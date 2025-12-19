Rendőrök állították meg Majkát: bevallotta, piásan ült a volán mögé

Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították. Mint közölte, a történteket sajnálja, és a következményeket vállalja.

"Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna" - írta az énekes.

Hozzátette, hogy mérhetetlenül sajnálja, ami történt, nincs rá mentsége, és a következményeket vállalja.