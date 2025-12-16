A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.
Hatalmas bejelentést tett Zelenszkij, karácsonykor fegyverszünet jöhet Ukrajnában?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette: támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét, hogy Ukrajnában karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek, ugyanakkor a tűzszünet lehetősége nagyban Moszkvától függ, írja a Portfolio az Ukrinform alapján.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások után megerősítette: támogatja Friedrich Merz német kancellár javaslatát, amely szerint karácsony idejére ideiglenes fegyverszünetet kellene tartani Ukrajnában.
A német kancellár korábban felszólította Oroszországot, hogy legalább az ünnepek idejére hagyja abba a támadásokat, az Egyesült Államok pedig szintén támogatja az elképzelést.
Zelenszkij hangsúlyozta: „Elnökként természetesen én is támogatom ezt az elképzelést. Úgy vélem, hogy az energia-tűzszünet is normális, és támogatni fogunk minden tűzszünetet. Támogatjuk mind Európát, mind az Amerikai Egyesült Államokat a háború befejezésére tett lépéseikben.”
Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a fegyverszünet végrehajtása nagymértékben az orosz politikai akarat függvénye. Az ortodox karácsonyt követően Oroszország korábban is elrendelt tűzszünetet, ám a gyakorlatban a harcok nem álltak le.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ukrajnában 2023 végétől a Gergely-naptár szerinti karácsonyt ünneplik december 25-én és 26-án, míg Oroszország továbbra is az ortodox karácsonyt tartja január 6–7-én. Ez alapján kevéssé valószínű, hogy Putyin a nyugati karácsony idején kész lenne tényleges tűzszünetre.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Az európai országok jogilag kötelező vállalásokat is tennének Ukrajna védelmére, akár katonai jelenléttel.
A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.