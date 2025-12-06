Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség

Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. A megelőző intézkedések közel négy órán át tartottak, a lengyel légteret nem érte sérelem.

A Varsói Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága az ABC News információi szerint riasztotta a NATO vadászgépeit és készenlétbe helyezte légvédelmi és radarfelderítő rendszereit, válaszul az Ukrajnát ért kiterjedt orosz támadásra.

"Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk pedig a légterünk biztosítása és védelme, különösen a fenyegetett térségekkel szomszédos területeken" - közölte a lengyel parancsnokság. A készültség mintegy négy órán keresztül volt érvényben, ezt követően a védelmi egységek visszatértek normál működési rendjükhöz. A lengyel légtér sértetlen maradt a művelet során.

A védelmi intézkedésekben spanyol és cseh légierő, valamint német és holland légvédelmi egységek is közreműködtek. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország 653 drónt és 51 rakétát - köztük 17 ballisztikus rakétát - indított Ukrajna területére. Ebből 585 drónt és 30 rakétát sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani. Az országban 29 különböző helyszínen jelentettek becsapódásokat.

A 704 légi támadóeszközzel végrehajtott akció Oroszország második legnagyobb éjszakai offenzívája volt az október 29-i, 705 eszközzel végrehajtott támadás óta. Az ABC News által elemzett ukrán légierő adatai szerint a háború eddigi legsúlyosabb támadása szeptember 6-án történt, amikor 823 légi eszközt vetettek be. A mostani támadás mindössze a negyedik olyan eset a teljes körű orosz invázió kezdete óta, amikor a bevetett légi eszközök száma meghaladta a 700-at.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közösségi médiában közzétett közleménye szerint a zaporizzsjai atomerőmű átmenetileg külső áramellátás nélkül maradt a támadások idején. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója "megismételte felhívását a katonai visszafogottságra a nukleáris baleset elkerülése érdekében" - olvasható a bejegyzésben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi média bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz támadások elsősorban energetikai létesítményeket céloztak. "Az oroszok célja, hogy fájdalmat okozzanak milliók számára, és már annyira alacsonyra süllyedtek, hogy Szent Miklós napján rakétákat indítanak békés városok ellen" - írta a Telegramon. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy fokozni kell a nyomást Oroszországra: "A szankcióknak működniük kell, a légvédelemnek működnie kell, támogatni kell azokat, akik az életet védik."