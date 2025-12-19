Kemény üzenetet küldött évértékelőjén Putyin: erre készül az orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán

Vlagyimir Putyin év végi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Moszkva továbbra is ragaszkodik a nyáron meghirdetett békefeltételekhez az ukrajnai háború lezárásához. A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.

Vlagyimir Putyin orosz államfő hagyományos év végi sajtókonferenciáján egyértelművé tette, hogy Oroszország békeajánlata az ukrajnai háború ügyében nem módosult a 2024 júniusában megfogalmazott követelésekhez képest. A Reuters beszámolója szerint Moszkva továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot a tárgyalási feltételekben, miközben az amerikai diplomácia fokozott erőfeszítéseket tesz a politikai rendezés előmozdítására.

A nagyjából négyórásra tervezett sajtótájékoztató elején az orosz vezető azt hangoztatta, hogy az ukrán politikai elitben szerinte nincs meg az őszinte szándék a békekötésre. Ugyanakkor elismerte, hogy "bizonyos jelek" arra utalnak: Kijev adott esetben mégis nyitott lehet a tárgyalásokra.

Az elnök felidézte júniusi nyilatkozatát, amelyben rögzítette Moszkva alapvető elvárásait. Eszerint Ukrajnának fel kellene adnia a NATO-csatlakozásra irányuló törekvéseit, és ki kellene vonnia fegyveres erőit arról a négy területről, amelyet Oroszország saját szuverenitása alá tartozónak tekint.

Putyin a sajtótájékoztatón részletesen értékelte a frontvonalak aktuális helyzetét. Állítása szerint az orosz haderő minden szakaszon előrenyomul, az ukrán egységeket pedig visszavonulásra kényszeríti. Ezzel szemben, a cikk megjelenésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján az ukrán fegyveres erők éppen Kupjanszk városának visszafoglalásán dolgoznak, és a jelek szerint sikerrel járhatnak.

