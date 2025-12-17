Rekorddöntés: soha nem fogyasztott még ennyi szenet a világ, és ez csak a kezdet

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog a megújuló energiaforrások, az atomenergia és a földgáz térnyerése miatt. - közölte a Reuters.

Az IEA szerdán közzétett Coal 2025 jelentése szerint a szénkereslet 2025-ben 0,5%-kal, rekordnak számító 8,85 milliárd tonnára emelkedik. Keisuke Sadamori, az IEA energiapiaci és biztonsági igazgatója sajtótájékoztatón elmondta: "Előretekintve azt látjuk, hogy a globális szénkereslet stagnál, majd az évtized végéig lassú és fokozatos csökkenésbe kezd."

Indiában a szénfelhasználás az elmúlt öt évtizedben mindössze harmadszor csökkent, amit az intenzív monszunok okoztak, melyek növelték a vízenergia-termelést és csökkentették az áramigényt. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a magasabb gázárak és Donald Trump elnök szénerőműveket védő intézkedései miatt nőtt a fogyasztás - közölte a Reuters.

Kínában, amely a világ legnagyobb szénfogyasztója, idén nagyjából stagnált a kereslet, és várhatóan 2030-ra enyhén csökkenni fog a megújuló energiaforrások kapacitásnövekedésének köszönhetően. Az IEA figyelmeztet, hogy a gyorsabb áramigény-növekedés vagy a megújulók lassabb integrációja Kínában felfelé módosíthatja az előrejelzéseket.

"Kína, amely 30%-kal több szenet fogyaszt, mint a világ többi része együttvéve, a globális széntrendek fő mozgatórugója" - hangsúlyozta Sadamori.