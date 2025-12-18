Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Zelenszkij szerint ezért van szükség az orosz vagyonra: hamarosan újabb fordulat jöhet a háborúban?
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás várható.
A nemzetközi sajtó arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az európai uniós állam- és kormányfőkkel folytatott megbeszélései után sajtótájékoztatón számolt be a brüsszeli tárgyalások eredményeiről.
Az ukrán elnök külön egyeztetést tartott Bart de Wever belga kormányfővel a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról. A belga miniszterelnök ezt korábban ellenezte. Zelenszkij pozitívan értékelte a megbeszélés légkörét, ugyanakkor nem tudta egyértelműen megmondani, sikerült-e álláspontváltoztatásra bírnia tárgyalópartnerét. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még az idei év vége előtt szüksége lenne az Európai Unió döntésére a befagyasztott orosz eszközök ügyében.
Az államfő részletesen beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások jelenlegi helyzetéről. Több neuralgikus pontban még nem született konszenzus: ilyen a Donbasz térségének jövője, az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint Ukrajna pénzügyi támogatásának kérdése. Ez utóbbi kapcsán Zelenszkij szerint az Európai Unióra hárul a megoldás felelőssége, miközben Moszkva minden eszközzel igyekszik majd megakadályozni a kedvező döntés megszületését.
Az ukrán vezető különös hangsúllyal szólt a biztonsági garanciák jelentőségéről. Figyelmeztetett, hogy ezek hiányában Oroszország ismét offenzívát indíthat Ukrajna ellen.
Donald Trumpra vonatkozó újságírói kérdésre az elnök angolul válaszolt, tudatosan az amerikai közvéleményt megcélozva. Kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin megfékezése az amerikai vezetés kezében van. Úgy fogalmazott, bízik Washingtonban, de fokozottabb nyomásgyakorlást várna az Egyesült Államoktól Moszkvára. Megítélése szerint az orosz elnök jelenleg nem törekszik a konfliktus lezárására.
A csütörtök délelőtt megkezdődött EU-csúcs központi napirendi pontja a befagyasztott orosz vagyonok sorsa volt, amelyről számos vezető politikus ismertette álláspontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az orosz vagyon ügyében zsákutcába jutottak a tárgyalások. Friedrich Merz német kancellárjelölt ezzel szemben optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig kijelentette: a vezetők addig nem térnek haza, amíg nem születik megállapodás Ukrajna finanszírozásáról.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
A brit kormány forrásai szerint a diákcsere 2027-ben indulhat újra, de egyelőre kérdéses, mi lesz a brexit után létrehozott Turing-program sorsa.
Riadót fújt az ENSZ: újabb súlyos bűnöket tártak fel Oroszország részéről - kizárt, hogy így béke legye Ukrajnában
Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.
Gyerekek életével játszottak az áruházak: asztalra vág a hivatal, kemény hangű levelet küldtek nekik
Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
A Kreml szerint az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet megvalósulása attól függ, sikerül-e békemegállapodást kötni a két ország között.
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával.
Az ukrán elnök szerint a tűzszünet sorsa Moszkva politikai akaratától függ, a nyugati karácsony idején valószínűleg nem lesz csend.
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket.
Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
