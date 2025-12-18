A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A Reuters tudósítása szerint Donald Trump második elnöki ciklusa alatt ez már a második, Tajvannak szánt fegyvereladás, a mostani csomag pedig nyolc tételből áll. A tajvani védelmi minisztérium közleménye szerint a beszerzésben HIMARS rakétarendszerek, tarackágyúk, Javelin páncéltörő rakéták, Altius drónok és különféle alkatrészek szerepelnek. A tárca hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is segíti Tajvant önvédelmi képességeinek fenntartásában, és az aszimmetrikus hadviselésben rejlő előnyök kihasználásában.
A Pentagon szerint az ügylet az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket is szolgálja, mivel támogatja Tajvan fegyveres erőinek korszerűsítését. Az Egyesült Államok ösztönzésére a szigetország hadserege az úgynevezett aszimmetrikus hadviselésre rendezkedik be. Ennek lényege, hogy kisebb, mozgékonyabb és olcsóbb, ugyanakkor hatékony fegyverrendszereket alkalmaznak.
Laj Csing-tö tajvani elnök a múlt hónapban 40 milliárd dolláros kiegészítő védelmi költségvetést jelentett be a 2026 és 2033 közötti időszakra.
Kína élesen bírálta a döntést. Kuo Csia-kun kínai külügyi szóvivő szerint az ügylet súlyosan aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását. "Aki fegyverekkel támogatja a tajvani függetlenséget, az magára gyújtja a házat" – fogalmazott.
Rupert Hammond-Chambers, az Amerikai–Tajvani Üzleti Tanács elnöke szerint a HIMARS rendszerek – amelyeket Ukrajna is eredményesen vetett be az orosz erők ellen – kulcsszerepet játszhatnak egy esetleges kínai invázió elhárításában. A bejelentést megelőzően Lin Csia-lung tajvani külügyminiszter titokban Washingtonba látogatott, ahol amerikai tisztviselőkkel tárgyalt. A megbeszélések napirendjéről nem hoztak nyilvánosságra részleteket.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Washington hivatalosan Pekinggel tart fenn diplomáciai kapcsolatot, Tajvannal csupán informális viszonyt ápol. Ugyanakkor törvény kötelezi arra, hogy biztosítsa a sziget önvédelmi képességét, így a fegyverértékesítések folyamatos feszültségforrást jelentenek Kínával.
A Trump-kormányzat e hónap elején közzétett nemzetbiztonsági stratégiája leszögezte: az Egyesült Államok katonai fölényének megőrzésével kívánja elkerülni a Tajvan körüli fegyveres konfliktust. A dokumentum kiemelte a sziget stratégiai jelentőségét is, amely Északkelet- és Délkelet-Ázsiát két különálló hadszíntérre osztja.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.