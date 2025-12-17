2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Világ

Diákok ezrei vártak erre: visszatérhet az Erasmus

Pénzcentrum
2025. december 17. 09:43

A brexit óta először térhet vissza Nagy-Britannia az Európai Unió egyik legnépszerűbb oktatási programjába: brit diákok 2027-től újra részt vehetnek az Erasmusban, írja a BBC.

Nagy-Britannia visszatérhet az Európai Unió Erasmus-programjához, amelyet még a brexit következményeként hagyott el. A BBC kormányközeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az új megállapodás értelmében brit diákok 2027 januárjától vehetnek részt ismét az uniós oktatási és szakképzési csereprogramban. A Telex szemléje szerint az értesüléseket több forrás alapján a Guardian is megerősítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból, majd az átmeneti időszak lezárultával az egységes belső piacot és a vámuniót is elhagyta. Ezzel együtt megszűnt a brit részvétel az Erasmus-programban is, mivel az akkori konzervatív kormány nem vállalta az uniós feltételek teljesítését, köztük az EU-állampolgárok szabad letelepedési, munkavállalási és tanulási jogát.

Kapcsolódó cikkeink:

A kilépés évében még közel 9900 brit diák vett részt Erasmus-ösztöndíjjal külföldi tanulmányokon, miközben több mint 16 ezer uniós hallgató érkezett brit felsőoktatási és szakképzési intézményekbe. A program megszűnése után Boris Johnson kormánya elindította a brit finanszírozású Turing-programot, amely jelenleg is működik, ám jóval szűkebb keretek között biztosít nemzetközi tanulási lehetőségeket.

Egyelőre nem világos, mi lesz a Turing-program sorsa az Erasmus esetleges visszatérésével. A diákérdekképviseletek ugyanakkor régóta szorgalmazzák a csatlakozást. Alex Stanley, a Nemzeti Diákszövetség (NUS) képviselője szerint a döntés „hatalmas győzelem” a brit diákmozgalom számára, amely a brexit óta folyamatosan kampányolt a programhoz való visszatérésért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Keir Starmer brit miniszterelnök már májusban jelezte, hogy az EU-val kötendő új megállapodás részeként napirenden van a fiatalok mobilitásának kérdése. Akkor még arról beszélt, hogy egy esetleges Erasmus-részvétel időben és a résztvevők számát tekintve is korlátozott lehet, a mostani értesülések azonban ennél átfogóbb visszatérést vetítenek előre.
Címlapkép: Getty Images
