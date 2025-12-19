Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?

Miközben egyes európai országok évente akár több millió forintnyi támogatást biztosítanak egy gyermek után, máshol ennek csak töredékét kapják a családok. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, mennyit költenek az országok a gyerekekre, mely támogatási modellek működnek a leghatékonyabban, és hol helyezkedik el ebben Magyarország.

Drámai különbségeket láthatunk Európán belül. A CHART by Pénzcentrum friss adatgyűjtése adatok alapján az uniós országok között óriási szakadék figyelhető meg a családtámogatások nagyságában. Luxemburg éves szinten 19 ezer euró felett költ egy gyermekre, míg Cipruson ugyanez az összeg alig haladja meg az 1500 eurót Ez több mint tizenkétszeres különbséget jelent. Ráadásul néhol a közvetlen pénzbeli juttatások dominálnak, máshol a szolgáltatások, például a bölcsődék, iskola előtti és utáni ellátás, oktatási támogatások, jelentik a segítség magját.

A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján Magyarország helye az Eurostat családtámogatási rangsorában valahol középtájon található. Kiderül, hogy a támogatási rendszer jelentős pénzbeli juttatásokat tartalmaz: családi pótlékot, adókedvezményeket, valamint különféle célzott támogatásokat. Ezek összege ugyan nem éri el a nyugat-európai szintet, de magasabb, mint számos dél- és kelet-európai országban.

Az európai országok családtámogatási gyakorlata két fő csoportba sorolható. Az egyik a pénzbeli juttatásokra épülő rendszer, amilyen például Magyarország, Lengyelország vagy Németország. A másik pedig a szolgáltatásalapú rendszer, többek között a skandináv országokban, ahol az állam a gyermeknevelés infrastruktúráját finanszírozza erősebben. Az utóbbi modellben a támogatások nem feltétlenül magasabbak készpénzben, viszont a hozzáférhető bölcsődék, egészségügyi szolgáltatások és oktatási programok nagyban növelik a családok életminőségét.

