2025. december 15. hétfő
3 °C Budapest
orosz-ukrán háború, költségvetés, finanszírozás
Világ

Vészjósló figyelmeztetést küldött az MI6 új vezetője az orosz fenyegetésről

Pénzcentrum
2025. december 15. 12:23

Az MI6 új vezetője egyre növekvő orosz fenyegetésre figyelmeztet, szerinte a frontvonal mindenhol ott húzódik, írja a The Guardian.

Blaise Metreweli, a brit titkosszolgálat első női vezetője hétfőn tartandó első beszédében várhatóan arra figyelmeztet, hogy az Egyesült Királyság egy új bizonytalan korszakkal néz szembe, ahol a konfliktusok szabályait újraírják, különösen a Kreml Ukrajna inváziója utáni agressziójának fényében.

"A káosz exportja az orosz nemzetközi szerepvállaláshoz való hozzáállás jellemzője, nem pedig hibája" - fogalmaz a titkosszolgálati vezető, hozzátéve, hogy "amíg Putyint nem kényszerítik számításainak megváltoztatására", ez várhatóan folytatódni fog.

Richard Knighton légierő-marsall, a védelmi vezérkar főnöke feltehetőleg hasonló aggodalmakat fog megfogalmazni. Szerinte "a helyzet veszélyesebb, mint pályafutásom során bármikor", és felszólítja az egész országot, hogy "lépjen fel határozottabban".

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Királyságot érintő fenyegetések közé tartozik a Szergej és Julija Szkripal elleni 2018-as salisbury-i idegméreggel végrehajtott merényletkísérlet, amely egy brit nő, Dawn Sturgess halálához vezetett. Ide sorolhatók az orosz erőfeszítések is, amelyek a mesterséges intelligenciát használják fel dezinformáció tömeges terjesztésére.

Májusban hat, az Egyesült Királyságban élő bolgárt ítéltek börtönbüntetésre kémkedés miatt, amely magában foglalta egy, a Kreml leleplezéseiről ismert oknyomozó újságíró ellenséges megfigyelését, valamint egy kísérletet a Németországban vélhetően kiképzésen résztvevő ukrán katonák telefonszámainak megszerzésére.

Metreweli, aki októberben vette át Richard Moore-tól az MI6 vezetését, korábban a titkosszolgálat technológiai és innovációs részlegének vezetője volt, és pályafutása nagy részét a Közel-Keleten és Európában töltötte.

Az új vezető azt is hangsúlyozni fogja, hogy a nemzetközi kémügynökségnek lépést kell tartania a számítástechnikai trendekkel, miközben fenntartja a hagyományos emberi hírszerzési források hatékony használatát. "A technológia mesteri alkalmazásának át kell hatnia mindent, amit csinálunk. Ugyanolyan otthonosan kell mozognunk a kódsorok között, mint az emberi források világában" - fogalmaz majd beszédében.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #titkosszolgálat #világ #egyesült királyság #kémkedés #brit #nemzetbiztonság #dezinformáció #orosz-ukrán háború

