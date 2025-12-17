Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Szorul a hurok a Barca elnökének nyakán: beidézték a bíróságra Laportát, sokmillió eurót vizsgálnak
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben, ahol a klub által José María Enríquez Negreira cégeinek 17 év alatt átutalt, összesen 7,2 millió eurós kifizetéseket vizsgálják.
Laporta múlt pénteken Alejandra Gil bíró előtt tett tanúvallomást, a meghallgatás közel egy órán át tartott. A kérdések középpontjában azok a kifizetések álltak, amelyeket a klub a Játékvezetői Technikai Bizottság egykori alelnökéhez, Negreirához köthető vállalkozásoknak teljesített - erről ír az SB Nation.
Az elnök azt állította, hogy ezek a szerződések és kifizetések korábbi klubvezetésektől "öröklődtek", és azért folytatták őket, mert a Barcelona hasznosnak ítélte a nyújtott szolgáltatásokat. Hangsúlyozta, hogy viszonylag kis összegekről volt szó, ezért az igazgatóság nem vizsgálta részletesen a szerződés tartalmát, hanem a sportszakmai stábra bízta annak megítélését.
Laporta úgy fogalmazott: "Nyilvánvaló, hogy ez egy kampány a Barça ellen, amelynek célja egy dicsőséges korszak befeketítése. A játékvezetői jelentések a sportszakmai területhez kerültek, bár nem tudom pontosan, kihez. Feltételezem, hogy ők kérték, mert fontosnak tartották." Hozzátette: "Az FC Barcelona soha nem tett semmit a verseny befolyásolása érdekében. Ez egyértelmű."
A Barcelona állítása szerint a kifizetések fejében részletes értékelő jelentéseket kaptak azokról a játékvezetőkről, akik a mérkőzéseiken közreműködtek. A klubvezetés egyes tagjai ugyanakkor azt mondták, hogy nem is tudtak e dokumentumok létezéséről.
Luis Enrique és Ernesto Valverde korábbi vezetőedzők videohívásban tettek vallomást, és egyaránt azt állították, hogy munkájuk során nem találkoztak ezekkel a jelentésekkel. Luis Enrique szerint "senki nem ajánlott fel" ilyen anyagokat sem neki, sem a stábjának, míg Valverde hangsúlyozta: "Soha nem használtam ezeket a jelentéseket, nem is kértem őket, és nem is érdeklődtem irántuk – még most, az Athletic Bilbaónál sem."
A spanyol hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, de eddig nem sikerült bizonyítaniuk, hogy az FC Barcelona törvényt sértett volna, vagy előnyhöz jutott volna a vitatott kifizetések révén.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták
A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
