2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Zelenszkij szerint ezért van szükség az orosz vagyonra: hamarosan újabb fordulat jöhet a háborúban?

Pénzcentrum
2025. december 18. 15:45

Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás várható.

A nemzetközi sajtó arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az európai uniós állam- és kormányfőkkel folytatott megbeszélései után sajtótájékoztatón számolt be a brüsszeli tárgyalások eredményeiről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán elnök külön egyeztetést tartott Bart de Wever belga kormányfővel a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról. A belga miniszterelnök ezt korábban ellenezte. Zelenszkij pozitívan értékelte a megbeszélés légkörét, ugyanakkor nem tudta egyértelműen megmondani, sikerült-e álláspontváltoztatásra bírnia tárgyalópartnerét. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még az idei év vége előtt szüksége lenne az Európai Unió döntésére a befagyasztott orosz eszközök ügyében.

Az államfő részletesen beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások jelenlegi helyzetéről. Több neuralgikus pontban még nem született konszenzus: ilyen a Donbasz térségének jövője, az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint Ukrajna pénzügyi támogatásának kérdése. Ez utóbbi kapcsán Zelenszkij szerint az Európai Unióra hárul a megoldás felelőssége, miközben Moszkva minden eszközzel igyekszik majd megakadályozni a kedvező döntés megszületését.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán vezető különös hangsúllyal szólt a biztonsági garanciák jelentőségéről. Figyelmeztetett, hogy ezek hiányában Oroszország ismét offenzívát indíthat Ukrajna ellen.

Donald Trumpra vonatkozó újságírói kérdésre az elnök angolul válaszolt, tudatosan az amerikai közvéleményt megcélozva. Kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin megfékezése az amerikai vezetés kezében van. Úgy fogalmazott, bízik Washingtonban, de fokozottabb nyomásgyakorlást várna az Egyesült Államoktól Moszkvára. Megítélése szerint az orosz elnök jelenleg nem törekszik a konfliktus lezárására.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A csütörtök délelőtt megkezdődött EU-csúcs központi napirendi pontja a befagyasztott orosz vagyonok sorsa volt, amelyről számos vezető politikus ismertette álláspontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az orosz vagyon ügyében zsákutcába jutottak a tárgyalások. Friedrich Merz német kancellárjelölt ezzel szemben optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig kijelentette: a vezetők addig nem térnek haza, amíg nem születik megállapodás Ukrajna finanszírozásáról.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
 
#európai unió #ukrajna #világ #brüsszel #donald trump #orbán viktor #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:45
15:32
15:04
14:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 18.
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025. december 18.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
2025. december 18.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
5
2 hete
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 16:03
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 13:03
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Agrárszektor  |  2025. december 18. 15:33
Nagy dobásra készülnek a brazilok: ilyen hússal árasztanák el a világot