Kamatvágást jelentett be a brit jegybank: ezzel indokolták a döntést

Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.

A brit jegybank csütörtöki döntésével mintegy hároméves mélypontra süllyesztette az alapkamatot. A lépés célja, hogy enyhítse a gazdaság lassulásának és a feszült munkaerőpiaci helyzetnek a hatásait. A kamatvágást a friss inflációs adatok is támogatták: az árnyomás novemberben nyolc hónapos mélypontra esett, a fogyasztói árindex pedig az októberi 3,6 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött - írja az Euronews.

A mostani döntés némi levegőhöz juttathatja Rachel Reeves pénzügyminisztert és Keir Starmer miniszterelnököt is, akik eddig nem tudták teljesíteni gazdaságélénkítő ígéreteiket. Elemzők szerint ebben szerepet játszott a munkáltatói járulékok idei emelése, valamint a brexit beruházásokra és külkereskedelemre gyakorolt, elhúzódó negatív hatása.

Az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság és a minimálbér emelése ugyancsak óvatosságra intette a vállalatokat az új munkaerő felvételekor, miközben a termelékenység továbbra is gyenge. A legfrissebb adatok szerint a brit gazdaság októberben 0,1 százalékkal zsugorodott, ugyanúgy, mint a harmadik negyedév egészében, és az elmúlt hét hónapból mindössze egyben volt növekedés.

Bár az infláció lassulása mozgásteret adott a jegybanknak, hogy jobban a növekedés támogatására összpontosítson, az árnyomás még mindig meghaladja a kitűzött célt. Claire Lombardelli, a Bank of England alelnöke a héten arra figyelmeztetett, hogy a bérdinamika mérséklődése ellenére továbbra is számolni kell inflációs kockázatokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ING elemzői már a csütörtöki ülés előtt további két kamatcsökkentést valószínűsítettek 2026 februárjára és áprilisára.