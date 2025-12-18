Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz, miközben egyre látványosabban erősödött a prémium és az AI-képes eszközök iránti kereslet. A karácsonyi időszakban különösen pörögtek a gamer termékek, a kis háztartási gépek és az Apple-ökoszisztéma darabjai, ugyanakkor több szegmensben, például a fizikai adathordozóknál vagy egyes konzoloknál már visszaesést látnak a kereskedők. Körképünkben a legnagyobb hazai elektronikai áruházak mondják el, mi fogyott a legjobban 2025-ben, mennyire lettek árérzékenyek a vásárlók, és mire számítanak 2026-ban.

Ahogy közeledik a karácsony, sokaknál az utolsó pillanatos ajándékvásárlásnem a zoknikról és könyvekről szól, hanem okostelefonokról, játékkonzolokról, fülhallgatókról és egyéb, sokszor százezres nagyságrendű elektronikai eszközökről. Az ünnepi időszak hagyományosan az elektronikai kereskedelem legerősebb szezonja, ám az elmúlt évek gazdasági hullámzása, az infláció, az árfolyammozgások és a vásárlói szokások átalakulása alaposan átrajzolta a piacot.

Egyre több vásárló mérlegel tudatosabban: mit, mikor és milyen áron érdemes megvenni. A kérdés már nem csupán az, hogy mi fogy a legjobban karácsonykor, hanem az is, hogy mennyire bírják a tempót a hazai vásárló pénztárcái, és hogyan alkalmazkodnak ehhez a legnagyobb piaci szereplők. Körképünkben a magyar elektronikai piac meghatározó szereplőit kérdeztük arról, mely termékek pörögnek leginkább az ünnepi szezonban, hogyan értékelik a 2025-ös évet, és mire számítanak 2026-ban.

Slágerajándékok 2025 karácsonyára

Az idei karácsonyi szezonban egyértelműen a magasabb értékű elektronikai eszközök dominálnak a keresletben: a játékkonzolok, prémium okostelefonok és az Apple ökoszisztémájához tartozó termékek szinte minden nagy szereplőnél a slágerlisták élén szerepelnek.

A Notebook.hu tapasztalatai szerint az abszolút favorit idén is a játékkonzol, azon belül is a Sony PlayStation 5. A kereskedő közölte: az év végi árcsökkentések hatására a Black Friday időszakában néhány nap alatt elfogytak a készletek, és a december elején érkezett újabb szállítmányok is gyors ütemben fogynak. A konzolok mellett a mobiltelefonok és a gamer kategória iránt is látványosan nőtt a kereslet.

Az Alza adatai alapján a karácsonyi toplistát szinte kizárólag prémium kategóriás termékek uralják. A legkeresettebb ajándékok között szerepel a PlayStation 5 Slim Digital Edition és a PlayStation 5 Pro, az Apple AirPods Pro, a legújabb MacBook Air M4 chippel, a Meta Quest 3 VR-szett, az iPad 11, valamint az iPhone 17 Pro. A cég hangsúlyozta: ezek jellemzően nem az alsó árkategóriába tartozó termékek, ami jól mutatja, hogy sok vásárló kifejezetten nagyobb értékű ajándékban gondolkodik az ünnepekre.

Az eMAG marketingkommunikációs osztálya ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is rendkívül erős a háztartási kisgépek piaca. A kapszulás és automata kávégépek, porszívók, elektromos főzőedények, air fryerek és szendvicssütők vezetik az eladásokat náluk. Emellett kiemelkedően népszerűek a szépségápolási eszközök, különösen az elektromos fogkefék és a magasabb tudású hajformázók. Az IT-kategóriában a wifis kamerák, külső SSD-meghajtók, memóriamodulok és videojáték-kontrollerek fogynak a legjobban, míg a szórakoztatóelektronikában továbbra is az AirPods-jellegű fülhallgatók, Bluetooth-hangszórók és soundbarok számítanak slágerterméknek.

