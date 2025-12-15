2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Brüsszel lecsapott Moszkva bábjaira: így kerültek feketelistára a háttéremberek és árnyékcégek

Pénzcentrum
2025. december 15. 14:43

Az EU legfrissebb szankciói célba vették azokat az üzletembereket és cégeket, akik titkos hálózatokkal juttatták ki az orosz olajat a nemzetközi piacokra a szankciók ellenére, írja a Portfolio.

Az Európai Unió legfrissebb, Oroszország ellen irányuló szankciós csomagjában feketelistára tette Murtaza Lakhanit, a nemzetközi olajkereskedelem egyik meghatározó, ám a nyilvánosság elől rejtőzködő pakisztáni üzletemberét. Az uniós indoklás szerint Lakhani kulcsszerepet játszott az orosz olaj világpiaci értékesítésében, és több azeri olajkereskedővel együtt került fel a szankciós listára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szankcionáltak között szerepel többek között Etibar Ejub, Valerij Kildijarov, Talat Szafarov és Anar Madatli is. A Bloomberg már 2023-ban részletes oknyomozó cikkben mutatta be, miként vált a Karacsiban született, később Angliában és Kanadában nevelkedett Lakhani az orosz olajkereskedelem egyik központi figurájává.

A beszámoló szerint Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával együttműködve olyan összetett céghálót épített ki, amely a szankciók bevezetése után is lehetővé tette az orosz nyersanyag eljuttatását a nemzetközi piacokra. Lakhani jogi képviselői ugyanakkor korábban határozottan tagadták, hogy ügyfelük vagy érdekeltségei orosz olajjal kereskednének.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bloomberg egy idei októberi cikke szerint Lakhani és azeri versenytársai között komoly konfliktus alakult ki, amely dollármilliárdos veszteségeket okozott a Rosznyeftynek és az orosz államnak. A felek egymás orosz kapcsolatait próbálták feltárni és a nyugati hatóságok figyelmébe ajánlani, abban bízva, hogy riválisaik ellen szankciók születnek.

A Rosznyefty szóvivője akkor azt hangsúlyozta, hogy partnereik stabil piaci háttérrel és kifogástalan hírnévvel rendelkeznek, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy egyes szereplők saját érdekeik mentén hamis információkat terjesztenek.

Érdekesség, hogy Etibar Ejubot az Egyesült Királyság már májusban szankcionálta, míg az Egyesült Államok eddig nem lépett az ügyben. Lakhanit sem Washington, sem London nem vette fel saját szankciós listájára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az EU Tanácsa a mostani döntéssel párhuzamosan további hét szereplőt is szankcionált az orosz „árnyékflotta” működtetésében betöltött szerepük miatt. Az intézkedések öt magánszemélyt és négy vállalatot érintenek, amelyek az orosz olajexport logisztikai és szállítási láncában játszanak kulcsszerepet, közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állva a Rosznyeftyvel és a Lukoillal.

A szankciós listára került vállalatok hajózási cégek, amelyek az Egyesült Arab Emírségekben, Vietnámban és Oroszországban vannak bejegyezve. Olyan tartályhajókat üzemeltetnek vagy kezelnek, amelyek korábban is nemzetközi korlátozások alá estek, miközben az orosz eredetű kőolaj valódi származását eltitkolva, magas kockázatú hajózási gyakorlatokat alkalmaztak.

Az érintettek vagyonbefagyasztás alá kerülnek, uniós szereplők nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzeszközöket, a magánszemélyekre pedig beutazási tilalom vonatkozik. Az Európai Unió jelenleg már több mint 2600 személyt és szervezetet sújt szankciókkal válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #eu #világ #szankció #olaj #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj #egyesült arab emírségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:41
15:33
15:15
15:14
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
2025. december 15.
Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
1 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
4
1 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
5
1 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 15:41
379 millió forintért lehetsz Orbán Viktor szomszédja, itt a hirdetés, ezt neked is látnod kell!
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 13:02
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Agrárszektor  |  2025. december 15. 15:31
Üzent von der Leyen a gazdáknak: így mentenék meg a mezőgazdaságot