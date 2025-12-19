Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Miközben egyes európai országok évente akár több millió forintnyi támogatást biztosítanak egy gyermek után, máshol ennek csak töredékét kapják a családok. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, mennyit költenek az országok a gyerekekre, mely támogatási modellek működnek a leghatékonyabban, és hol helyezkedik el ebben Magyarország.
Drámai különbségeket láthatunk Európán belül. A CHART by Pénzcentrum friss adatgyűjtése adatok alapján az uniós országok között óriási szakadék figyelhető meg a családtámogatások nagyságában. Luxemburg éves szinten 19 ezer euró felett költ egy gyermekre, míg Cipruson ugyanez az összeg alig haladja meg az 1500 eurót Ez több mint tizenkétszeres különbséget jelent. Ráadásul néhol a közvetlen pénzbeli juttatások dominálnak, máshol a szolgáltatások, például a bölcsődék, iskola előtti és utáni ellátás, oktatási támogatások, jelentik a segítség magját.
A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján Magyarország helye az Eurostat családtámogatási rangsorában valahol középtájon található. Kiderül, hogy a támogatási rendszer jelentős pénzbeli juttatásokat tartalmaz: családi pótlékot, adókedvezményeket, valamint különféle célzott támogatásokat. Ezek összege ugyan nem éri el a nyugat-európai szintet, de magasabb, mint számos dél- és kelet-európai országban.
Az európai országok családtámogatási gyakorlata két fő csoportba sorolható. Az egyik a pénzbeli juttatásokra épülő rendszer, amilyen például Magyarország, Lengyelország vagy Németország. A másik pedig a szolgáltatásalapú rendszer, többek között a skandináv országokban, ahol az állam a gyermeknevelés infrastruktúráját finanszírozza erősebben. Az utóbbi modellben a támogatások nem feltétlenül magasabbak készpénzben, viszont a hozzáférhető bölcsődék, egészségügyi szolgáltatások és oktatási programok nagyban növelik a családok életminőségét.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker
Karácsonyi sütemények az ünnepekre: ezek a legjobb karácsonyi receptek, így készülnek a legfinomabb karácsonyi sütik, köztük karácsonyi sütés nélküli sütik és karácsonyi aprósütik.
Elképesztő, mennyiért kelt el Magyarország egyik legdrágább ingatlana 2025-ben: ilyen villákat vesz a magyar elit
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közölte, hogy két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat.
Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között.
Az év első hónapjaiban még egyértelműen a befektetők diktálták az ütemet a lakáspiacon, akik között a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható lakásokért folyt a legnagyobb verseny.
Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.
A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, remek ajándék lehet idén karácsonyra. És nem is kerül sokba.
Ha te is mindig megleped a szeretteid egy üzenettel, akkor most adunk néhány ötletet, mit érdemes a képeslapokra, SMS-be vagy épp messenger üzenetben megírni.
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet egy professzor.
Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
