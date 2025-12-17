2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
May 8, 2021 - Barcelona, Spain: Aerial view of the anella olimpica (olympic ring) and the Park of Montjuic in Montjuic mountain, and cityscape of Barcelona
Sport

Szorul a hurok a Barca elnökének nyakán: beidézték a bíróságra Laportát, sokmillió eurót vizsgálnak

Pénzcentrum
2025. december 17. 18:14

Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben, ahol a klub által José María Enríquez Negreira cégeinek 17 év alatt átutalt, összesen 7,2 millió eurós kifizetéseket vizsgálják.

Laporta múlt pénteken Alejandra Gil bíró előtt tett tanúvallomást, a meghallgatás közel egy órán át tartott. A kérdések középpontjában azok a kifizetések álltak, amelyeket a klub a Játékvezetői Technikai Bizottság egykori alelnökéhez, Negreirához köthető vállalkozásoknak teljesített - erről ír az SB Nation.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök azt állította, hogy ezek a szerződések és kifizetések korábbi klubvezetésektől "öröklődtek", és azért folytatták őket, mert a Barcelona hasznosnak ítélte a nyújtott szolgáltatásokat. Hangsúlyozta, hogy viszonylag kis összegekről volt szó, ezért az igazgatóság nem vizsgálta részletesen a szerződés tartalmát, hanem a sportszakmai stábra bízta annak megítélését.

Laporta úgy fogalmazott: "Nyilvánvaló, hogy ez egy kampány a Barça ellen, amelynek célja egy dicsőséges korszak befeketítése. A játékvezetői jelentések a sportszakmai területhez kerültek, bár nem tudom pontosan, kihez. Feltételezem, hogy ők kérték, mert fontosnak tartották." Hozzátette: "Az FC Barcelona soha nem tett semmit a verseny befolyásolása érdekében. Ez egyértelmű."

Spanyolország
FC Barcelona
Piaci érték: 1 120M €
Edző: Hansi Flick
Bajnokság: Copa del Rey
Adatlap létrehozva: 2025.12.17.

A Barcelona állítása szerint a kifizetések fejében részletes értékelő jelentéseket kaptak azokról a játékvezetőkről, akik a mérkőzéseiken közreműködtek. A klubvezetés egyes tagjai ugyanakkor azt mondták, hogy nem is tudtak e dokumentumok létezéséről.

Luis Enrique és Ernesto Valverde korábbi vezetőedzők videohívásban tettek vallomást, és egyaránt azt állították, hogy munkájuk során nem találkoztak ezekkel a jelentésekkel. Luis Enrique szerint "senki nem ajánlott fel" ilyen anyagokat sem neki, sem a stábjának, míg Valverde hangsúlyozta: "Soha nem használtam ezeket a jelentéseket, nem is kértem őket, és nem is érdeklődtem irántuk – még most, az Athletic Bilbaónál sem."

A spanyol hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, de eddig nem sikerült bizonyítaniuk, hogy az FC Barcelona törvényt sértett volna, vagy előnyhöz jutott volna a vitatott kifizetések révén.
Címlapkép: Getty Images
#sport #bíróság #sportgazdaság #La Liga #spanyol foci #fc barcelona #spanyol bajnokság

