenne kiléptetni az EU-ból".

Az Egyesült Államok múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Washington érdeke lenne migrációellenes, nacionalista pártok támogatása Európában az "ellenállás kultiválása" érdekében. A nyilvános dokumentum már önmagában is kritikus hangnemet üt meg az európai kormányokkal szemben, amelyeket önbizalomhiánnyal vádol Oroszországgal szemben, valamint a demokratikus alapelvek figyelmen kívül hagyásával és az ellenzék elnyomásával.

A Defense One védelempolitikai szakportál információi szerint azonban létezik egy hosszabb, korlátozott terjesztésű változat is, amely még ellenségesebb álláspontot képvisel az Európai Unióval szemben, sőt, annak felbontását célozza meg - szúrta ki a Telex. A portál szerint a dokumentum Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot olyan országokként azonosítja, amelyekkel "szorosabban együtt kell működni... abból a célból, hogy leválasszuk őket [az Európai Unióról]".

A bizalmas változat azt is hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államoknak "olyan pártokat, mozgalmakat, értelmiségieket és kulturális szereplőket kell támogatnia, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életforma megőrzését, helyreállítását akarják".

Figyelemre méltó az is, hogy az új amerikai stratégia Oroszország tetszését is elnyerte, ami további kérdéseket vet fel Washington európai szövetségeseivel való kapcsolatának jövőjéről.