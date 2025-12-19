Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa

A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest, bár várhatóan nem éri el a 2024-es rekordértéket.

A brit meteorológiai szolgálat legfrissebb prognózisa 1,46°C-os hőmérséklet-emelkedést vetít előre 2026-ra, ami elmarad a 2024-ben regisztrált 1,55°C-os történelmi csúcstól - írja a Portfolio.

Az elemzés szerint 2026 várhatóan bekerül a négy legmelegebb év közé a globális átlaghőmérséklet tekintetében, feltehetően közvetlenül a 2024-es rekordév után.

Professor Adam Scaife, a Met Office globális előrejelzésért felelős csapatának vezetője elmondta: "a jelenlegi hőmérsékleti hullám előtt a globális hőmérséklet nem haladta meg az 1,3°C-ot."

A szakértők szerint a 2026-os globális átlaghőmérséklet 1,34°C és 1,58°C között alakulhat (1,46°C-os középértékkel) az iparosodás előtti időszak (1850-1900) átlagához viszonyítva.

Dr. Nick Dunstone, az előrejelzés készítésének vezetője kiemelte: "2024-ben először léptük át ideiglenesen az 1,5°C-os határt, és a 2026-os előrejelzésünk szerint ez ismét lehetséges. Ez jól mutatja, milyen gyorsan közelítünk a párizsi megállapodásban rögzített 1,5°C-os célhoz."

A tudományos közösség rendszeresen figyelmeztet, hogy az 1,5°C-ot meghaladó felmelegedés fokozódó éghajlatváltozási következményekkel és szélsőséges időjárási jelenségekkel járhat, miközben szűkíti az alkalmazkodási lehetőségeket.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) idei Globális Éghajlati Állapotjelentése szerint a jelenlegi globális felmelegedés mértéke már 1,37°C-kal magasabb az 1850-1900 közötti időszak átlagánál, figyelembe véve az elmúlt évtized méréseit és a következő tíz évre vonatkozó előrejelzéseket.