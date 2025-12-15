Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor

Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben. Viszont az orosz elit és Putyin már nem tekinti fontos tényezőnek, sőt, "még érdekes vacsoravendégnek sem".

Újra szemészetet tanul Moszkvában a Szíriából elűzött korábbi diktátor, Bassár el-Aszad. A Guardian szerint az ex-elnök oroszul is tanul. A család egyik barátja ugyanakkor megjegyezte, az egykori szír diktátornak nincs szüksége pénzre.

Aszad családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben. A családnak az orosz főváros egyik elitnegyedében, a Rubljovkában van háza. Itt olyan bukott vezetők szomszédságában lehetnek, mint Viktor Janukovics volt ukrán elnök, aki 2014-ben menekült el Kijevből. A korábbi diktátor családjának anyagi helyzete annak ellenére stabil, hogy 2011-ben elvágták őket a globális pénzügyi rendszertől, vagyonuk jelentős részét Moszkvába helyezték át, ahol a nyugati hatóságok nem férhettek hozzá.

Nem tartanak kapcsolatot sem az orosz, sem a szíriai elittel, orosz felügyelőik megakadályozzák, hogy kapcsolatba lépjenek a korábbi bizalmasaikkal. Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint Aszad mára nagyrészt elveszítette jelentőségét Vlagyimir Putyin és az orosz politikai elit szemében is.

Aszadot már nem tekintik befolyásos szereplőnek, sőt még érdekes vacsoravendégnek sem

- fogalmazott az informátor. A diktátor bő egy évvel ezelőtt menekült el Szíriából, a menekülés utáni első hóapokban felesége gyógyulására koncentrált, aki leukémiában szenvedett - egy kísérleti kezelés után felépült. Most Aszad szeretné elmondani saját történetét, a lap szerint interjúkat szervezett le az orosz állami televízióval és egy népszerű amerikai jobboldali podcasterrel is, de még vár az orosz hatóságok engedélyére. Oroszország azonban láthatóan megtiltotta a nyilvános szereplést. Ennek kapcsán korábban Elbrusz Kutrasev, Oroszország iraki nagykövete azt mondta, Aszad vehet részt semmilyen nyilvános tevékenységben - az országban élhet, de nem folytathat politikai tevékenységet.

Gyerekei hozzászoknak az orosz elit életformájához, lánya a moszkvai elit egyetemnek számító MGIMO-n szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatokból. A gyerekek gyakran utaznak az Egyesült Arab Emírségekbe is. A család eredetileg Moszkvából az Egyesült Arab Emírségekbe szeretett volna átköltözni, de a források szerint mára belátták, hogy ez egyelőre nem lehetséges, még az Emírségek is óvatos Aszad befogadásával kapcsolatban.