A Media Markt szerint december első hetében a számítástechnikai eszközök iránt ugrott meg látványosan a kereslet: a laptopok és asztali számítógépek mellett a telefonok és okosórák forgalma is erősebb volt, mint egy évvel korábban. Termékszinten a legnagyobb forgalmat az iPhone 17, a PlayStation 5 és az iPad 11 hozta, míg darabszámban egy meglepő termék, az Apple adapter vezette az eladási listát. A kis háztartási gépek decemberben szokás szerint erősek, idén különösen a forrólevegős sütők és a robotporszívók, valamint a szépségápolási termékek iránt mutatkozott kiemelt érdeklődés.

Gaming 2025 - mi a helyzet a játékosokkal?

A konzolok és gaming-termékek piacán idén egyértelműen kettéválik a kereslet: miközben a klasszikus játékkonzolok továbbra is a karácsonyi szezon húzótermékei, egyre nagyobb szerepet kapnak a kiegészítők, az alkatrészek és a szolgáltatásalapú megoldások is.

Az Alza tapasztalatai szerint rendkívül erős az IT-alapú gaming szegmens: a vásárlók jelentős része nem komplett gépeket, hanem alkatrészeket és perifériákat keres. A legkelendőbb termékek között hűtőpaszták, SSD-meghajtók, memóriamodulok és konzolos kontrollerek szerepelnek. A listavezetők között olyan klasszikus gamer alapdarabok vannak, mint a PlayStation 5 DualSense kontrollerek, Kingston SSD-k és RAM-kitek, illetve prémium hővezető paszták, ami jól mutatja: sokan meglévő eszközeiket fejlesztik tovább, nem feltétlenül teljes rendszert cserélnek.

Az eMAG adatai alapján egész éves szinten meglepően erős a retrókonzolok iránti kereslet: a vintage videojátékokat futtató eszközök darabszámban kiemelkedően jól fogynak. A jelenlegi generációból a Nintendo Switch 2 és a PlayStation 5 különböző verziói vezetik az eladásokat, ezeket követi az Xbox Series S. A karácsonyi időszakban is a retrókonzolok maradtak a legnépszerűbbek, ugyanakkor ilyenkor a PS5 és az Xbox Series S iránt nagyobb a kereslet, mint a Nintendo új modellje iránt. A cég kiemelte: egész évben stabilan fogynak a digitális ajándékkártyák, platformos voucherek (Steam, Roblox), valamint a konzolos kontrollerek, míg az ünnepi szezonban a népszerű focis videojátékok is előtérbe kerülnek.

A Media Markt szerint a gaming iránti érdeklődés továbbra is erősen korosztály-függő: a 16-29 évesek közel ötöde tervez játékkonzolt vagy gaming-kiegészítőt vásárolni karácsonyra. Decemberben minden évben megugrik a kereslet, idén pedig egyértelműen a PlayStation 5 számít a slágerterméknek. A piaci stratégiák azonban látványosan eltérnek: míg a Nintendo az új Switch 2-vel nagy sikert aratott, a Sony továbbra is időszakos akciókkal pörgeti a PS5 eladásait. A Microsoft eközben hangsúlyt váltott: az Xbox hardverek helyett egyre inkább a GamePass szolgáltatásra fókuszál, amely konzolon túl PC-n, okostévén és kézikonzolokon is elérhető.

A PC-s gamingben a vállalat szerint folytatódnak az eddigi trendek: egyre nagyobb memóriák, erősebb grafikus kártyák és újabb processzorok jelennek meg, miközben a közeljövő egyik nagy kérdése a memóriaárak gyors emelkedése. A monitorpiacon is látványos az elmozdulás: nagyobb kijelzők, jobb válaszidők és egyre elérhetőbb árú OLED monitorok jelennek meg, amelyek már a kevésbé hardcore játékosok számára is reális alternatívát jelentenek. A gamer kiegészítők piacán pedig népszerűek a kompakt, TKL mechanikus billentyűzetek, ahol a vásárlók már tudatosan választanak kapcsolótípust. Erős a kereslet az asztali mikrofonok, univerzális, több platformon is használható headsetek iránt, különösen azoknál a modelleknél, amelyek vezetékes és vezeték nélküli módban is működnek.

Mit hozott 2025 az elektronikai piacon?

A 2025-ös év az elektronikai piacon összességében élénkülést hozott, ugyanakkor jól láthatóan átrendeződtek a hangsúlyok: miközben több szegmensben kifejezetten erős növekedés volt tapasztalható, bizonyos klasszikus termékkörök iránt mérséklődött a kereslet.

A Notebook.hu adatai alapján a hazai IT-piac kifejezetten erős évet zár: 2025-ben a teljes forgalom több mint 20 százalékkal nőtt, a PC-szegmens pedig másfélszeresére bővült az előző évhez képest. A cég szerint nem pusztán darabszám-növekedésről van szó, hanem markáns minőségi eltolódásról is: egyre több vásárló választ magasabb kategóriájú notebookokat és kiegészítőket. Ennek megfelelően a notebookok átlagos értékesítési ára több mint 20 százalékkal emelkedett, ami illeszkedik a globális trendekhez. A prémium, illetve AI-képes eszközök iránti érdeklődés világszerte növekszik, és a Notebook.hu szerint a mesterséges intelligenciát támogató funkciók (az automatikus képszerkesztéstől a valós idejű fordításig) ma már önálló vásárlási szemponttá váltak. A nemzetközi várakozások alapján 2026-ban globálisan további 8–10 százalékos piacbővülés sem kizárt.

Az Alza óvatosabban értékeli az évet, mivel a karácsonyi időszak még javában zajlik, de az eddigi adatok alapján a klasszikus szezonális mintázat idén is megmaradt. A legnagyobb forgalom továbbra is az ünnepi időszakban realizálódik, és elsősorban a fogyasztói elektronika húzza az eladásokat. A legerősebb kategóriák közé a kis háztartási gépek, okostelefonok, laptopok, konzolos játékok és televíziók tartoznak. A cég szerint a növekedést érdemben támogatja a gyors kiszállításra épülő logisztikai modell, az AlzaPlus+ tagsági rendszer, valamint a folyamatosan bővülő termékportfólió.

Az eMAG-nál szintén több területen mértek jelentős bővülést az elektronikai kategórián belül. Kiemelkedően jól teljesítettek a mobiltelefonok, a nyomtatási megoldások, beleértve a hagyományos és a 3D-nyomtatást, valamint a szoftverek, elsősorban az operációs rendszerek, irodai és tervezőszoftver-licencek. Emellett a PC-alkatrészek, különösen a memóriamodulok és SSD-meghajtók értékesítése is érezhetően nőtt, amit a cég részben annak tulajdonít, hogy Magyarországon a Marketplace-alapú működésre helyezték a fókuszt.

A Media Markt szerint a november kifejezetten erős hónap volt, és a decemberi időszakban is intenzív maradt a vásárlói érdeklődés, mind az áruházakban, mind online. A tavalyi év azonos időszakához képest idén többet költöttek a vásárlók számítástechnikai eszközökre (notebookokra, tabletekre, monitorokra), emellett a padlóápolási készülékek (különösen a robot- és stick porszívók), valamint az okosórák iránt is élénkült a kereslet. Ugyanakkor visszaesést tapasztaltak az Xbox konzolok forgalmában, illetve a fizikai adathordozók, DVD-k, Blu-ray lemezek értékesítésében.

Hogyan vásároltak a magyarok 2025-ben?

A vállalatok válaszaiból leginább az derül ki, hogy a vásárlók egyszerre lettek tudatosabbak, szolgáltatásérzékenyebbek, azonban bizonyos kategóriákban kifejezetten hajlandók voltak prémium irányba mozdulni. Azt mondhatjuk, idén nem az „olcsóbb mindenáron” logika dominált, hanem egy olyan vásárlói magatartás, amelyben az ár, a márka, a szolgáltatás minősége és a hosszú távú biztonság együttesen alakítja a döntéseket.

Az Alza tapasztalatai szerint a Black Friday időszakban továbbra is kulcsszerepe volt az árkedvezményeknek, a jelentős akciók egyértelműen erős vásárlási motivációt jelentettek. Ugyanakkor a cég karácsonyi kérdőíve arra is rávilágított, hogy a tavalyi évhez képest felértékelődött a szolgáltatás minősége: sok vásárló számára már legalább olyan fontos szempont lett az időben történő kézbesítés, mint maga az ár. Ez különösen az ünnepi időszakban vált hangsúlyossá, amikor a késés kockázata akár vásárlásmeghiúsító tényező is lehet.

