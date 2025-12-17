A Pénzcentrum 2025. december 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiderült, mégis komoly pénzekhez juthat Magyarország: itt a brüsszeli javaslat
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra. A magyar kormány számára ez újabb lehetőséget jelenthet a befagyasztott uniós források egy részének felszabadítására.
Az Európai Parlament kedden jelentős többséggel megszavazta azt a jogszabályt, amely rugalmasabbá teszi az uniós források felhasználását védelmi célokra. A képviselők a Tanáccsal folytatott tárgyalások során elérték, hogy a szabályozás kiterjedjen a hibrid támadások és külföldi beavatkozások elleni védekezésre is, valamint szorgalmazták Ukrajna szorosabb bevonását a folyamatba.
A most elfogadott csomag egy háromrészes terv egyik eleme, amelyet az Európai Bizottság márciusban jelentett be. A magyar kormány már élt a másik két lehetőséggel: a költségvetési szigor enyhítésével és egy kedvezményes hitellel. Ez utóbbiból Magyarország - annak ellenére, hogy eredetileg többet igényelt - holtversenyben a harmadik legnagyobb részt kaphatja. Figyelemre méltó, hogy a kormány korábban több mint 6600 milliárd forintos tervet nyújtott be, ami meghaladta a maximálisan elérhető összeget, miközben a hitelprogramot egyedüliként nem támogatta, sőt, a kormánypártok parlamenti határozatban ellenezték azt.
A kormány számára vonzó lehet az új rugalmassági szabályok kihasználása, mivel korábban hasonló lehetőségekkel már sikerült befagyasztott forrásokat felszabadítania. A felzárkóztatási alapokból - amelyekből 8,4 milliárd eurót blokkoltak, nem számítva a szinte teljesen zárolt helyreállítási alapot - először 156 millió eurót csoportosított át. Később egy 545 millió eurós átcsoportosításnál, amelyből közel 400 millió euró blokkolt pénz volt, bár a teljes összeget elvben befagyasztották, mégis járt egy 163,5 millió eurós előleg. Ez utóbbi a STEP programhoz kapcsolódott, amelyet a mostani csomag is módosít.
A jogszabály végleges elfogadásához még a Tanács jóváhagyása is szükséges, de a testület már korábban megállapodott az Európai Parlamenttel a szövegről.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%.
Az Európai Parlament 519 igen szavazattal, 119 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. A magyar képviselők közül a Tisza Párt és a DK támogatta a jogszabályt, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak
Hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette a kabátokat merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.