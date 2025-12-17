Kiderült, mégis komoly pénzekhez juthat Magyarország: itt a brüsszeli javaslat

Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra. A magyar kormány számára ez újabb lehetőséget jelenthet a befagyasztott uniós források egy részének felszabadítására.

Az Európai Parlament kedden jelentős többséggel megszavazta azt a jogszabályt, amely rugalmasabbá teszi az uniós források felhasználását védelmi célokra. A képviselők a Tanáccsal folytatott tárgyalások során elérték, hogy a szabályozás kiterjedjen a hibrid támadások és külföldi beavatkozások elleni védekezésre is, valamint szorgalmazták Ukrajna szorosabb bevonását a folyamatba.

A most elfogadott csomag egy háromrészes terv egyik eleme, amelyet az Európai Bizottság márciusban jelentett be. A magyar kormány már élt a másik két lehetőséggel: a költségvetési szigor enyhítésével és egy kedvezményes hitellel. Ez utóbbiból Magyarország - annak ellenére, hogy eredetileg többet igényelt - holtversenyben a harmadik legnagyobb részt kaphatja. Figyelemre méltó, hogy a kormány korábban több mint 6600 milliárd forintos tervet nyújtott be, ami meghaladta a maximálisan elérhető összeget, miközben a hitelprogramot egyedüliként nem támogatta, sőt, a kormánypártok parlamenti határozatban ellenezték azt.

A kormány számára vonzó lehet az új rugalmassági szabályok kihasználása, mivel korábban hasonló lehetőségekkel már sikerült befagyasztott forrásokat felszabadítania. A felzárkóztatási alapokból - amelyekből 8,4 milliárd eurót blokkoltak, nem számítva a szinte teljesen zárolt helyreállítási alapot - először 156 millió eurót csoportosított át. Később egy 545 millió eurós átcsoportosításnál, amelyből közel 400 millió euró blokkolt pénz volt, bár a teljes összeget elvben befagyasztották, mégis járt egy 163,5 millió eurós előleg. Ez utóbbi a STEP programhoz kapcsolódott, amelyet a mostani csomag is módosít.

A jogszabály végleges elfogadásához még a Tanács jóváhagyása is szükséges, de a testület már korábban megállapodott az Európai Parlamenttel a szövegről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Európai Parlament 519 igen szavazattal, 119 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. A magyar képviselők közül a Tisza Párt és a DK támogatta a jogszabályt, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak.