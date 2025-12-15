2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bashar Al Asad szíriai elnök portréja egy aktuális bankjegyen
Világ

Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor

Pénzcentrum
2025. december 15. 12:10

Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben. Viszont az orosz elit és Putyin már nem tekinti fontos tényezőnek, sőt, "még érdekes vacsoravendégnek sem".

Újra szemészetet tanul Moszkvában a Szíriából elűzött korábbi diktátor, Bassár el-Aszad. A Guardian szerint az ex-elnök oroszul is tanul. A család egyik barátja ugyanakkor megjegyezte, az egykori szír diktátornak nincs szüksége pénzre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aszad családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben. A családnak az orosz főváros egyik elitnegyedében, a Rubljovkában van háza. Itt olyan bukott vezetők szomszédságában lehetnek, mint Viktor Janukovics volt ukrán elnök, aki 2014-ben menekült el Kijevből. A korábbi diktátor családjának anyagi helyzete annak ellenére stabil, hogy 2011-ben elvágták őket a globális pénzügyi rendszertől, vagyonuk jelentős részét Moszkvába helyezték át, ahol a nyugati hatóságok nem férhettek hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:

Nem tartanak kapcsolatot sem az orosz, sem a szíriai elittel, orosz felügyelőik megakadályozzák, hogy kapcsolatba lépjenek a korábbi bizalmasaikkal. Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint Aszad mára nagyrészt elveszítette jelentőségét Vlagyimir Putyin és az orosz politikai elit szemében is.

Aszadot már nem tekintik befolyásos szereplőnek, sőt még érdekes vacsoravendégnek sem

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- fogalmazott az informátor. A diktátor bő egy évvel ezelőtt menekült el Szíriából, a menekülés utáni első hóapokban felesége gyógyulására koncentrált, aki leukémiában szenvedett - egy kísérleti kezelés után felépült. Most Aszad szeretné elmondani saját történetét, a lap szerint interjúkat szervezett le az orosz állami televízióval és egy népszerű amerikai jobboldali podcasterrel is, de még vár az orosz hatóságok engedélyére. Oroszország azonban láthatóan megtiltotta a nyilvános szereplést. Ennek kapcsán korábban Elbrusz Kutrasev, Oroszország iraki nagykövete azt mondta, Aszad vehet részt semmilyen nyilvános tevékenységben - az országban élhet, de nem folytathat politikai tevékenységet. 

Gyerekei hozzászoknak az orosz elit életformájához, lánya a moszkvai elit egyetemnek számító MGIMO-n szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatokból. A gyerekek gyakran utaznak az Egyesült Arab Emírségekbe is. A család eredetileg Moszkvából az Egyesült Arab Emírségekbe szeretett volna átköltözni, de a források szerint mára belátták, hogy ez egyelőre nem lehetséges, még az Emírségek is óvatos Aszad befogadásával kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#család #luxus #oroszország #világ #politika #vlagyimir putyin #szíria #bassár el-aszad

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:23
12:23
12:15
12:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
2025. december 15.
Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
1 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
4
1 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
5
1 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 12:30
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 12:15
Figyelem! Népszerű gyerekterméket hívtak vissza a boltokból: ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 12:34
Kiderült az igazság az itthon kapható pezsgőkről: te gondoltad volna?