Nagyon szerencsésen járt ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 858,72 pontos, 0,78 százalékos emelkedéssel, 110 405,74 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson fejezte be a kereskedést.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta: a nemzetközi trendekkel összhangban pluszban zárt a BUX, hazai piacbefolyásoló hír nem érkezett. A vezető részvények közül legnagyobb mértékben az OTP erősödött, a bankpapír új történelmi csúcsra emelkedett.