Szorul a hurok a Barca elnökének nyakán: beidézték a bíróságra Laportát, sokmillió eurót vizsgálnak

Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben, ahol a klub által José María Enríquez Negreira cégeinek 17 év alatt átutalt, összesen 7,2 millió eurós kifizetéseket vizsgálják.

Laporta múlt pénteken Alejandra Gil bíró előtt tett tanúvallomást, a meghallgatás közel egy órán át tartott. A kérdések középpontjában azok a kifizetések álltak, amelyeket a klub a Játékvezetői Technikai Bizottság egykori alelnökéhez, Negreirához köthető vállalkozásoknak teljesített - erről ír az SB Nation.

Az elnök azt állította, hogy ezek a szerződések és kifizetések korábbi klubvezetésektől "öröklődtek", és azért folytatták őket, mert a Barcelona hasznosnak ítélte a nyújtott szolgáltatásokat. Hangsúlyozta, hogy viszonylag kis összegekről volt szó, ezért az igazgatóság nem vizsgálta részletesen a szerződés tartalmát, hanem a sportszakmai stábra bízta annak megítélését.

Laporta úgy fogalmazott: "Nyilvánvaló, hogy ez egy kampány a Barça ellen, amelynek célja egy dicsőséges korszak befeketítése. A játékvezetői jelentések a sportszakmai területhez kerültek, bár nem tudom pontosan, kihez. Feltételezem, hogy ők kérték, mert fontosnak tartották." Hozzátette: "Az FC Barcelona soha nem tett semmit a verseny befolyásolása érdekében. Ez egyértelmű."

A Barcelona állítása szerint a kifizetések fejében részletes értékelő jelentéseket kaptak azokról a játékvezetőkről, akik a mérkőzéseiken közreműködtek. A klubvezetés egyes tagjai ugyanakkor azt mondták, hogy nem is tudtak e dokumentumok létezéséről.

Luis Enrique és Ernesto Valverde korábbi vezetőedzők videohívásban tettek vallomást, és egyaránt azt állították, hogy munkájuk során nem találkoztak ezekkel a jelentésekkel. Luis Enrique szerint "senki nem ajánlott fel" ilyen anyagokat sem neki, sem a stábjának, míg Valverde hangsúlyozta: "Soha nem használtam ezeket a jelentéseket, nem is kértem őket, és nem is érdeklődtem irántuk – még most, az Athletic Bilbaónál sem."

A spanyol hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, de eddig nem sikerült bizonyítaniuk, hogy az FC Barcelona törvényt sértett volna, vagy előnyhöz jutott volna a vitatott kifizetések révén.