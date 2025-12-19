A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Donald Trump amerikai elnök nem hiszi, hogy Vlagyimir Putyin békét akar kötni Ukrajnával, és meggyőződése szerint az orosz elnök valójában egész Ukrajna elfoglalására törekszik - derül ki a Vanity Fair-ben megjelent interjúból, amelyet Susie Wiles, Trump kabinetfőnöke adott.
A Vanity Fair portréjában Wiles elmondta, hogy bár egyes szakértők szerint Putyin megelégedne Donyeck maradék részével, Trump véleménye szerint az orosz elnök célja az egész ország megszerzése.
Ezt a nézetet Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette, aki szerint az oroszok folyamatosan elutasítják azokat az amerikai ajánlatokat, amelyek jelentős ukrán területek átadásával járnának.
Wiles beszélt Trump és Putyin kapcsolatáról is, megjegyezve, hogy az amerikai elnök a 2018-as helsinki találkozó után valódi barátságot vagy legalábbis kölcsönös tiszteletet feltételezett közöttük.
Ugyanakkor a későbbi telefonbeszélgetéseik során ez a viszony már vegyesnek bizonyult.
Trump elnökválasztási kampányának egyik fő ígérete volt a háború gyors lezárása, de ez a cél decemberre sem valósult meg.
Bár Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar, és májusban szóvivője határozottan cáfolta a Wall Street Journal értesüléseit az ellenkezőjéről, az idő múlásával az amerikai elnök egyre inkább frusztrációjának adott hangot.
Az év végén az amerikai kormány olyan béketervet javasolt, amely lehetővé tenné Oroszország számára a Krím, valamint Donyeck és Luhanszk megyék, illetve a 2022 óta annektált területek megtartását.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő novemberben a New York Postnak nyilatkozva megerősítette, hogy "mindenki tudja, hogy Vlagyimir Putyin el akarja foglalni az egész országot", és Donald Trump "nagyon is tisztában van ezzel".
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
