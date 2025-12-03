Mi a fenét akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az amerikai akcióról tudni kell

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség kritikus szintre emelkedett, miután Donald Trump elnök fokozta a katonai jelenlétet a Karib-tengeren és nyílt fenyegetéseket fogalmazott meg a Maduro-kormánnyal szemben - írja az Al Jazeera.

Az elmúlt hónapokban Trump elnök jelentősen fokozta a Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni támadásait, kábítószer-kereskedelemmel és tömeges migráció előidézésével vádolva őt. Az USA a Karib-tengeren történő katonai erődemonstráció mellett titkosszolgálati műveleteket is engedélyezett Venezuelában.

November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén, miközben az USA 15.000 katonát és a USS Gerald R Ford repülőgép-hordozót vezényelte a térségbe. Szeptember óta legalább 21 támadást hajtottak végre feltételezett drogcsempész hajók ellen, amelyekben akár 83 ember is életét veszthette.

Maduro elnök szerint az amerikai akciók valódi célja a rezsimváltás és Venezuela olajkészleteinek megszerzése. A venezuelai vezető a Miraflores-palota előtt összegyűlt tömegnek kijelentette, hogy békét szeretne az USA-val, de csak "szuverenitás, egyenlőség és szabadság" feltételével.

A nemzetközi reakciók vegyesek. Az ENSZ főtitkára, António Guterres szerint az amerikai csapások "nem összeegyeztethetők a nemzetközi joggal". Gustavo Petro kolumbiai elnök úgy nyilatkozott, hogy Trump "nem Venezuela demokratizálására gondol, még kevésbé a kábítószer-kereskedelemre".

Venezuela legfontosabb szövetségesei Oroszország, Kína, Irán, valamint Latin-Amerikában Kuba, Nicaragua és Bolívia. Bár a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik (303 milliárd hordó), az ország gazdasága súlyos válságban van, részben az amerikai szankciók miatt.

A Reuters szerint Trump november 21-én telefonon biztonságos távozást ajánlott Madurónak, aki állítólag hajlandó lenne elhagyni Venezuelát, ha ő és családtagjai teljes jogi mentességet kapnának. Trump a jelentések szerint elutasította a kérések többségét, és egy hetet adott Madurónak az ország elhagyására.