Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Brüsszel lecsapott Moszkva bábjaira: így kerültek feketelistára a háttéremberek és árnyékcégek
Az EU legfrissebb szankciói célba vették azokat az üzletembereket és cégeket, akik titkos hálózatokkal juttatták ki az orosz olajat a nemzetközi piacokra a szankciók ellenére, írja a Portfolio.
Az Európai Unió legfrissebb, Oroszország ellen irányuló szankciós csomagjában feketelistára tette Murtaza Lakhanit, a nemzetközi olajkereskedelem egyik meghatározó, ám a nyilvánosság elől rejtőzködő pakisztáni üzletemberét. Az uniós indoklás szerint Lakhani kulcsszerepet játszott az orosz olaj világpiaci értékesítésében, és több azeri olajkereskedővel együtt került fel a szankciós listára.
A szankcionáltak között szerepel többek között Etibar Ejub, Valerij Kildijarov, Talat Szafarov és Anar Madatli is. A Bloomberg már 2023-ban részletes oknyomozó cikkben mutatta be, miként vált a Karacsiban született, később Angliában és Kanadában nevelkedett Lakhani az orosz olajkereskedelem egyik központi figurájává.
A beszámoló szerint Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával együttműködve olyan összetett céghálót épített ki, amely a szankciók bevezetése után is lehetővé tette az orosz nyersanyag eljuttatását a nemzetközi piacokra. Lakhani jogi képviselői ugyanakkor korábban határozottan tagadták, hogy ügyfelük vagy érdekeltségei orosz olajjal kereskednének.
A Bloomberg egy idei októberi cikke szerint Lakhani és azeri versenytársai között komoly konfliktus alakult ki, amely dollármilliárdos veszteségeket okozott a Rosznyeftynek és az orosz államnak. A felek egymás orosz kapcsolatait próbálták feltárni és a nyugati hatóságok figyelmébe ajánlani, abban bízva, hogy riválisaik ellen szankciók születnek.
A Rosznyefty szóvivője akkor azt hangsúlyozta, hogy partnereik stabil piaci háttérrel és kifogástalan hírnévvel rendelkeznek, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy egyes szereplők saját érdekeik mentén hamis információkat terjesztenek.
Érdekesség, hogy Etibar Ejubot az Egyesült Királyság már májusban szankcionálta, míg az Egyesült Államok eddig nem lépett az ügyben. Lakhanit sem Washington, sem London nem vette fel saját szankciós listájára.
Az EU Tanácsa a mostani döntéssel párhuzamosan további hét szereplőt is szankcionált az orosz „árnyékflotta” működtetésében betöltött szerepük miatt. Az intézkedések öt magánszemélyt és négy vállalatot érintenek, amelyek az orosz olajexport logisztikai és szállítási láncában játszanak kulcsszerepet, közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állva a Rosznyeftyvel és a Lukoillal.
A szankciós listára került vállalatok hajózási cégek, amelyek az Egyesült Arab Emírségekben, Vietnámban és Oroszországban vannak bejegyezve. Olyan tartályhajókat üzemeltetnek vagy kezelnek, amelyek korábban is nemzetközi korlátozások alá estek, miközben az orosz eredetű kőolaj valódi származását eltitkolva, magas kockázatú hajózási gyakorlatokat alkalmaztak.
Az érintettek vagyonbefagyasztás alá kerülnek, uniós szereplők nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzeszközöket, a magánszemélyekre pedig beutazási tilalom vonatkozik. Az Európai Unió jelenleg már több mint 2600 személyt és szervezetet sújt szankciókkal válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára.
