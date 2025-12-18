Zelenszkij szerint ezért van szükség az orosz vagyonra: hamarosan újabb fordulat jöhet a háborúban?

Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás várható.

A nemzetközi sajtó arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az európai uniós állam- és kormányfőkkel folytatott megbeszélései után sajtótájékoztatón számolt be a brüsszeli tárgyalások eredményeiről.

Az ukrán elnök külön egyeztetést tartott Bart de Wever belga kormányfővel a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról. A belga miniszterelnök ezt korábban ellenezte. Zelenszkij pozitívan értékelte a megbeszélés légkörét, ugyanakkor nem tudta egyértelműen megmondani, sikerült-e álláspontváltoztatásra bírnia tárgyalópartnerét. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még az idei év vége előtt szüksége lenne az Európai Unió döntésére a befagyasztott orosz eszközök ügyében.

Az államfő részletesen beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások jelenlegi helyzetéről. Több neuralgikus pontban még nem született konszenzus: ilyen a Donbasz térségének jövője, az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint Ukrajna pénzügyi támogatásának kérdése. Ez utóbbi kapcsán Zelenszkij szerint az Európai Unióra hárul a megoldás felelőssége, miközben Moszkva minden eszközzel igyekszik majd megakadályozni a kedvező döntés megszületését.

Az ukrán vezető különös hangsúllyal szólt a biztonsági garanciák jelentőségéről. Figyelmeztetett, hogy ezek hiányában Oroszország ismét offenzívát indíthat Ukrajna ellen.

Donald Trumpra vonatkozó újságírói kérdésre az elnök angolul válaszolt, tudatosan az amerikai közvéleményt megcélozva. Kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin megfékezése az amerikai vezetés kezében van. Úgy fogalmazott, bízik Washingtonban, de fokozottabb nyomásgyakorlást várna az Egyesült Államoktól Moszkvára. Megítélése szerint az orosz elnök jelenleg nem törekszik a konfliktus lezárására.

A csütörtök délelőtt megkezdődött EU-csúcs központi napirendi pontja a befagyasztott orosz vagyonok sorsa volt, amelyről számos vezető politikus ismertette álláspontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az orosz vagyon ügyében zsákutcába jutottak a tárgyalások. Friedrich Merz német kancellárjelölt ezzel szemben optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig kijelentette: a vezetők addig nem térnek haza, amíg nem születik megállapodás Ukrajna finanszírozásáról.

