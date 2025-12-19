A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Nagyon szerencsésen járt ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 858,72 pontos, 0,78 százalékos emelkedéssel, 110 405,74 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson fejezte be a kereskedést.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta: a nemzetközi trendekkel összhangban pluszban zárt a BUX, hazai piacbefolyásoló hír nem érkezett. A vezető részvények közül legnagyobb mértékben az OTP erősödött, a bankpapír új történelmi csúcsra emelkedett.
- A MOL 6 forinttal, 0,21 százalékkal, 2824 forintra csökkent, 3,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 440 forinttal, 1,26 százalékkal, 35 300 forintra erősödött, forgalmuk 38,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,78 százalékkal, 1816 forintra nőtt, forgalma 1,4 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,57 százalékkal, 9735 forintra emelkedett, a részvények forgalma 5,8 milliárd forintot ért el.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 018,22 ponton zárt pénteken, ez 26,1 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Viszont egy kis kreativitással a pénz ajándék karácsonyra remek meglepetés lehet.
A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.
Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
