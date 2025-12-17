2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Geneva, Switzerland - November 16, 2024: Alley of Flags leading to the Palais des Nations, a complex of buildings housing the United Nations Office in Geneva, European headquarters of the UN
Világ

Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről, kizárt - hogy így béke legye Ukrajnában

Pénzcentrum
2025. december 17. 09:11

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint az orosz ellenőrzés alá került ukrán területeken egyre súlyosabban korlátozzák az alapvető szabadságjogokat, miközben a háború a béketárgyalások ellenére is tovább eszkalálódik.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint Ukrajna orosz ellenőrzés alá került területein egyre erőteljesebben korlátozzák az alapvető szabadságjogokat. Volker Türk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt tartott beszédében elmondta: a megszállt térségekben fokozódott a vélemény- és vallásszabadság, valamint a szabad mozgás korlátozása. Hozzátette, hogy az internethez és az üzenetküldő szolgáltatásokhoz való hozzáférést is egyre szigorúbban akadályozzák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A főbiztos kiemelte, hogy a nemzetközi humanitárius jogot sértő vagyonelkobzások egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. Közlése szerint 2025 novemberéig több mint 38 ezer lakást minősítettek feltehetően elhagyottnak a megszállt megyékben. Az ukrán tulajdonosok ugyanakkor eljárásjogi akadályok miatt sok esetben nem tudják ellenőrizni ingatlanaik státuszát, és nem képesek megőrizni tulajdonjogukat.

Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke. A tűzszüneti egyeztetéseken olyan intézkedéseket sürgetett, amelyek mérsékelhetik a károkat és hosszabb távon erősíthetik a kölcsönös bizalmat. Javasolta, hogy a felek mellőzzék a nagy hatótávolságú fegyverek és drónok bevetését a sűrűn lakott térségekben, valamint tartózkodjanak az energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól. Emellett valamennyi hadifogoly kicserélését és a fogva tartott ukrán civilek hazatelepítését szorgalmazta.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a háború kezdete óta 96 hadifogoly és nem harcoló személy bírósági eljárás nélküli kivégzését dokumentálta. November közepe óta 14 ukrán hadifogoly elfogás utáni kivégzéséről kaptak hiteles információkat, további 10 ügyben pedig nyomozás folyik.

A főbiztos az ukrán hatóságokat is felszólította az orosz hadifoglyok védelmének erősítésére. Elmondta, hogy november közepétől 127, Ukrajnában őrzött orosz, valamint 10, más országokból származó hadifogollyal beszéltek. A foglyok mintegy fele kínzásról és rossz bánásmódról számolt be a hivatalos őrizeti helyre történő szállítás során. A főbiztosságnak négy megbízható értesülése van arról, hogy ukrán katonák orosz foglyokat végeztek ki, és három további esetet jelenleg is vizsgálnak.
