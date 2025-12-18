Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Kamatvágást jelentett be a brit jegybank: ezzel indokolták a döntést
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
A brit jegybank csütörtöki döntésével mintegy hároméves mélypontra süllyesztette az alapkamatot. A lépés célja, hogy enyhítse a gazdaság lassulásának és a feszült munkaerőpiaci helyzetnek a hatásait. A kamatvágást a friss inflációs adatok is támogatták: az árnyomás novemberben nyolc hónapos mélypontra esett, a fogyasztói árindex pedig az októberi 3,6 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött - írja az Euronews.
A mostani döntés némi levegőhöz juttathatja Rachel Reeves pénzügyminisztert és Keir Starmer miniszterelnököt is, akik eddig nem tudták teljesíteni gazdaságélénkítő ígéreteiket. Elemzők szerint ebben szerepet játszott a munkáltatói járulékok idei emelése, valamint a brexit beruházásokra és külkereskedelemre gyakorolt, elhúzódó negatív hatása.
Az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság és a minimálbér emelése ugyancsak óvatosságra intette a vállalatokat az új munkaerő felvételekor, miközben a termelékenység továbbra is gyenge. A legfrissebb adatok szerint a brit gazdaság októberben 0,1 százalékkal zsugorodott, ugyanúgy, mint a harmadik negyedév egészében, és az elmúlt hét hónapból mindössze egyben volt növekedés.
Bár az infláció lassulása mozgásteret adott a jegybanknak, hogy jobban a növekedés támogatására összpontosítson, az árnyomás még mindig meghaladja a kitűzött célt. Claire Lombardelli, a Bank of England alelnöke a héten arra figyelmeztetett, hogy a bérdinamika mérséklődése ellenére továbbra is számolni kell inflációs kockázatokkal.
Az ING elemzői már a csütörtöki ülés előtt további két kamatcsökkentést valószínűsítettek 2026 februárjára és áprilisára.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
