2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy gyermek kinyitja a hűtőszekrény fagyasztórekeszét, és belenéz. Üres.
Otthon

Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?

Jeki Gabriella
2025. december 19. 19:00

Miközben egyes európai országok évente akár több millió forintnyi támogatást biztosítanak egy gyermek után, máshol ennek csak töredékét kapják a családok. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, mennyit költenek az országok a gyerekekre, mely támogatási modellek működnek a leghatékonyabban, és hol helyezkedik el ebben Magyarország.

Drámai különbségeket láthatunk Európán belül. A CHART by Pénzcentrum friss adatgyűjtése adatok alapján az uniós országok között óriási szakadék figyelhető meg a családtámogatások nagyságában. Luxemburg éves szinten 19 ezer euró felett költ egy gyermekre, míg Cipruson ugyanez az összeg alig haladja meg az 1500 eurót  Ez több mint tizenkétszeres különbséget jelent. Ráadásul néhol a közvetlen pénzbeli juttatások dominálnak, máshol a szolgáltatások, például a bölcsődék, iskola előtti és utáni ellátás, oktatási támogatások, jelentik a segítség magját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján Magyarország helye az Eurostat családtámogatási rangsorában valahol középtájon található. Kiderül, hogy a támogatási rendszer jelentős pénzbeli juttatásokat tartalmaz: családi pótlékot, adókedvezményeket, valamint különféle célzott támogatásokat. Ezek összege ugyan nem éri el a nyugat-európai szintet, de magasabb, mint számos dél- és kelet-európai országban.

Az európai országok családtámogatási gyakorlata két fő csoportba sorolható. Az egyik a pénzbeli juttatásokra épülő rendszer, amilyen például Magyarország, Lengyelország vagy Németország. A másik pedig a szolgáltatásalapú rendszer, többek között a skandináv országokban, ahol az állam a gyermeknevelés infrastruktúráját finanszírozza erősebben. Az utóbbi modellben a támogatások nem feltétlenül magasabbak készpénzben, viszont a hozzáférhető bölcsődék, egészségügyi szolgáltatások és oktatási programok nagyban növelik a családok életminőségét.

Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gyerekek #gyerek #családi pótlék #magyarország #európai unió #eurostat #penzcentrum #családtámogatás #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:32
19:00
18:48
18:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
2025. december 19.
Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2
4 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
3
3 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
4
2 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
3 hete
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 17:56
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 16:03
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Agrárszektor  |  2025. december 19. 19:31
Keményen lecsaptak a halőrök: itt több eljárást is indítottak