Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását

Donald Trump amerikai elnök nem hiszi, hogy Vlagyimir Putyin békét akar kötni Ukrajnával, és meggyőződése szerint az orosz elnök valójában egész Ukrajna elfoglalására törekszik - derül ki a Vanity Fair-ben megjelent interjúból, amelyet Susie Wiles, Trump kabinetfőnöke adott.

A Vanity Fair portréjában Wiles elmondta, hogy bár egyes szakértők szerint Putyin megelégedne Donyeck maradék részével, Trump véleménye szerint az orosz elnök célja az egész ország megszerzése.

Ezt a nézetet Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette, aki szerint az oroszok folyamatosan elutasítják azokat az amerikai ajánlatokat, amelyek jelentős ukrán területek átadásával járnának.

Wiles beszélt Trump és Putyin kapcsolatáról is, megjegyezve, hogy az amerikai elnök a 2018-as helsinki találkozó után valódi barátságot vagy legalábbis kölcsönös tiszteletet feltételezett közöttük.

Ugyanakkor a későbbi telefonbeszélgetéseik során ez a viszony már vegyesnek bizonyult.

Trump elnökválasztási kampányának egyik fő ígérete volt a háború gyors lezárása, de ez a cél decemberre sem valósult meg.

Bár Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar, és májusban szóvivője határozottan cáfolta a Wall Street Journal értesüléseit az ellenkezőjéről, az idő múlásával az amerikai elnök egyre inkább frusztrációjának adott hangot.

Az év végén az amerikai kormány olyan béketervet javasolt, amely lehetővé tenné Oroszország számára a Krím, valamint Donyeck és Luhanszk megyék, illetve a 2022 óta annektált területek megtartását.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő novemberben a New York Postnak nyilatkozva megerősítette, hogy "mindenki tudja, hogy Vlagyimir Putyin el akarja foglalni az egész országot", és Donald Trump "nagyon is tisztában van ezzel".

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA