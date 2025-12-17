Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Diákok ezrei vártak erre: visszatérhet az Erasmus
A brexit óta először térhet vissza Nagy-Britannia az Európai Unió egyik legnépszerűbb oktatási programjába: brit diákok 2027-től újra részt vehetnek az Erasmusban, írja a BBC.
Nagy-Britannia visszatérhet az Európai Unió Erasmus-programjához, amelyet még a brexit következményeként hagyott el. A BBC kormányközeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az új megállapodás értelmében brit diákok 2027 januárjától vehetnek részt ismét az uniós oktatási és szakképzési csereprogramban. A Telex szemléje szerint az értesüléseket több forrás alapján a Guardian is megerősítette.
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból, majd az átmeneti időszak lezárultával az egységes belső piacot és a vámuniót is elhagyta. Ezzel együtt megszűnt a brit részvétel az Erasmus-programban is, mivel az akkori konzervatív kormány nem vállalta az uniós feltételek teljesítését, köztük az EU-állampolgárok szabad letelepedési, munkavállalási és tanulási jogát.
A kilépés évében még közel 9900 brit diák vett részt Erasmus-ösztöndíjjal külföldi tanulmányokon, miközben több mint 16 ezer uniós hallgató érkezett brit felsőoktatási és szakképzési intézményekbe. A program megszűnése után Boris Johnson kormánya elindította a brit finanszírozású Turing-programot, amely jelenleg is működik, ám jóval szűkebb keretek között biztosít nemzetközi tanulási lehetőségeket.
Egyelőre nem világos, mi lesz a Turing-program sorsa az Erasmus esetleges visszatérésével. A diákérdekképviseletek ugyanakkor régóta szorgalmazzák a csatlakozást. Alex Stanley, a Nemzeti Diákszövetség (NUS) képviselője szerint a döntés „hatalmas győzelem” a brit diákmozgalom számára, amely a brexit óta folyamatosan kampányolt a programhoz való visszatérésért.
Keir Starmer brit miniszterelnök már májusban jelezte, hogy az EU-val kötendő új megállapodás részeként napirenden van a fiatalok mobilitásának kérdése. Akkor még arról beszélt, hogy egy esetleges Erasmus-részvétel időben és a résztvevők számát tekintve is korlátozott lehet, a mostani értesülések azonban ennél átfogóbb visszatérést vetítenek előre.
