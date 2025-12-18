2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
London, Egyesült Királyság - Károly király portréja a húsz- és ötfontos bankjegyeken.
Világ

Kamatvágást jelentett be a brit jegybank: ezzel indokolták a döntést

Pénzcentrum
2025. december 18. 20:48

Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.

A brit jegybank csütörtöki döntésével mintegy hároméves mélypontra süllyesztette az alapkamatot. A lépés célja, hogy enyhítse a gazdaság lassulásának és a feszült munkaerőpiaci helyzetnek a hatásait. A kamatvágást a friss inflációs adatok is támogatták: az árnyomás novemberben nyolc hónapos mélypontra esett, a fogyasztói árindex pedig az októberi 3,6 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött - írja az Euronews.

A mostani döntés némi levegőhöz juttathatja Rachel Reeves pénzügyminisztert és Keir Starmer miniszterelnököt is, akik eddig nem tudták teljesíteni gazdaságélénkítő ígéreteiket. Elemzők szerint ebben szerepet játszott a munkáltatói járulékok idei emelése, valamint a brexit beruházásokra és külkereskedelemre gyakorolt, elhúzódó negatív hatása.

Az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság és a minimálbér emelése ugyancsak óvatosságra intette a vállalatokat az új munkaerő felvételekor, miközben a termelékenység továbbra is gyenge. A legfrissebb adatok szerint a brit gazdaság októberben 0,1 százalékkal zsugorodott, ugyanúgy, mint a harmadik negyedév egészében, és az elmúlt hét hónapból mindössze egyben volt növekedés.

Bár az infláció lassulása mozgásteret adott a jegybanknak, hogy jobban a növekedés támogatására összpontosítson, az árnyomás még mindig meghaladja a kitűzött célt. Claire Lombardelli, a Bank of England alelnöke a héten arra figyelmeztetett, hogy a bérdinamika mérséklődése ellenére továbbra is számolni kell inflációs kockázatokkal.

Az ING elemzői már a csütörtöki ülés előtt további két kamatcsökkentést valószínűsítettek 2026 februárjára és áprilisára.
Címlapkép: Getty Images
