Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével. Öt nagy biztosító adatai alapján 2024-ben is a tűzesetek vitték a prímet, nem ritkán több tízmillió forintos kifizetésekkel, de a csúszós utakon bekövetkező balesetek és a téli sportok sérülései is markánsan megjelentek a statisztikákban
A karácsonyi időszak és a téli hónapok nemcsak az ünnepi készülődésről és az utazásokról szólnak, hanem a biztosítók tapasztalatai szerint évről évre együtt járnak bizonyos balesettípusok megszaporodásával is. A csúszós járdák, a fűtési szezon kockázatai, a téli sportok, az ünnepi utazások és a fokozott otthoni aktivitás mind olyan tényezők, amelyek ilyenkor érezhetően növelik a káresemények számát.
A kérdés nemcsak az, hogy milyen balesetek a leggyakoribbak december–januárban, hanem az is, hogy ezek mekkora kifizetéseket jelentenek a biztosítók számára, és mennyire készültek fel erre a háztartások.
Cikkünkben öt nagy biztosító tapasztalatai alapján járjuk körül, milyen típusú balesetek dominálnak az ünnepi és téli időszakban, voltak-e kiugró kárkifizetések az előző évben, illetve mely kockázatoknál látnak egyértelmű szezonális megugrást. Arra is rákérdeztünk, mire érdemes különösen figyelni ilyenkor legyen szó síelésről, karácsonyi vendégségről, vagy akár az otthoni balesetekről van szó.
Megszaporodnak télen a balesetek, főleg a tűzesetek
A lakásbiztosításoknál messze a tűzkárok dominálnak. Az Allianz Hungária Zrt. közlése szerint az éves tűzkárok több mint 40 százaléka a fűtési szezonban, november és február között következik be, és ezek átlagos kárösszege több mint tízszerese egy „átlagos” lakáskárnak. A biztosítónál a 2024-es téli időszakban három olyan tűzeset is volt, amely egyenként 30 millió forint feletti kifizetést eredményezett.
Hasonló tapasztalatokról számolt be a Groupama is: válaszuk szerint az ünnepi időszakban 20–25 százalékkal nő a tűzkárok száma, miközben az átlagos kárérték rendszerint meghaladja az egymillió forintot. A Generali adatai alapján 2024 decemberében volt a legtöbb lakossági tűzkár-bejelentés, az átlagos kárkifizetés pedig megközelítette a 2 millió forintot.
A biztosítók egybehangzóan kiemelték: a tűzesetek jelentős része elektromos eredetű. A Groupama tapasztalatai szerint a tűzkárok közel 70 százaléka valamilyen elektromos zárlatra vezethető vissza, különösen a nagy energiafelvételű hősugárzók, radiátorok, illetve az ellenőrizetlen forrásból származó fényfüzérek miatt. Az ALFA Biztosító adatai szerint 2024 decemberében 29, kifejezetten ünnepekhez köthető tűzkár történt, ezek fele gyertyákhoz, adventi koszorúkhoz vagy fényfűzérekhez, másik fele pedig konyhai tűzesetekhez kapcsolódott.
A lakásbiztosítási károk mellett a téli időszak a vagyon elleni bűncselekmények szempontjából is kockázatosabb. Az Allianz közölte: a téli hónapokban átlagosan 30 százalékkal több betöréses lopás történik, mint az év többi részében, különösen januárban. Ennek oka gyakran az, hogy az ünnepek alatt sokan hagyják üresen az otthonukat utazás vagy családlátogatás miatt.
A balesetbiztosításoknál szintén markáns szezonális mintázat látszik. Az Union Biztosító kárrendezési igazgatója, dr. Hangyási István szerint télen a gépjármű-baleseteknél a síkos úton történő megcsúszás, a látási viszonyok figyelmen kívül hagyása és a téli gumi hiánya a leggyakoribb ok. Emellett megszaporodnak a tömegközlekedési eszközökről való le- és felszálláskor bekövetkező elesések is, bár ezek jellemzően kisebb összegű kifizetésekkel járnak.
Az ALFA Biztosító szerint a csúszós járdák miatt télen jelentősen nő a csonttöréses balesetek száma: 2025 februárjában átlagosan mintegy 90 ezer forintot fizettek ki csonttörésekre az élet- és balesetbiztosítási kiegészítések alapján. A téli sportok (síelés, snowboardozás, korcsolyázás) terjedésével párhuzamosan nő a súlyosabb mozgásszervi sérülések száma is: a műtéti ellátást igénylő eseteknél az átlagos kifizetés elérte a 300 ezer forintot, maradandó egészségkárosodásnál pedig a 350 ezer forintot.
Ha már ünneplés, akkor veszély is akad
Az Allianz Hungária Zrt. adatai szerint az ünnepi készülődéshez kapcsolódó kockázatok nagyon markánsan megjelennek a kárstatisztikákban. A biztosító közlése szerint 2024 decemberében több mint 30 százalékkal több tűzeset történt, mint egy átlagos hónapban, miközben a kárkifizetések összege több mint 80 százalékkal volt magasabb. A háttérben elsősorban az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók használata, valamint az elektromos hálózat túlterhelése áll: a szabálytalan díszkivilágítás, a rossz minőségű hosszabbítók, illetve az elektromos fűtőeszközök egyaránt növelik a tűz kockázatát. A biztosító szerint a szilveszteri petárdázás szintén különösen veszélyes időszak, amely minden évben megjelenik a káresetek között.
