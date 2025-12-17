2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rekorddöntés: soha nem fogyasztott még ennyi szenet a világ, és ez csak a kezdet
Világ

Rekorddöntés: soha nem fogyasztott még ennyi szenet a világ, és ez csak a kezdet

Pénzcentrum
2025. december 17. 17:20

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog a megújuló energiaforrások, az atomenergia és a földgáz térnyerése miatt. - közölte a Reuters.

Az IEA szerdán közzétett Coal 2025 jelentése szerint a szénkereslet 2025-ben 0,5%-kal, rekordnak számító 8,85 milliárd tonnára emelkedik. Keisuke Sadamori, az IEA energiapiaci és biztonsági igazgatója sajtótájékoztatón elmondta: "Előretekintve azt látjuk, hogy a globális szénkereslet stagnál, majd az évtized végéig lassú és fokozatos csökkenésbe kezd."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Indiában a szénfelhasználás az elmúlt öt évtizedben mindössze harmadszor csökkent, amit az intenzív monszunok okoztak, melyek növelték a vízenergia-termelést és csökkentették az áramigényt. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a magasabb gázárak és Donald Trump elnök szénerőműveket védő intézkedései miatt nőtt a fogyasztás - közölte a Reuters.

Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.

Kínában, amely a világ legnagyobb szénfogyasztója, idén nagyjából stagnált a kereslet, és várhatóan 2030-ra enyhén csökkenni fog a megújuló energiaforrások kapacitásnövekedésének köszönhetően. Az IEA figyelmeztet, hogy a gyorsabb áramigény-növekedés vagy a megújulók lassabb integrációja Kínában felfelé módosíthatja az előrejelzéseket.

"Kína, amely 30%-kal több szenet fogyaszt, mint a világ többi része együttvéve, a globális széntrendek fő mozgatórugója" - hangsúlyozta Sadamori.
Címlapkép: Getty Images
#energia #egyesült államok #szén #világ #földgáz #globális #megújuló energia #donald trump #kína #india #atomenergia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:28
17:20
17:16
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
2 hete
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
5
1 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:56
Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:28
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
Agrárszektor  |  2025. december 17. 17:31
Sok gazda kaphat ilyen segítséget: mutatjuk, kiknek járhat a pénzből