Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Fontos döntést hozhat meg Brüsszel: ez komoly hatással lehet Oroszországra
Az Európai Unió állam- és kormányfői brüsszeli csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi vagyonának nagy része a belga székhelyű Euroclearnél van. Belgium és több más tagállam azonban eddig ellenezte a pénz felhasználását. Támogatás nélkül Ukrajna pénzügyi tartalékai hónapokon belül kimerülhetnek - írja a BBC.
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a befagyasztott orosz vagyonból körülbelül 90 milliárd eurót adjanak kölcsön Kijevnek a következő két évre. Ez nagyjából kétharmada annak a 137 milliárd eurónak, amelyre Ukrajnának 2026-ig, illetve 2027-ig lenne szüksége.
Belgium kulcsszerepet játszik a döntésben. Bart De Wever belga miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy egyelőre nem látott olyan javaslatszöveget, amely meggyőzné álláspontja megváltoztatásáról. Theo Francken védelmi miniszter szerint súlyos hiba lenne kölcsönadni az Euroclearnél lévő pénzt.
A szavazáshoz legalább 15 tagállam támogatása szükséges, amelyek együttesen az EU lakosságának 65 százalékát képviselik. António Costa, az Európai Tanács elnöke ígéretet tett arra, hogy Belgium megkerülésével nem születik döntés.
Magyarország a leghatározottabb ellenzője a tervnek: Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged több uniós pénzt Ukrajnának. Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén ellenzi a javaslatot, ha a pénzt fegyverbeszerzésre fordítanák újjáépítés helyett. Giorgia Meloni olasz kormányfő csak akkor támogatja a döntést, ha annak jogi alapja szilárd. Málta, Bulgária és Csehország szintén kételyeket fogalmaz meg.
Belgium számára a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha egy bíróság a pénz Oroszországnak való visszaadására kötelezné az országot. Egyes tagállamok milliárdos pénzügyi garanciákat ajánlottak fel, de a belga kormány konkrét, számszerű ígéreteket vár.
A csúcstalálkozó a háború szempontjából is fordulóponthoz érkezett. Donald Trump amerikai elnök szerint közelebb van a béke, mint valaha. A hétvégén amerikai és orosz tisztviselők találkoznak Miamiban, hogy tovább egyeztessenek a béketervről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben tartózkodik, és közölte: ha Oroszország a közeljövőben nem teljesíti az amerikai követeléseket, Ukrajnát mindenképpen meg kell erősíteni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán "teljes leépülésnek" nevezte Európa állapotát, Ukrajna európai szövetségeseit pedig "európai malacoknak" titulálta.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
