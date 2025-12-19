2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Éjszakai rendőrségi fények
Szórakozás

Rendőrök állították meg Majkát: bevallotta, piásan ült a volán mögé

Pénzcentrum
2025. december 19. 17:34

Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították. Mint közölte, a történteket sajnálja, és a következményeket vállalja.

Ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök Majkát. Az énekes a történtekről a közösségi médiában számolt be. Mint írta, nem érezte, hogy sokat ivott volna, de vállalja a felelősséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna" - írta az énekes.

Hozzátette, hogy mérhetetlenül sajnálja, ami történt, nincs rá mentsége, és a következményeket vállalja.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #ittas vezetés #majka #szórakozás #rendőr #igazoltatás

