Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza, ami komoly feszültséget okozhat a transzatlanti kapcsolatokban. Ráadásul az iratban Magyarországot is úgy említik, mint akit "jobb lenne kiléptetni az EU-ból".
Az Egyesült Államok múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Washington érdeke lenne migrációellenes, nacionalista pártok támogatása Európában az "ellenállás kultiválása" érdekében. A nyilvános dokumentum már önmagában is kritikus hangnemet üt meg az európai kormányokkal szemben, amelyeket önbizalomhiánnyal vádol Oroszországgal szemben, valamint a demokratikus alapelvek figyelmen kívül hagyásával és az ellenzék elnyomásával.
A Defense One védelempolitikai szakportál információi szerint azonban létezik egy hosszabb, korlátozott terjesztésű változat is, amely még ellenségesebb álláspontot képvisel az Európai Unióval szemben, sőt, annak felbontását célozza meg - szúrta ki a Telex. A portál szerint a dokumentum Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot olyan országokként azonosítja, amelyekkel "szorosabban együtt kell működni... abból a célból, hogy leválasszuk őket [az Európai Unióról]".
A bizalmas változat azt is hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államoknak "olyan pártokat, mozgalmakat, értelmiségieket és kulturális szereplőket kell támogatnia, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életforma megőrzését, helyreállítását akarják".
Figyelemre méltó az is, hogy az új amerikai stratégia Oroszország tetszését is elnyerte, ami további kérdéseket vet fel Washington európai szövetségeseivel való kapcsolatának jövőjéről.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
