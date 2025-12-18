Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?

Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.

A Reuters tudósítása szerint Donald Trump második elnöki ciklusa alatt ez már a második, Tajvannak szánt fegyvereladás, a mostani csomag pedig nyolc tételből áll. A tajvani védelmi minisztérium közleménye szerint a beszerzésben HIMARS rakétarendszerek, tarackágyúk, Javelin páncéltörő rakéták, Altius drónok és különféle alkatrészek szerepelnek. A tárca hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is segíti Tajvant önvédelmi képességeinek fenntartásában, és az aszimmetrikus hadviselésben rejlő előnyök kihasználásában.

A Pentagon szerint az ügylet az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket is szolgálja, mivel támogatja Tajvan fegyveres erőinek korszerűsítését. Az Egyesült Államok ösztönzésére a szigetország hadserege az úgynevezett aszimmetrikus hadviselésre rendezkedik be. Ennek lényege, hogy kisebb, mozgékonyabb és olcsóbb, ugyanakkor hatékony fegyverrendszereket alkalmaznak.

Laj Csing-tö tajvani elnök a múlt hónapban 40 milliárd dolláros kiegészítő védelmi költségvetést jelentett be a 2026 és 2033 közötti időszakra.

Kína élesen bírálta a döntést. Kuo Csia-kun kínai külügyi szóvivő szerint az ügylet súlyosan aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását. "Aki fegyverekkel támogatja a tajvani függetlenséget, az magára gyújtja a házat" – fogalmazott.

Rupert Hammond-Chambers, az Amerikai–Tajvani Üzleti Tanács elnöke szerint a HIMARS rendszerek – amelyeket Ukrajna is eredményesen vetett be az orosz erők ellen – kulcsszerepet játszhatnak egy esetleges kínai invázió elhárításában. A bejelentést megelőzően Lin Csia-lung tajvani külügyminiszter titokban Washingtonba látogatott, ahol amerikai tisztviselőkkel tárgyalt. A megbeszélések napirendjéről nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Washington hivatalosan Pekinggel tart fenn diplomáciai kapcsolatot, Tajvannal csupán informális viszonyt ápol. Ugyanakkor törvény kötelezi arra, hogy biztosítsa a sziget önvédelmi képességét, így a fegyverértékesítések folyamatos feszültségforrást jelentenek Kínával.

A Trump-kormányzat e hónap elején közzétett nemzetbiztonsági stratégiája leszögezte: az Egyesült Államok katonai fölényének megőrzésével kívánja elkerülni a Tajvan körüli fegyveres konfliktust. A dokumentum kiemelte a sziget stratégiai jelentőségét is, amely Északkelet- és Délkelet-Ázsiát két különálló hadszíntérre osztja.