Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
Rekorddöntés: soha nem fogyasztott még ennyi szenet a világ, és ez csak a kezdet
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog a megújuló energiaforrások, az atomenergia és a földgáz térnyerése miatt. - közölte a Reuters.
Az IEA szerdán közzétett Coal 2025 jelentése szerint a szénkereslet 2025-ben 0,5%-kal, rekordnak számító 8,85 milliárd tonnára emelkedik. Keisuke Sadamori, az IEA energiapiaci és biztonsági igazgatója sajtótájékoztatón elmondta: "Előretekintve azt látjuk, hogy a globális szénkereslet stagnál, majd az évtized végéig lassú és fokozatos csökkenésbe kezd."
Indiában a szénfelhasználás az elmúlt öt évtizedben mindössze harmadszor csökkent, amit az intenzív monszunok okoztak, melyek növelték a vízenergia-termelést és csökkentették az áramigényt. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a magasabb gázárak és Donald Trump elnök szénerőműveket védő intézkedései miatt nőtt a fogyasztás - közölte a Reuters.
Kínában, amely a világ legnagyobb szénfogyasztója, idén nagyjából stagnált a kereslet, és várhatóan 2030-ra enyhén csökkenni fog a megújuló energiaforrások kapacitásnövekedésének köszönhetően. Az IEA figyelmeztet, hogy a gyorsabb áramigény-növekedés vagy a megújulók lassabb integrációja Kínában felfelé módosíthatja az előrejelzéseket.
"Kína, amely 30%-kal több szenet fogyaszt, mint a világ többi része együttvéve, a globális széntrendek fő mozgatórugója" - hangsúlyozta Sadamori.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
