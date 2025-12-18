Fontos döntést hozhat meg Brüsszel: ez komoly hatással lehet Oroszországra

Az Európai Unió állam- és kormányfői brüsszeli csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.

Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi vagyonának nagy része a belga székhelyű Euroclearnél van. Belgium és több más tagállam azonban eddig ellenezte a pénz felhasználását. Támogatás nélkül Ukrajna pénzügyi tartalékai hónapokon belül kimerülhetnek - írja a BBC.

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a befagyasztott orosz vagyonból körülbelül 90 milliárd eurót adjanak kölcsön Kijevnek a következő két évre. Ez nagyjából kétharmada annak a 137 milliárd eurónak, amelyre Ukrajnának 2026-ig, illetve 2027-ig lenne szüksége.

Belgium kulcsszerepet játszik a döntésben. Bart De Wever belga miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy egyelőre nem látott olyan javaslatszöveget, amely meggyőzné álláspontja megváltoztatásáról. Theo Francken védelmi miniszter szerint súlyos hiba lenne kölcsönadni az Euroclearnél lévő pénzt.

A szavazáshoz legalább 15 tagállam támogatása szükséges, amelyek együttesen az EU lakosságának 65 százalékát képviselik. António Costa, az Európai Tanács elnöke ígéretet tett arra, hogy Belgium megkerülésével nem születik döntés.

Magyarország a leghatározottabb ellenzője a tervnek: Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged több uniós pénzt Ukrajnának. Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén ellenzi a javaslatot, ha a pénzt fegyverbeszerzésre fordítanák újjáépítés helyett. Giorgia Meloni olasz kormányfő csak akkor támogatja a döntést, ha annak jogi alapja szilárd. Málta, Bulgária és Csehország szintén kételyeket fogalmaz meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Belgium számára a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha egy bíróság a pénz Oroszországnak való visszaadására kötelezné az országot. Egyes tagállamok milliárdos pénzügyi garanciákat ajánlottak fel, de a belga kormány konkrét, számszerű ígéreteket vár.

A csúcstalálkozó a háború szempontjából is fordulóponthoz érkezett. Donald Trump amerikai elnök szerint közelebb van a béke, mint valaha. A hétvégén amerikai és orosz tisztviselők találkoznak Miamiban, hogy tovább egyeztessenek a béketervről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben tartózkodik, és közölte: ha Oroszország a közeljövőben nem teljesíti az amerikai követeléseket, Ukrajnát mindenképpen meg kell erősíteni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán "teljes leépülésnek" nevezte Európa állapotát, Ukrajna európai szövetségeseit pedig "európai malacoknak" titulálta.