Azahriah szerint nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.
Rendőrök állították meg Majkát: bevallotta, piásan ült a volán mögé
Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították. Mint közölte, a történteket sajnálja, és a következményeket vállalja.
Ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök Majkát. Az énekes a történtekről a közösségi médiában számolt be. Mint írta, nem érezte, hogy sokat ivott volna, de vállalja a felelősséget.
"Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna" - írta az énekes.
Hozzátette, hogy mérhetetlenül sajnálja, ami történt, nincs rá mentsége, és a következményeket vállalja.
Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?
Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől: de vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony?
Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll
A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét
Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?
Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?
Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert!
Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.
A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.
A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
A jelölési szavazás 2026 Oscar-jelölt filmjeiről és alkotóiról január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be.
Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük
A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.
Szerda éjfélkor leáll az online fogadás Magyarországon: órákig nem lehet játszani a legnépszerűbb felületeken
Az éjszakai leállás nemcsak a weboldalakat, hanem az SMS-es fogadást és a mobilappokat is érinti.
Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, ezúttal nem született telitalálat.
Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk
Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.