Vészjósló figyelmeztetést küldött az MI6 új vezetője az orosz fenyegetésről

Az MI6 új vezetője egyre növekvő orosz fenyegetésre figyelmeztet, szerinte a frontvonal mindenhol ott húzódik, írja a The Guardian.

Blaise Metreweli, a brit titkosszolgálat első női vezetője hétfőn tartandó első beszédében várhatóan arra figyelmeztet, hogy az Egyesült Királyság egy új bizonytalan korszakkal néz szembe, ahol a konfliktusok szabályait újraírják, különösen a Kreml Ukrajna inváziója utáni agressziójának fényében.

"A káosz exportja az orosz nemzetközi szerepvállaláshoz való hozzáállás jellemzője, nem pedig hibája" - fogalmaz a titkosszolgálati vezető, hozzátéve, hogy "amíg Putyint nem kényszerítik számításainak megváltoztatására", ez várhatóan folytatódni fog.

Richard Knighton légierő-marsall, a védelmi vezérkar főnöke feltehetőleg hasonló aggodalmakat fog megfogalmazni. Szerinte "a helyzet veszélyesebb, mint pályafutásom során bármikor", és felszólítja az egész országot, hogy "lépjen fel határozottabban".

Az Egyesült Királyságot érintő fenyegetések közé tartozik a Szergej és Julija Szkripal elleni 2018-as salisbury-i idegméreggel végrehajtott merényletkísérlet, amely egy brit nő, Dawn Sturgess halálához vezetett. Ide sorolhatók az orosz erőfeszítések is, amelyek a mesterséges intelligenciát használják fel dezinformáció tömeges terjesztésére.

Májusban hat, az Egyesült Királyságban élő bolgárt ítéltek börtönbüntetésre kémkedés miatt, amely magában foglalta egy, a Kreml leleplezéseiről ismert oknyomozó újságíró ellenséges megfigyelését, valamint egy kísérletet a Németországban vélhetően kiképzésen résztvevő ukrán katonák telefonszámainak megszerzésére.

Metreweli, aki októberben vette át Richard Moore-tól az MI6 vezetését, korábban a titkosszolgálat technológiai és innovációs részlegének vezetője volt, és pályafutása nagy részét a Közel-Keleten és Európában töltötte.

Az új vezető azt is hangsúlyozni fogja, hogy a nemzetközi kémügynökségnek lépést kell tartania a számítástechnikai trendekkel, miközben fenntartja a hagyományos emberi hírszerzési források hatékony használatát. "A technológia mesteri alkalmazásának át kell hatnia mindent, amit csinálunk. Ugyanolyan otthonosan kell mozognunk a kódsorok között, mint az emberi források világában" - fogalmaz majd beszédében.