Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni

Orosz kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, miközben a közüzemi szolgáltatók egyes régiókban két havi díjat szednek be egyszerre.

Számos orosz kis- és középvállalkozás számára komoly kihívást jelent az idei év vége, mivel nem rendelkeznek elegendő pénzügyi fedezettel a decemberi bérek időben történő kifizetésére, annak ellenére, hogy erre jogszabályi kötelezettségük lenne az ünnepek miatt - számolt be a mk.ru.

Több vállalkozás már jelezte alkalmazottainak, hogy a kasszák teljesen kiürültek december végére, így a munkavállalók csak januárban, az újévi hosszú ünnepek után juthatnak hozzá járandóságukhoz.

A helyzetet súlyosbítja, hogy bizonyos régiókban a közüzemi szolgáltatók úgy határoztak, decemberben egyszerre két hónapra vonatkozó díjat - a novemberit és a decemberit - szedik be, hogy tiszta lappal kezdhessék az új évet.

A vállalatok egy része már tájékoztatta dolgozóit, hogy a decemberi béreket csak januárban tudják utalni. Ennek egyik magyarázata, hogy sok cég minden hónap 10-én fizet, ami 2026 januárjában munkaszüneti napra esik. A törvényi előírások szerint ilyen esetben az utolsó munkanapon kellene teljesíteni a kifizetést, ami az újévi ünnepek miatt december 30-ra esik - erre azonban számos vállalkozásnak nincs anyagi fedezete.

Mihail Beljajev pénzügyi elemző, közgazdaságtudományi kandidátus rámutatott a szovjet időszak és a jelenlegi gyakorlat közötti különbségre: "A szovjet időkben más elv szerint működött a rendszer: ha a fizetésnap szombatra esett, akkor pénteken fizettek, ha vasárnapra, akkor hétfőn. Ma viszont a január 1. és 11. közé eső kifizetéseket a szabályok szerint december 30-án kellene teljesíteni."

A késedelmes kifizetések hátterében álló okok érthetőek: számos vállalat már szeptemberben részmunkaidős működésre kényszerült, és azóta is csak vegetál. Mivel az újév Oroszországban kiemelt családi ünnepnek számít, a fizetések elmaradása és a közüzemi számlák megduplázódása érzékenyen érintheti az orosz családokat.

"A vállalatok jogosultak bankhitelt felvenni a bérek kifizetésére, ez teljesen törvényes" – magyarázta Beljajev. Ez a megoldás azonban újabb problémákat vethet fel: az orosz jegybank által fenntartott magas alapkamat miatt a hitelek is drágák, ráadásul az év első napjaiban nincs bevétel, így a cégeknek kevesebb munkanapból kellene kigazdálkodniuk a megnövekedett költségeket - miközben év végén még a bérköltségek fedezésére sem volt elegendő forgótőkéjük.