Az eMAG adatai azt mutatják, hogy az árérzékenység kategóriánként eltérően jelenik meg. A háztartási nagygépek és televíziók esetében a vásárlók nyitottabbak lettek az újabb, feltörekvő márkák irányába, amelyek kedvezőbb ár-érték arányt kínálnak a régóta ismert gyártók mellett. Ezzel szemben a mobiltelefonok és laptopok piacán továbbra is erős a márkahűség: ezeknél a termékeknél a hazai vásárlók inkább ragaszkodnak a jól ismert brandekhez, még magasabb ár mellett is. Az eMAG Black Friday forgalmi adatai alapján ráadásul egyre többen előre hozzák a karácsonyi ajándékvásárlást: november közepén különösen a leakciózott szépségápolási eszközök, mobiltelefonok és konyhai gépek iránt volt kiugró kereslet.

A Media Markt értékelése szerint 2025-ben nem elsősorban az árérzékenység erősödése, hanem a vásárlói tudatosság növekedése volt a meghatározó trend. Bár az adatok alapján a fogyasztók bátrabban költenek, több mint 26 százalékuk 100 ezer forint feletti összeget szán egyetlen termékre, és minden tizedik vásárló 250 ezer forintnál is többet költ, a döntéseiket egyre inkább hosszú távú szempontok mentén hozzák meg.

Ezt támasztja alá a vállalatnál a kiterjesztett garanciák és a Garancia Plusz szolgáltatások iránti növekvő igény is. Emellett (különösen a fiatalabb korosztály körében) erősödik a rugalmas fizetési megoldások, például a BNPL konstrukciók iránti érdeklődés, ami arra utal, hogy a magasabb értékű vásárlásokat sokan tudatosan, tervezetten kezelik.

Mit hoz 2026 az elektronikai piacra?

A Notebook.hu szerint 2026-ban is reális a növekedés, ugyanakkor ez várhatóan inkább visszafogott lesz. A piacot egyértelműen az AI-képességek terjedése formálja: a mesterséges intelligenciát támogató eszközök magasabb memória- és processzorigénye nemcsak a keresletet, hanem az árakat is felfelé tolhatja. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy egy esetleges forintgyengülés tovább erősítheti az áremelkedést, ezért szakértőik szerint az idei ünnepi időszak még kedvező belépési pont lehet a nagyobb értékű eszközök beszerzésére.

Az Alza válasza alapján 2026-ban elsősorban a szolgáltatási oldal fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A cél az, hogy a vásárlók számára gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb élményt nyújtsanak, ami hosszabb távon is versenyelőnyt jelenthet egy egyre telítettebb piacon.

Az eMAG szintén a technológiai fejlesztések felgyorsításában látja a következő év egyik kulcsterületét. A vállalat 2026-ban egyszerre kívánja erősíteni a kereskedőket támogató megoldásokat és a vásárlói élményt, miközben üzleti stratégiáját a piaci realitásokhoz igazítja. A cég hangsúlyozta: Magyarország továbbra is kiemelten fontos piac számukra, ahol minden termékkategóriában a helyi szereplőkkel való együttműködés elmélyítésére törekednek.

A Media Markt 2026-ra szintén pozitív kilátásokkal tekint. Várakozásaik szerint a lakáspiac esetleges élénkülése jelentős keresletet generálhat a nagy háztartási gépek és televíziók iránt, hiszen új otthonba költözéskor vagy első lakás berendezésekor ezek a termékek gyakran egyszerre cserélődnek. Bár a vásárlási mintákban lehetnek kisebb kilengések, összességében stabil piaci növekedésre számítanak. Emellett 2026-ban tovább erősítenék a vásárlói lojalitást: a hűségprogram bővítése mellett a második negyedévben a Marketplace bevezetését is tervezik, ami új lehetőségeket nyithat mind a vásárlók, mind az értékesítési partnerek számára.