Az Allianz arra is felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi dekorálás nemcsak vagyoni, hanem személyi sérülésekkel járó baleseteket is hoz magával. Gyakoriak a létráról való leesések karácsonyi díszek, fényfüzérek felhelyezésekor, amelyek sok esetben csonttöréssel végződnek. Külön kockázati tényezőt jelentenek a háziállatok – főként a macskák –, amelyek felboríthatják a karácsonyfát, így egy égő gyertya vagy csillagszóró súlyosabb tüzet is okozhat. A kültéri dekorációk sem veszélytelenek: egy erősebb szélvihar során a nem megfelelően rögzített díszek elszabadulhatnak, és autókban vagy szomszédos ingatlanokban okozhatnak kárt.
A közlekedés szempontjából is fokozott a kockázat az ünnepi időszakban. Az Allianz tapasztalatai szerint a bevásárlások, rokonlátogatások és téli utazások miatt megnő az autóban töltött idő, gyakran zsúfolt, csúszós utakon, ami a kisebb koccanások és töréskárok számának emelkedéséhez vezet a gépjármű-biztosításoknál.
Az ALFA Biztosító válasza ugyanakkor árnyalja a képet. A társaság megerősítette, hogy a karácsonyi időszakban jellemzően valóban az égő gyertyák, adventi koszorúk, rossz minőségű fényfüzérek, illetve a tűzhelyen felejtett ételek okozzák a legtöbb ünnepi tűzkárt, ám összességében 2024-ben nem tapasztaltak érdemi növekedést ezek számában az előző időszakokhoz képest. Az élet- és balesetbiztosítások területén szintén nem láttak kimutatható emelkedést a karácsonyhoz köthető személyi sérülések számában.
Durva esetek, amiből lehet tanulni
A biztosítók tapasztalatai szerint 2024-ben is előfordultak kifejezetten nagy összegű, az ünnepi időszakhoz köthető káresemények, amelyek jól mutatják, milyen gyorsan válhat egy apró figyelmetlenség súlyos anyagi kárrá.
Az ALFA Biztosító lapunkkal közölte: náluk a legnagyobb karácsonyi káresemény egy 3,5 millió forintos tűzkár volt. Az eset egy konyhai dekorációhoz kapcsolódott: az adventi koszorún elhelyezett gyertyák meggyulladtak, miközben a család az emeleti szinten tartózkodott. A helyzetet különösen súlyossá tette, hogy az ügyfél ugyan érezte a füstszagot, ám azt egy a sütőben lévő ételnek tulajdonította, ezért nem ellenőrizte azonnal a konyhát. Mire kiderült, mi történt valójában, a tűz már komoly károkat okozott. A lángokat végül az ügyfél maga oltotta el, a tűzoltóságot nem értesítették, ennek ellenére a biztosító jelentős kifizetést teljesített.
Az Allianz Hungária Zrt. ennél is jóval nagyobb összegekről számolt be. A biztosító tájékoztatása szerint a 2024-es téli időszak legnagyobb káreseménye egy elektromos zárlat miatt keletkezett tűzhöz kötődött, amely csaknem 40 millió forintos kárkifizetéssel járt. Emellett az elmúlt évek egyik legnagyobb, kifejezetten az ünnepi időszakhoz kapcsolódó lakásbiztosítási kárát is felidézték: egy szilveszteri petárda okozta lakástűz több mint 20 millió forintos kárt eredményezett.
A példák jól rávilágítanak arra, hogy az ünnepi időszakban – legyen szó gyertyáról, elektromos eszközről vagy pirotechnikai termékről – egyetlen rossz döntés vagy késlekedés is extrém magas károkhoz vezethet. Éppen ezért a Generali a következőkre hívja fel nyomatékosan a figyelmet:
- Az adventi koszorút meggyújtott gyertyával soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
- A gyertyákat, a koszorút lehetőleg ne tegyük olyan helyre, ahol közel vannak a függönyök vagy más egyéb lelógó tárgy.
- A koszorú vagy a gyertyák alatt mindenképp legyen egy alátét, lehetőleg fémből, ez is segít elkerülni a baleseteket!
- Karácsonyhoz közeledve a rövidebb gyertyák egyre közelebb kerülnek a szárazabb adventi koszorúhoz, ami így könnyen meggyulladhat.
- Ne gyújtsunk gyertyát a fenyőfán, hiszen ez fokozottan tűzveszélyes!
- A gyertya mellett a csillagszóró is veszélyforrás: ezeket érdemes inkább kint használni, ha viszont bent gyújtjuk meg őket, akkor egy időben lehetőleg egy égjen. A leégett csillagszóró még okozhat tüzet, így nem szabad rögtön a kukába dobni.
- Ha klasszikus fenyőfát vásárolunk, törekedjünk arra, hogy ne száradjon ki nagyon a fa – érdemes olyan talpat vásárolni, amiben vízben áll a fa, mert ha nedves, kisebb az esély arra, hogy meggyullad.
Mindenképp ellenőrzött égősort vásároljunk, ha pedig régit használunk, karácsony előtt fontos átnézni, megfelelően működik e.
- Ha elmegyünk otthonról, ne felejtsük el áramtalanítani a karácsonyi égősort, különféle világító dekorációkat!
Az éppen fövő ételt ne hagyjuk felügyelet nélkül a konyhában a gáztűzhelyen.
