Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van

Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 600 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes. A növekedést elsősorban a SpaceX értékének megduplázódása hajtja, miközben a Tesla és az xAI Holdings is további százmilliárdokkal járul hozzá az üzletember vagyonához. A számok alapján Musk már belátható időn belül a világ első ezermilliárdos magánszemélyévé válhat.
A Forbes szerint Elon Musk vagyona meghaladta a 600 milliárd dollárt: értéke elérte a 677 milliárd dollárt - azaz a majdnem 222 000 milliárd forintot. Ilyen nagyságrendű vagyonra eddig még senki sem tett szert, még átmenetileg sem lépte át más az 500 milliárd dolláros küszöböt. Viszonyításképpen: Magyarország GDP-je 2024-ben nominálisan 81 447 milliárd forint volt
Musk vagyonának növekedését jelenleg elsősorban a SpaceX értékének ugrásszerű emelkedése hajtja. A rakétagyártó és magánűripari vállalatban Musk 42 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A cég legutóbbi nyilvános vételi ajánlata a korábbi 400 milliárd dollárról 800 milliárdra emelte a SpaceX értékelését. A vállalat évente kétszer hirdet ilyen tranzakciót, amelynek során a részvényesek – köztük a munkavállalók – eladhatják részvényeiket vagy további tulajdont vásárolhatnak. Az így kialakuló ár fontos iránymutató a cég piaci értékére, és már előrevetíti azt is, mekkora lehet a SpaceX kapitalizációja a jövőre tervezett tőzsdei bevezetéskor.
A Forbes szerint Elon Musk rövid időn belül billiomossá, azaz ezermilliárdos vagyonú üzletemberré válhat. Ennek több lehetséges útja is van. A Teslában birtokolt mintegy 12 százalékos részesedése jelenleg közel 197 milliárd dollárt ér, emellett a vállalat részvényesei novemberben jóváhagytak számára egy rendkívüli méretű javadalmazási csomagot. Amennyiben a Tesla a következő tíz évben eléri az előírt célokat, ez akár 1 billió dollár értékű részvényt is jelenthet Musk számára. A SpaceX-ben meglévő tulajdonrésze jelenleg mintegy 336 milliárd dollárt ér, amely a tőzsdei bevezetéssel tovább növekedhet, szintén közelebb juttatva őt a billiós vagyonhoz.
Mindezek mellett Musk érdekeltségébe tartozik az xAI Holdings is, amely a mesterséges intelligenciával foglalkozó xAI startupot és az X közösségi médiaplatformot (korábban Twitter) fogja össze. A cég a hírek szerint jelenleg 230 milliárd dolláros értékelés mellett keres új befektetőket, miközben márciusi alapításakor még 113 milliárd dollárra taksálták. Musk 53 százalékos tulajdonrésszel bír az xAI Holdingsban, amelynek értékét a Forbes mintegy 60 milliárd dollárra becsüli.
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
