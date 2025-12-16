Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) figyelmeztető leveleket küldött négy nagy kiskereskedelmi láncnak, mert azok a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket - írta a Reuters.

A Walmart, a Target, a Kroger és az Albertsons továbbra is polcain tartotta a ByHeart Whole Nutrition csecsemőtápszereket, annak ellenére, hogy novemberben értesítést kaptak a termékek visszahívásáról - derül ki az FDA december 12-én kelt leveleiből.

A bakteriális megbetegedés, az úgynevezett csecsemőkori botulizmus akkor alakul ki, amikor a babák a Clostridium botulinum baktérium spóráit nyelik le, amelyek az éretlen emésztőrendszerükben elszaporodva toxint termelnek. A tünetek között szerepel székrekedés, étvágytalanság, a fejkontroll elvesztése és nyelési nehézség. Súlyos esetekben légzési problémák is kialakulhatnak.

A múlt heti adatok szerint a járvány 19 államban 51 csecsemőt betegített meg. Az érintett babák életkora két hét és kilenc hónap között volt.

A ByHeart először csak bizonyos tételeket hívott vissza a múlt hónapban, majd három nappal később kiterjesztette a visszahívást az összes csecsemőtápszer termékére, beleértve a dobozos és az egyszer használatos kiszereléseket is.

A Walmart esetében 21 államban találtak visszahívott termékeket az üzletekben. A Targetnél az FDA megállapította, hogy az arkansasi üzletekben november 16. és 22. között 2 dolláros kedvezményt kínáltak a visszahívott tápszerre. A Target 20 államban lévő üzleteiben árusította a kifogásolt termékeket.

Az üzletek alkalmazottai különböző magyarázatokat adtak arra, miért maradtak a termékek a polcokon: egyesek nem tudtak a visszahívásról, mások összekeverték, hogy mely termékeket érinti az intézkedés, vagy nem távolították el az összes érintett tételt.

Az FDA 15 munkanapot adott a kiskereskedőknek, hogy elmagyarázzák, milyen lépéseket tettek a hasonló szabálysértések megelőzésére a jövőben. A hatóság figyelmeztetett, hogy ha nem orvosolják a problémát, jogi lépéseket tehetnek, beleértve a termékek lefoglalását is.