Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Hatalmas bejelentést tett Zelenszkij, karácsonykor fegyverszünet jöhet Ukrajnában?

Pénzcentrum
2025. december 16. 12:09

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette: támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét, hogy Ukrajnában karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek, ugyanakkor a tűzszünet lehetősége nagyban Moszkvától függ, írja a Portfolio az Ukrinform alapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások után megerősítette: támogatja Friedrich Merz német kancellár javaslatát, amely szerint karácsony idejére ideiglenes fegyverszünetet kellene tartani Ukrajnában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német kancellár korábban felszólította Oroszországot, hogy legalább az ünnepek idejére hagyja abba a támadásokat, az Egyesült Államok pedig szintén támogatja az elképzelést.

Zelenszkij hangsúlyozta: „Elnökként természetesen én is támogatom ezt az elképzelést. Úgy vélem, hogy az energia-tűzszünet is normális, és támogatni fogunk minden tűzszünetet. Támogatjuk mind Európát, mind az Amerikai Egyesült Államokat a háború befejezésére tett lépéseikben.”

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a fegyverszünet végrehajtása nagymértékben az orosz politikai akarat függvénye. Az ortodox karácsonyt követően Oroszország korábban is elrendelt tűzszünetet, ám a gyakorlatban a harcok nem álltak le.

Ukrajnában 2023 végétől a Gergely-naptár szerinti karácsonyt ünneplik december 25-én és 26-án, míg Oroszország továbbra is az ortodox karácsonyt tartja január 6–7-én. Ez alapján kevéssé valószínű, hogy Putyin a nyugati karácsony idején kész lenne tényleges tűzszünetre.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#karacsony #ukrajna #oroszország #világ #vlagyimir putyin #fegyverszünet #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet #Friedrich Merz #béketárgyalás

